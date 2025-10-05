„Kerkez naiv volt, mint egy kisbaba” – a földbe döngölték a Liverpool védőjét

Kerkez Milosnak 55 perc játék jutott a Chelsea ellen elveszített rangadón , a magyar válogatott balhátvédet Arne Slot a saját elmondása alapján a fáradtság miatt hozta le, ám Gary Neville szerint a teljesítmény is közrejátszott a holland szakember döntésében.

Gary Neville a Liverpool mellett Kerkez Milost sem kímélte (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

Kerkez Milos olyan volt, mint egy utánpótlás-játékos. Tudom, hogy nagyszerű futballista, de a Chelsea ellen úgy tűnt, mintha még az U21-ben játszana. Naiv volt, mint egy kisbaba.

Elveszítette a Pedro Netóval szembeni, egy az egy elleni párharcokat. Nem most jött egy külföldi ligából, rengeteg Premier League-mérkőzés van már a háta mögött. A világ egyik legjobb belső védője, Virgil van Dijk mellett játszik, és azon az oldalon egyébként is keményen dolgoznak a többiek – nem Mohamed Szalah szárnya az, aki megnehezíti a jobbhátvéd dolgát, mert többször kerül miatta kiszolgáltatott helyzetbe. Már a Bournemouth elleni első tíz perctől kezdve csak küszködik – mondta saját podcastjében Gary Neville a mérkőzés után, hozzátéve, nem csupán Kerkez oldalán van baj.

– Tegyük tisztába a dolgokat, a Liverpool szélső védői kínlódnak. Jeremie Frimpongnál úgy tűnik, inkább jobbszélsőt kellene játszania – nem úgy teljesít, mint egy szélső védő. Conor Bradleyvel is vannak bajok, Andy Robertson pedig küzd, de nem ott tart, ahol néhány évvel korábban. A Liverpool problémái között ott vannak az élmezőnyben a szélső hátvédek, erre figyelniük kell.

A Manchester United egykori futballistája a Liverpool támadójátékát sem kímélte.

– Nagyon csalódott voltam a teljesítményük szintje miatt, miután betaláltak. A védőjátékről is sok szó esett – jogosan –, de nem emiatt veszítették el a meccset. Az utolsó tizenöt-húsz percben a támadóharmadban szereplő játékosok, a középpályások és a támadók egyaránt teljesen hasznavehetetlenek voltak. Úgy adták el a labdákat, hogy alig lehetett elhinni. Cody Gakpo, Szalah, pazarlás és pazarlás. Florian Wirtz nem tudta, hogyan kezelje az utolsó negyedórát. Az egész támadósor szörnyű volt. Régóta ez volt a legkiábrándítóbb hajrá, amit a Liverpooltól láttam.