A liverpooli sajtóban Szoboszlai a legjobb, csapattársa szenvedése azonban jót nem jelent

A Liverpool Chelsea elleni 2-1-es veresége ellenére az angol sajtó szerint a vesztes csapat legjobbja volt Szoboszlai Dominik. A magyar középpályás az első félidőben támadó középpályás, majd jobbhátvéd volt. Szoboszlai a védelemben ismét fontos szerepet töltött be, és az északír Conor Bradley pocsék formája miatt a válogatott szünet után is a védelemben kaphat lehetőséget Arne Slottól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 5:47
Szoboszlai Dominik ismét végig a pályán volt Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
A Liverpool szombaton 2-1-es vereséget szenvedett a Chelsea otthonában, így a Premier League tabelláját már az Arsenal vezeti. Arne Slot a londoni összecsapáson Kerkezt Milost és Szoboszlai Dominikot ismét a kezdőbe nevezte, ami azt is jelentette, hogy nyolc napon belül mind a három találkozón az első perctől ott volt a pályán a két magyar. Ugyanakkor mindháromszor vesztesként hagyták el a pályát – Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea sorrendben. 

Szoboszlai Dominik hol utolsó emberként mentett, hol az ellenfél kapujánál veszélyeztetett a Chelsea elleni meccsen
Szoboszlai Dominik hol utolsó emberként mentett, hol az ellenfél kapujánál veszélyeztetett a Chelsea elleni meccsen (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images)

Arne Slot a lefújás után elárulta , hogy Kerkezt fáradtság miatt hozta le az 55. percben, Szoboszlai ugyanakkor végig a pályán volt. Az első félidőben támadó középpályás volt, majd Florian Wirtz beállásával ismét jobbhátvédként tűnt fel. Szoboszlai kulcsszerepet vállalt a Liverpool góljában, hiszen az ő beadása után készítette le a labdát Alexander Isak a gólszerző Cody Gakpónak. Szoboszlai később egy sárga lapot is begyűjtött egy véleményes belépőre. 

Íme, Szoboszlai Dominik legfontosabb statisztikái a Chelsea ellen:

  • 27/35 sikeres passz (77 százalékos pontosság)
  • 1/2 keresztlabda, 1/3 hosszú indítás
  • 3 lövés (0.54-es várható gól, xG) – ebből az első volt a legnagyobb helyzet, amikor egy védő blokkolta a magyar játékos lövését az első félidőben
  • 5/8 megnyert párharc a földön
  • 12 eladott labda
  • 3 tisztázás

Noha a számok nem emelik ki, de a 24 éves középpályás ismét csapata egyik legjobbja volt. Sok esetben Szoboszlai ért vissza az őrült rohanás során, és mentett a saját kapuja előtt. A liverpooli sajtó értékeléseiben is a jobbak közé tartozott Szoboszlai.

A Liverpool legjobbja Szoboszlai? Van, ahol így látták

  • Liverpoolworld.uk, Szoboszlai 7-es osztályzat: „Valószínűleg a Liverpool egyik legjobb játékosa volt az első félidőben, de ez nem volt nehéz... Lehetett volna szerencsésebb a helyzeténél. Aztán a második félidőben megint védő volt, és tőle származott a beadás, amiből végül az egyenlítő gól született. Sárga lapot kapott egy olyan összecsapásért, amikor nem is faultolt, hiszen a labdát találta el. Majd volt egy hatalmas mentése, amikor nagy sprinttel utolérte Gittenst.”
  • Thisisanfield.com: Szoboszlai 7, a meccs embere a portálnál: Ismét a mérkőzés egyik felét a középpályán, a másikat pedig a védelemben töltötte. Majdnem rúgott is egy gólt, amikor elől játszott. Védőként is állta a sarat, egy esetet leszámítva, amikor Enzo Fernández kapufát fejelt mellőle.” 
  • Liverpool.com: Szoboszlai 7: Újra a megszokott helyén kezdett, és ismét rengeteget futott, de nem volt eléggé kreatív ezen a poszton. Más bíró bevette volna Garnacho műesését, Anthony Taylor viszont ebből nem kért. Szünet után jobbhátvédként nagyszerű volt.” 
Conor Bradley nem ilyen szezonkezdésről álmodott
Conor Bradley nem ilyen szezonkezdésről álmodott (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images)

Conor Bradley szörnyű szezonkezdete

Az északír jobbhátvéd még áprilisban tért vissza sérülésből a Liverpoolhoz, majd az előző idény végén már a Liverpool kezdőjébe is beverekedte magát. A 22 éves védőben sokan Trent Alexander-Arnold utódját látták – no, nem a rendkívüli passzjátéka, sokkal inkább a stabil teljesítménye miatt –, ez viszont a mostani évadban látványosan nincs meg. Bradley a Newcastle United elleni bajnokin tért vissza egy újabb sérülésből augusztus közepén, ugyanakkor azóta csak szenved.

Slot az elmúlt három meccsből kétszer is a kezdőbe nevezte Bradleyt, de a Crystal Palace és a Chelsea elleni bajnokin is a szünetben lehozta. A Galatasaray ellen csereként lépett pályára. Hihetetlen, de az északírnek már most öt sárgája van az idényben. 

Szoboszlai az említett két Premier League-mérkőzésen Bradley lecserélése után lett jobbhátvéd, és a 22 éves játékos pocsék formája miatt aligha lenne meglepő, ha Slot a későbbiekben még inkább Szoboszlait preferálná ezen a poszton.

Ugyanis a nyáron érkező Jeremie Frimpong – akire Slot szintén jobbhátvédként számítana – teljesen rendszeridegen. A hollandnak a védekezésben rengeteg hiányossága jön ki, és Mohamed Szalahval sem értik meg egymást.

