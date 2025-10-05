A liverpooli sajtóban Szoboszlai a legjobb, csapattársa szenvedése azonban jót nem jelent

A Liverpool szombaton 2-1-es vereséget szenvedett a Chelsea otthonában, így a Premier League tabelláját már az Arsenal vezeti. Arne Slot a londoni összecsapáson Kerkezt Milost és Szoboszlai Dominikot ismét a kezdőbe nevezte, ami azt is jelentette, hogy nyolc napon belül mind a három találkozón az első perctől ott volt a pályán a két magyar. Ugyanakkor mindháromszor vesztesként hagyták el a pályát – Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea sorrendben.

Szoboszlai Dominik hol utolsó emberként mentett, hol az ellenfél kapujánál veszélyeztetett a Chelsea elleni meccsen (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images)

Arne Slot a lefújás után elárulta , hogy Kerkezt fáradtság miatt hozta le az 55. percben, Szoboszlai ugyanakkor végig a pályán volt. Az első félidőben támadó középpályás volt, majd Florian Wirtz beállásával ismét jobbhátvédként tűnt fel. Szoboszlai kulcsszerepet vállalt a Liverpool góljában, hiszen az ő beadása után készítette le a labdát Alexander Isak a gólszerző Cody Gakpónak. Szoboszlai később egy sárga lapot is begyűjtött egy véleményes belépőre.

Íme, Szoboszlai Dominik legfontosabb statisztikái a Chelsea ellen:

27/35 sikeres passz (77 százalékos pontosság)

1/2 keresztlabda, 1/3 hosszú indítás

3 lövés (0.54-es várható gól, xG) – ebből az első volt a legnagyobb helyzet, amikor egy védő blokkolta a magyar játékos lövését az első félidőben

5/8 megnyert párharc a földön

12 eladott labda

3 tisztázás

Noha a számok nem emelik ki, de a 24 éves középpályás ismét csapata egyik legjobbja volt. Sok esetben Szoboszlai ért vissza az őrült rohanás során, és mentett a saját kapuja előtt. A liverpooli sajtó értékeléseiben is a jobbak közé tartozott Szoboszlai.

A Liverpool legjobbja Szoboszlai? Van, ahol így látták