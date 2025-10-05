A liverpooli sajtóban Szoboszlai a legjobb, csapattársa szenvedése azonban jót nem jelent

A Liverpool szombaton 2-1-es vereséget szenvedett a Chelsea otthonában, így a Premier League tabelláját már az Arsenal vezeti. Arne Slot a londoni összecsapáson Kerkezt Milost és Szoboszlai Dominikot ismét a kezdőbe nevezte, ami azt is jelentette, hogy nyolc napon belül mind a három találkozón az első perctől ott volt a pályán a két magyar. Ugyanakkor mindháromszor vesztesként hagyták el a pályát – Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea sorrendben.
Arne Slot a lefújás után elárulta , hogy Kerkezt fáradtság miatt hozta le az 55. percben, Szoboszlai ugyanakkor végig a pályán volt. Az első félidőben támadó középpályás volt, majd Florian Wirtz beállásával ismét jobbhátvédként tűnt fel. Szoboszlai kulcsszerepet vállalt a Liverpool góljában, hiszen az ő beadása után készítette le a labdát Alexander Isak a gólszerző Cody Gakpónak. Szoboszlai később egy sárga lapot is begyűjtött egy véleményes belépőre.
Íme, Szoboszlai Dominik legfontosabb statisztikái a Chelsea ellen:
- 27/35 sikeres passz (77 százalékos pontosság)
- 1/2 keresztlabda, 1/3 hosszú indítás
- 3 lövés (0.54-es várható gól, xG) – ebből az első volt a legnagyobb helyzet, amikor egy védő blokkolta a magyar játékos lövését az első félidőben
- 5/8 megnyert párharc a földön
- 12 eladott labda
- 3 tisztázás
Noha a számok nem emelik ki, de a 24 éves középpályás ismét csapata egyik legjobbja volt. Sok esetben Szoboszlai ért vissza az őrült rohanás során, és mentett a saját kapuja előtt. A liverpooli sajtó értékeléseiben is a jobbak közé tartozott Szoboszlai.
A Liverpool legjobbja Szoboszlai? Van, ahol így látták
- Liverpoolworld.uk, Szoboszlai 7-es osztályzat: „Valószínűleg a Liverpool egyik legjobb játékosa volt az első félidőben, de ez nem volt nehéz... Lehetett volna szerencsésebb a helyzeténél. Aztán a második félidőben megint védő volt, és tőle származott a beadás, amiből végül az egyenlítő gól született. Sárga lapot kapott egy olyan összecsapásért, amikor nem is faultolt, hiszen a labdát találta el. Majd volt egy hatalmas mentése, amikor nagy sprinttel utolérte Gittenst.”
- Thisisanfield.com: Szoboszlai 7, a meccs embere a portálnál: „Ismét a mérkőzés egyik felét a középpályán, a másikat pedig a védelemben töltötte. Majdnem rúgott is egy gólt, amikor elől játszott. Védőként is állta a sarat, egy esetet leszámítva, amikor Enzo Fernández kapufát fejelt mellőle.”
- Liverpool.com: Szoboszlai 7: „Újra a megszokott helyén kezdett, és ismét rengeteget futott, de nem volt eléggé kreatív ezen a poszton. Más bíró bevette volna Garnacho műesését, Anthony Taylor viszont ebből nem kért. Szünet után jobbhátvédként nagyszerű volt.”