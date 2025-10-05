Rendkívüli

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • „Kerkez naiv volt, mint egy kisbaba” – a földbe döngölték a Liverpool védőjét
Premier LeagueLiverpoolChelseaKerkez MilosGary Neville

„Kerkez naiv volt, mint egy kisbaba” – a földbe döngölték a Liverpool védőjét

Sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el a Liverpool, amely ezúttal is a rövidebbet húzta a hajrában, a Chelsea 2-1-re legyőzte Arne Slot együttesét. A Vörösök teljesítményét sokan elővették a találkozót követően, Gary Neville a támadójáték mellett Kerkez Milost is erősen lehúzta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 8:39
A magyar balhátvédnek nem volt a legjobb meccse a Liverpoolban Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kerkez Milosnak 55 perc játék jutott a Chelsea ellen elveszített rangadón , a magyar válogatott balhátvédet Arne Slot a saját elmondása alapján a fáradtság miatt hozta le, ám Gary Neville szerint a teljesítmény is közrejátszott a holland szakember döntésében.

Gary Neville a Liverpool mellett Kerkez Milost sem kímélte
Gary Neville a Liverpool mellett Kerkez Milost sem kímélte (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

Kerkez Milos, a kisbaba?

Kerkez Milos olyan volt, mint egy utánpótlás-játékos. Tudom, hogy nagyszerű futballista, de a Chelsea ellen úgy tűnt, mintha még az U21-ben játszana. Naiv volt, mint egy kisbaba.

Elveszítette a Pedro Netóval szembeni, egy az egy elleni párharcokat. Nem most jött egy külföldi ligából, rengeteg Premier League-mérkőzés van már a háta mögött. A világ egyik legjobb belső védője, Virgil van Dijk mellett játszik, és azon az oldalon egyébként is keményen dolgoznak a többiek – nem Mohamed Szalah szárnya az, aki megnehezíti a jobbhátvéd dolgát, mert többször kerül miatta kiszolgáltatott helyzetbe. Már a Bournemouth elleni első tíz perctől kezdve csak küszködik – mondta saját podcastjében Gary Neville a mérkőzés után, hozzátéve, nem csupán Kerkez oldalán van baj.

– Tegyük tisztába a dolgokat, a Liverpool szélső védői kínlódnak. Jeremie Frimpongnál úgy tűnik, inkább jobbszélsőt kellene játszania – nem úgy teljesít, mint egy szélső védő. Conor Bradleyvel is vannak bajok, Andy Robertson pedig küzd, de nem ott tart, ahol néhány évvel korábban. A Liverpool problémái között ott vannak az élmezőnyben a szélső hátvédek, erre figyelniük kell.

A Manchester United egykori futballistája a Liverpool támadójátékát sem kímélte.

– Nagyon csalódott voltam a teljesítményük szintje miatt, miután betaláltak. A védőjátékről is sok szó esett – jogosan –, de nem emiatt veszítették el a meccset. Az utolsó tizenöt-húsz percben a támadóharmadban szereplő játékosok, a középpályások és a támadók egyaránt teljesen hasznavehetetlenek voltak. Úgy adták el a labdákat, hogy alig lehetett elhinni. Cody Gakpo, Szalah, pazarlás és pazarlás. Florian Wirtz nem tudta, hogyan kezelje az utolsó negyedórát. Az egész támadósor szörnyű volt. Régóta ez volt a legkiábrándítóbb hajrá, amit a Liverpooltól láttam.

A Liverpoolnak fel kell javulnia

A Sky Sports szakértője szerint a Vörösöknek gyorsan össze kell szedniük magukat, ha komolyan gondolják a címvédést.

– Minden azt sugallta, hogy a Liverpoolnak meg kellene nyernie ezt a meccset, de nem tette, és ez problémát jelent. A bajnoki címért zajló harcról beszélünk. Az Arsenalnak nagyszerű hete volt, a Poolnak pedig gyenge, a következő hat hónap így igazán nagy csatát hozhat. A Liverpoolnak még sokat kell dolgoznia, de tapasztalt és világklasszis játékosai vannak, nagyszerű edzővel. Megoldják majd a gondokat, de a szélső védőknek jobban kell játszaniuk és Wirtztől is többre lesz szükség.

A Liverpool a válogatott szünet után október 19-én a Manchester United elleni hazai összecsapással folytatja a szereplését a Premier League-ben.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekliba

Tanulságos mese a libákról

Kondor Katalin avatarja

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu