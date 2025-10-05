Íme a Premier League állásfoglalása a Szoboszlai ellen felfújt VAR-balhé miatt

Egy héten belül kétszer száradhatott volna Szoboszlai Dominik lelkén tizenegyes. A hét elején a Liverpool az ő szabálytalansága után befújt büntetőből kapott góllal veszített 1-0-ra a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában, szombaton pedig a Chelsea 1-0-s vezetésénél a 39. percben Alejandro Garnacho a Liverpool tizenhatosára betörve, Szoboszlai mellett terült el a földön. A játékvezető nem ítélt tizenegyest, a VAR is ellenőrizte az esetet, de a videóbíró sem látott szabálytalanságot.

Nem úgy Enzo Maresca. A Chelsea edzője olyan hevesen reklamált Szoboszlai vélt szabálytalansága miatt, hogy sárga lapot kapott. Később az olasz edzőt ki is állították, miután a Chelsea hosszabbításban szerzett győztes gólját túl hevesen ünnepelte, amiért megkapta a második sárgáját is.

A tizenegyes ügye nem maradt annyiban, a meccs után további hullámokat vert. A Liverpool városi riválisa, az Everton egyik szurkolói oldala is posztolt a jelentről. Mint írták, ha az Anfielden egy Chelsea-játékos lökött volna így el egy liverpoolit, azért száz százalék, hogy tizenegyes járt volna.

A Sky szakértőjeként dolgozó korábbi Manchester United-védő, Gary Neville ugyanakkor nem értett egyet ezzel a véleménnyel, szerinte Maresca is túlreagálta a dolgot.

– Tudom, hogy a VAR néha hibázik, de ez nem volt tizenegyes. Nyugodj meg és lazíts – üzente a Sky szakértője a Szoboszlai ellen kikelő Chelsea-edzőnek. – Nem tudom, ki mondta neki, hogy ez büntető, de téves információ volt. Sőt Garnacho még szerencsés volt, hogy nem kapott sárga lapot műesésért.

A Premier League hivatalos állásfoglalása Szoboszlai tizenegyesgyanús esetéről

A Premier League hivatalos állásfoglalást tett közzé, hogy miért nem járt tizenegyes a Chelsea-nek Szoboszlai és Garnacho „tánca” után.

A játékvezető ítéletét a tizenegyes elmaradásáról a VAR ellenőrizte és megerősítette – Szoboszlai Garnachóval való érintkezését minimálisnak ítélték.

Pat Nevin, a Chelsea korábbi szélsője hozzátette: – Távolról nézve nem gondoltam, hogy büntetőt ért. De a lassított felvételen látszik, hogy van egy kis lökés Garnacho hátán. Ha a bíró elsőre megadta volna a tizenegyest, akkor nem változtatnék rajta. De kemény dolognak tűnne ezért büntetőt ítélni.