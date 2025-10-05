  • Magyar Nemzet
Slot még sosem került ilyen mély gödörbe, Szoboszlaiék súlyos kritikát kaptak

Egymás után harmadik meccsét veszítette el a Liverpool, amely szombaton 2-1-re kapott ki a Chelsea vendégeként. Arne Slot vezetőedzői pályafutása során először fordult elő, hogy egymás után három vereséget kellett megemésztenie. Szoboszlai Dominik a Liverpool jobb játékosai közé tartozott, de ő és valamennyi csapattársa súlyos kritikát kapott a mérkőzést értékelő korábbi csatártól, Wayne Rooney-tól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 6:46
Arne Slot a Chelsea ellen már egymás után harmadik meccsét veszítette le a Liverpool kispadján, Szoboszlai Dominik jó játéka sem segített Fotó: AFP/Glyn Kirk
Arne Slot még sosem került ilyen mélyre. A Liverpool holland vezetőedzője a Vörösök előtt hazájában az AZ Alkmaar és a Feyenoord kispadján is ült, s egyik csapat élén sem fordult még elő vele, hogy egymás után három meccset is elveszítsen. Mostanáig. Slot Liverpoolja a Crystal Palace és a Galatasaray után a Chelsea ellen is kikapott, ezúttal a 95. percben született a londoniak győztes találata. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos 55 percet kapott Slottól.

A Chelsea jobban akarta, mint a Liverpool? Arne Slot játékosai nem teszik zsebre, amit Wayne Rooney mondott
A Chelsea jobban akarta, mint a Liverpool? Arne Slot játékosai nem teszik zsebre, amit Wayne Rooney mondott (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Szoboszlai teljesítményére továbbra sem lehet panasz, a Liverpool legjobbjai közé tartozott, ám Wayne Rooney kritikája neki is szólt, az Everton és a Manchester United korábbi csatára egy kalap alá vette a Liverpool futballistáit.

Mi döntött a Chelsea javára a Liverpool ellen?

Rooney nem kertelt, szerinte a Chelsea játékosai éhesebb voltak a sikerre, mint a Liverpool futballistái.

– A Chelsea jobban akarta a sikert. Jobban haraptak, elszántabban játszottak.

Nem azt a Liverpoolt láttuk, amelyikhez hozzászokhattunk, a Chelsea megérdemelte a három pontot

vélte Rooney.

Hogyan mászik ki a gödörből Arne Slot?

A korábbi kiváló csatár már a Galatasaray elleni mérkőzés után is kritizálta Arne Slotot, amiért Szoboszlai Dominiket akkor is jobbhátvédként játszatja, ha rendelkezésnek állnak azok, akiknek tényleg ez a fő posztja.

Arne Slot vezetőedzői pályafutása során először vesztett egymás után három meccset, most a válogatottszünet lehetőséget ad neki arra, hogy átgondolja, min kell változtatnia, hogy a Liverpool visszataláljon a győztes útra.

Nagy tragédia egyébként nincs a Liverpoolnál, a címvédő 15 pontjával 7 forduló után második a Premier League-tabellán a 16 pontos Arsenal mögött. A Chelsea győzelmével 11 pontra és a 6. helyre jött fel.

