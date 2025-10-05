Rendkívüli

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Íme a Premier League állásfoglalása a Szoboszlai ellen felfújt VAR-balhé miatt
Szoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Íme a Premier League állásfoglalása a Szoboszlai ellen felfújt VAR-balhé miatt

Újra kikapott a Liverpool és újabb tizenegyest akartak Szoboszlai Dominik nyakába varrni. A játékvezető és a VAR sem látta azonban szabálytalannak a Liverpool magyar középpályását a Chelsea ellen 2-1-re elveszített rangadón. Enzo Maresca, az ellenfél edzője mégis hevesen tüntetett, a Liverpool ellenlábasai is úgy látták, Szoboszlai ellen tizenegyest kellett volna fújni, míg Gary Neville szerint az eleső Alejando Garnacho örülhet, hogy nem büntették műesésért. A Szoboszlai ellen felfújt VAR-balhé kapcsán mutatjuk a Premier League hivatalos állásfoglalását.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 8:23
Szoboszlai Dominik nyakába akartak varrni egy tizenegyest a Chelsea ellen Fotó: Adam Davy Forrás: PA Wire
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy héten belül kétszer száradhatott volna Szoboszlai Dominik lelkén tizenegyes. A hét elején a Liverpool az ő szabálytalansága után befújt büntetőből kapott góllal veszített 1-0-ra a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában, szombaton pedig a Chelsea 1-0-s vezetésénél a 39. percben Alejandro Garnacho a Liverpool tizenhatosára betörve, Szoboszlai mellett terült el a földön. A játékvezető nem ítélt tizenegyest, a VAR is ellenőrizte az esetet, de a videóbíró sem látott szabálytalanságot.

Szoboszlai Dominik a VAR, a bíró és a Premier League szerint sem volt szabálytalan a Chelsea ellen
Szoboszlai Dominik a VAR, a bíró és a Premier League szerint sem volt szabálytalan a Chelsea ellen (Fotó: PA Wire/Adam Davy)

Nem úgy Enzo Maresca. A Chelsea edzője olyan hevesen reklamált Szoboszlai vélt szabálytalansága miatt, hogy sárga lapot kapott. Később az olasz edzőt ki is állították, miután a Chelsea hosszabbításban szerzett győztes gólját túl hevesen ünnepelte, amiért megkapta a második sárgáját is.

A tizenegyes ügye nem maradt annyiban, a meccs után további hullámokat vert. A Liverpool városi riválisa, az Everton egyik szurkolói oldala is posztolt a jelentről. Mint írták, ha az Anfielden egy Chelsea-játékos lökött volna így el egy liverpoolit, azért száz százalék, hogy tizenegyes járt volna.

A Sky szakértőjeként dolgozó korábbi Manchester United-védő, Gary Neville ugyanakkor nem értett egyet ezzel a véleménnyel, szerinte Maresca is túlreagálta a dolgot.

– Tudom, hogy a VAR néha hibázik, de ez nem volt tizenegyes. Nyugodj meg és lazíts – üzente a Sky szakértője a Szoboszlai ellen kikelő Chelsea-edzőnek. – Nem tudom, ki mondta neki, hogy ez büntető, de téves információ volt. Sőt Garnacho még szerencsés volt, hogy nem kapott sárga lapot műesésért.

A Premier League hivatalos állásfoglalása Szoboszlai tizenegyesgyanús esetéről

A Premier League hivatalos állásfoglalást tett közzé, hogy miért nem járt tizenegyes a Chelsea-nek Szoboszlai és Garnacho „tánca” után.

A játékvezető ítéletét a tizenegyes elmaradásáról a VAR ellenőrizte és megerősítette – Szoboszlai Garnachóval való érintkezését minimálisnak ítélték.

Pat Nevin, a Chelsea korábbi szélsője hozzátette: – Távolról nézve nem gondoltam, hogy büntetőt ért. De a lassított felvételen látszik, hogy van egy kis lökés Garnacho hátán. Ha a bíró elsőre megadta volna a tizenegyest, akkor nem változtatnék rajta. De kemény dolognak tűnne ezért büntetőt ítélni.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekliba

Tanulságos mese a libákról

Kondor Katalin avatarja

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.