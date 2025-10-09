  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A liverpooli sajtó meglepő dolgot állít Kerkezről, Slotnak súlyos döntést kell meghoznia
Kerkez MilosLiverpoolAndy RobertsonArne Slot

A liverpooli sajtó meglepő dolgot állít Kerkezről, Slotnak súlyos döntést kell meghoznia

Noha Kerkez Milos idáig sok kritikát kapott, Arne Slot továbbra is rendre a magyar játékost nevezi a Liverpool kezdőcsapatába. A 21 éves balhátvéd minden idei Premier League-meccsen az első perctől a pályán volt, ugyanakkor a csapat hullámzó teljesítménye nyomán Slotnak mérlegelnie kell Kerkez szerepét is a csapatban – írja az egyik liverpooli oldal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 7:25
Arne Slotnak mérlegelnie kell a válogatott szünetben Kerkez Milos kezdetését
Arne Slotnak mérlegelnie kell a válogatott szünetben Kerkez Milos kezdetését Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kerkez Milos idáig élvezi Arne Slot, a Liverpool edzőjének bizalmát. Sokatmondó, hogy a nyáron érkezett balhátvéd idáig mindegyik Premier League-mérkőzésen kezdett, ugyanakkor sárga lapjai miatt kétszer is a 60. perc előtt lecserélte őt a holland –a Burnley ellen Slot már a 38. percben lehozta a magyart, miután a kiállítás réme megjelent. A legutóbbi, Chelsea elleni bajnokin pedig fáradtság miatt jött le Kerkez az 55. percben – s Gary Neville súlyos kritikákkal illette a magyar játékost. Kerkez posztriválisa, a liverpooli legenda címre is pályázó Andy Robertson. A 31 éves skót 2017 óta erősíti a Vörösöket, ugyanakkor mostanra már a sebességéből sokat vesztett, de rutinja továbbra is fontos a csapatnak. A liverpooli This is Anfield összehasonlította a két balhátvéd eddigi teljesítményét az idényben.

Kerkez Milos egyből a Liverpool kezdőjében találta magát
Kerkez Milos egyből a Liverpool kezdőjében találta magát  Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Kerkez Slot elhamarkodott döntésének a levét issza

A cikk leszögezi, hogy Kerkez volt a Liverpool második legdrágább védője (46 millió euró), nála csak a csapatkapitány Virgil van Dijk érkezett drágábban (84 millió euró). Az előző évadban mind a 38 meccsen játszó magyar balbekk már az első bajnokin – éppen korábbi csapata, a Bournemouth ellen – a kezdőben volt Robertson helyett. Slot elhamarkodott döntést hozott, s ezzel Kerkezt hozta nehéz helyzetbe? A szerző erre utal.

„Vita tárgya, hogy Slot egyből a kezdőbe rakta Kerkezt. A balhátvéd az első pár meccsén láthatóan gyenge pont volt, de azóta javult a teljesítménye. Bár a skót már nincs a fénykorában, vitathatatlanul jobban teljesített, mint Kerkez, amikor ebben a szezonban pályára lépett."

A szerző felhozza azt is, hogy Kerkeznek jobb lehetett volna, ha Slot kivár vele, és lassan építi be a kezdőbe – ahogy Robertson esetében történt, amikor 2017-ben csak az idény közben előzte meg posztriválisát, Alberto Morenót.

Kerkez Milos sokkal több támadó passzt kap (progressive passes received)társaitól, mint skót riválisa
Kerkez Milos sokkal több támadó passzt kap (progressive passes received)társaitól, mint skót riválisa  Fotó: X/Thisisanfield.com

Ez a baj Kerkez játékával?

Az elmúlt három meccsét elvesztő Liverpoolnak idáig nehéz idénye van. Kerkez beilleszkedését biztos nem könnyíti a Liverpool rossz formája, emellett Slot taktikai döntései sem. A cikk szerint míg az előző idényben az oldalvonal mellett futhatott fel-alá, és a beadásaival folyton veszélyt jelentett, addig a címvédőnél sokszor a harmadik belső védőként funkcionált a támadásoknál. Nem is meglepő, hogy ebben Kerkez sokszor lefelé lógott ki. Ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy az elmúlt fordulókban a magyar védő már egyre többször tűnik fel a támadásoknál, Cody Gakpóval egyre jobban érzik egymást. 

Kerkez játékában a pályán való kapcsolatok kiemelten fontosak, ezt pedig egyik napról a másikra aligha lehet elsajátítani egy új csapatban. Éppen ezért van nehéz helyzetben Arne Slot. 

Kinek kellene a Liverpool első számú balhátvédjének lennie?

Robertson már nyolc éve a Liverpoolt erősíti, így a már említett játékkapcsolatok terén előnyben van, ugyanakkor kis túlzással minden másban Kerkez a jobb, illetve a jövő is a magyar játékosé. Az írás is ezeket a kapcsolatokat emeli ki. 

„Robertson már kialakított stabil kapcsolatokat a pályán Cody Gakpóval és Virgil van Dijkkel. Ezeknek a kapcsolatoknak a újraélesztése segítene visszahozni a folyékonyságot a Liverpool bal oldali játékába, emiatt jelenleg Robertson kezdőbe rakása lenne a jó döntés Slot részéről.”

Kerkez és Robertson egyébként jó kapcsolatot ápol. A skót ráadásul az együttes csapatkapitány-helyettese, a Burnley elleni meccsen történtek után például megvédte Kerkezt a kritikáktól. A magyar játékos pedig korábban legendának nevezte Robertsont.

Zárásnak a szerző leszögezi, Kerkezt hátrányosan ez a döntés sem érintené, miután a meccsdömping miatt lehetőséget így is kapna. Mindezzel a 21 éves védőnek időt adna a stáb, ami a fejlődése szempontjából talán még jót is tenne neki – írja a szerző. Nos, erre a kérdésre a válogatott szünet után kaphatunk választ, egész pontosan október 19-én, amikor a Liverpool az ősi rivális Manchester Unitedet fogadja a Premier League-ben.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Hegyi Zoltán: Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu