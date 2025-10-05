Slot még sosem került ilyen mély gödörbe, Szoboszlaiék súlyos kritikát kaptak

Arne Slot még sosem került ilyen mélyre. A Liverpool holland vezetőedzője a Vörösök előtt hazájában az AZ Alkmaar és a Feyenoord kispadján is ült, s egyik csapat élén sem fordult még elő vele, hogy egymás után három meccset is elveszítsen. Mostanáig. Slot Liverpoolja a Crystal Palace és a Galatasaray után a Chelsea ellen is kikapott, ezúttal a 95. percben született a londoniak győztes találata. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos 55 percet kapott Slottól.

A Chelsea jobban akarta, mint a Liverpool? Arne Slot játékosai nem teszik zsebre, amit Wayne Rooney mondott (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Szoboszlai teljesítményére továbbra sem lehet panasz, a Liverpool legjobbjai közé tartozott, ám Wayne Rooney kritikája neki is szólt, az Everton és a Manchester United korábbi csatára egy kalap alá vette a Liverpool futballistáit.

Mi döntött a Chelsea javára a Liverpool ellen?

Rooney nem kertelt, szerinte a Chelsea játékosai éhesebb voltak a sikerre, mint a Liverpool futballistái.