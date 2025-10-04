Arne Slot elárulta, hogy Kerkezt miért cserélte le az 55. percben a rangadón

Rendkívüli

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Chelsea ellen 2-1-re elveszített Premier League-mérkőzés után elmondta, hogy az 55. percben Kerkez Milost miért cserélte le. Slot emellett a Liverpool szezonkezdetére is kitért. A címvédő zsinórban a második meccsét veszítette el a bajnokságban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 21:36
Kerkez Milos az elmúlt egy hétben háromszor is kezdett a Liverpoolban
Kerkez Milos az elmúlt egy hétben háromszor is kezdett a Liverpoolban Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Nehéz helyzetben a Liverpool. Szoboszlai Dominikék 2023 áprilisa után először kaptak ki a Premier League-ben egymás után. Arne Slot együttese egy hete a Crystal Palace-tól, szombat este pedig a Chelsea-től kapott ki 2-1-re az utolsó percekben. A kettő között pedig a Galatasaray is legyőzte Kerkez Milos csapatát a Bajnokok Ligájában. Egy hét, három vereség. Mi tagadás, a Liverpoolnak jókor jön az októberi válogatott szünet.

A Chelsea nyerte a szombati rangadót, Kerkez Milos együttese, a Liverpool zsinórban másodszor kapott ki a bajnokságban
A Chelsea nyerte a szombati rangadót, Kerkez Milos együttese, a Liverpool zsinórban másodszor kapott ki a bajnokságban (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Kerkez Milos korai cseréjére adott magyarázatot Slot

A holland a lefújás után a Sky Sportsnak elmondta, hogy Kerkez Milost miért cserélte le már az 55. percben a Stamford Bridge-n, illetve Florian Writz cseréjét is megmagyarázta, aki a jobbhátvéd helyett állt be a szünetben egygólos hátrányban.

– A legtöbb esetben azért cseréltem le a hátvédeket, mert sárga lapot kaptak, ilyen esetekben felmerül a kérdés, hogy okos-e őket a pályán tartani. Florianra szükségünk volt a második félidőben – kezdte Slot, és arra utalt, hogy korábban Kerkezt már az első félidőben lehozta a Burnley ellen sárga lapja miatt. Slot ezután kitért Kerkez mostani lecserélésére. 

– Milos egyre fáradtabb volt, két mérkőzésen 90 percet játszott, és most a harmadik mérkőzésen is kezdett, ennyit még nem tud játszani. Látszott rajta, hogy egyre nehezebb neki a pályán lenni, gyorsak és veszélyesek voltak a Chelsea szélsői

– magyarázta Slot. Kerkez a Palace és a Galatasaray ellen is végig a pályán volt. A holland elmondta, később Ibrahima Konatét sérülés miatt kellett lecserélnie, a francia a combját fájlalta. Slotot ezután arról kérdezték, hogy mi állhat a zsinórban három elvesztett meccs mögött.

– Meg kell nézni, kikkel játszottunk. A Chelsea-től az előző szezonban is kikaptunk idegenben. Ma közel voltunk egy jó eredményhez, apróságokon múlt ez. Ahogy a Galatasaray ellen is mondtam, kiélezett meccset játszottunk akkor, aztán a törökök tizenegyeshez jutottak. A Palace ellen a hosszabbításban kaptunk gólt. Ma pedig a Chelsea olyan gólt rúgott, amelyet mi is megérdemeltünk volna az utolsó 10-15 percben. Ha egy csapat ennyi helyzetet tud kialakítani a Chelsea otthonában, akkor valami pozitívumot csak talál a vereségben. De hiába ma is a több helyzet, az ellenfél rúgott több gólt...

Slot külön kiemelte az első félidőből Kerkez beadását, illetve Szoboszlai blokkolt lövését, szerinte ezek is csak mutatják, hogy a lehetőségeik megvoltak a győzelemre.

Jól kezdte a szezont a Liverpool a három vereség ellenére?

– Sosem éred el az ideális csapatot. Nagyon keményen kell dolgoznunk, hogy elérjük egy bizonyos szintet. A futballban ez nehéz, mert sok jó csapattal játszunk. Nyilvánvaló, hogy a mai meccsünk előtt több változtatást is eszközöltünk, ugyanakkor a sűrű menetrend miatt kevés időnk volt edzeni. 

Nem volt olyan meccsünk, amit könnyen megnyertünk vagy elvesztettünk volna. Ha figyelembe vesszük, hogy nyáron mennyi minden változott a klubnál, akkor ez egy jó szezonkezdés volt

zárta Slot a sajtótájékoztatót. A Liverpool hét forduló után 15 pontos, ezzel a második a 16 pontos Arsenal mögött. A válogatott szünet után a Liverpool az ősi rivális Manchester Unitedet fogadja az Anfielden október 19-én.

