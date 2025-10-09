A liverpooli sajtó meglepő dolgot állít Kerkezről, Slotnak súlyos döntést kell meghoznia

Kerkez Milos idáig élvezi Arne Slot, a Liverpool edzőjének bizalmát. Sokatmondó, hogy a nyáron érkezett balhátvéd idáig mindegyik Premier League-mérkőzésen kezdett, ugyanakkor sárga lapjai miatt kétszer is a 60. perc előtt lecserélte őt a holland –a Burnley ellen Slot már a 38. percben lehozta a magyart, miután a kiállítás réme megjelent. A legutóbbi, Chelsea elleni bajnokin pedig fáradtság miatt jött le Kerkez az 55. percben – s Gary Neville súlyos kritikákkal illette a magyar játékost. Kerkez posztriválisa, a liverpooli legenda címre is pályázó Andy Robertson. A 31 éves skót 2017 óta erősíti a Vörösöket, ugyanakkor mostanra már a sebességéből sokat vesztett, de rutinja továbbra is fontos a csapatnak. A liverpooli This is Anfield összehasonlította a két balhátvéd eddigi teljesítményét az idényben.

Kerkez Milos egyből a Liverpool kezdőjében találta magát Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Kerkez Slot elhamarkodott döntésének a levét issza

A cikk leszögezi, hogy Kerkez volt a Liverpool második legdrágább védője (46 millió euró), nála csak a csapatkapitány Virgil van Dijk érkezett drágábban (84 millió euró). Az előző évadban mind a 38 meccsen játszó magyar balbekk már az első bajnokin – éppen korábbi csapata, a Bournemouth ellen – a kezdőben volt Robertson helyett. Slot elhamarkodott döntést hozott, s ezzel Kerkezt hozta nehéz helyzetbe? A szerző erre utal.

„Vita tárgya, hogy Slot egyből a kezdőbe rakta Kerkezt. A balhátvéd az első pár meccsén láthatóan gyenge pont volt, de azóta javult a teljesítménye. Bár a skót már nincs a fénykorában, vitathatatlanul jobban teljesített, mint Kerkez, amikor ebben a szezonban pályára lépett."

A szerző felhozza azt is, hogy Kerkeznek jobb lehetett volna, ha Slot kivár vele, és lassan építi be a kezdőbe – ahogy Robertson esetében történt, amikor 2017-ben csak az idény közben előzte meg posztriválisát, Alberto Morenót.