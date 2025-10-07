Szoboszlai Wirtzet és Szalahot lehagyta, már csak a csapatkapitánnyal néz farkasszemet

  • Magyar Nemzet
Októberre fordulva már csak két Liverpool-játékos játszott az eddigi összes Premier League- és Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A csapatkapitány Virgil van Dijk sokadik kivirágzását éli, mellette Szoboszlai Dominik van rajta a listán. Szoboszlai két éve még ennél is hosszabb sorozatot produkált Jürgen Klopp irányítása alatt, de annak nem lett jó vége.

2025. 10. 07. 4:48
Forrás: Middle East Images/AFP/Burak Basturk)
Szoboszlai Dominik harmadik liverpooli idényében már nincs abban semmi meglepő, hogy a csapat kezdőjében van hétről-hétre, meccsről-meccsre. Arne Slot vezetőedző bizalma töretlen a magyar válogatott csapatkapitánya iránt, ezt jól mutatja, hogy az idényben jobbhátvédnek sem félti bedobni a legnagyobb mérkőzéseken – lásd Arsenal elleni Premier League-rangadó, amelyet éppen Szoboszlai hatalmas szabadrúgásgólja döntött el.

Szoboszlai Dominik a Chelsea ellen is végig a pályán volt
Szoboszlai Dominik a Chelsea ellen is végig a pályán volt   Fotó: Adam Davy / PA Wire

Szoboszlai Dominik és a csapatkapitány a Liverpool különleges listáján 

Az októberi válogatottszünetig a Vörösök 11 tétmérkőzést játszottak az idényben – ebbe beleértve az augusztusi Angol Szuperkupát is a Wembleyben, amelyet a Liverpool büntetők után elvesztett. A bajnokságban hét, a Bajnokok ligájában kettő, míg a Ligakupán egy mérkőzést játszott a Mersey-parti együttes. A Ligakupa-összecsapást most vegyük ki a számításból, hiszen a Southampton ellen Slot egy teljesen rotált csapatot küldött a pályára. A maradék tíz találkozón mindössze két játékos volt a pályán az elejétől a végéig. 

Sokáig ezen a listán ott volt a brazil kapus, Alisson is, ugyanakkor a Galatasaray elleni BL-meccsen megsérült, így a nála már szokásosnak mondható hat-nyolc hetes kihagyás vár rá. Addig a nyáron érkező grúz, Giorgi Mamardasvili pótolja – már a hétvégi, Chelsea ellen elvesztett mérkőzésen is ott volt a kezdőben. Az egyiptomi Mohamed Szalah is csak a török bajnok ellen kezdett a padon, azonkívül minden meccsét végigjátszotta, pedig idáig ő is látványosan formán kívül játszik.

A nyáron még sok cikk született arról , hogy Szoboszlait vajon kiszorítja-e a szintén támadó középpályás, a 125 millió euróért érkező Florian Wirtz. 

Nos, nyugodtan kijelenthetjük, hogy erről szó sincs. S az eddig mutatott teljesítményük alapján Slotnak esze ágában sincs ezen változtatnia. Szoboszlai a csapat mindenese lett, aki a kulimunkát is elvégzi. 

Mindeközben Wirtz – aki szeptemberben két bajnokin is csak csere volt – továbbra is gól és gólpassz nélkül áll a PL-ben, noha utóbbi sokkal inkább csapattársai miatt van, amiért a passzait nem váltották gólra.

Szoboszlai két éve is így kezdett, annak nem lett jó vége

A Transfermarkt segítségével megnéztük, hogy a 24 éves középpályás az előző két liverpooli idényében hogyan kezdett. Míg a 2023/24-es évadban még Jürgen Klopp volt az edzője, addig az elmúlt idényben már Arne Slot kezei alatt dolgozhatott a magyar játékos.

Az első idényében a Liverpool még nem játszott a BL-ben, ugyanis a 2022/23-as évadban a csapat minden várakozást alulmúlva csak az ötödik lett, ami Európa-liga-indulást ért. Ezt azért volt fontos az elején leszögezni, mert így máris értelmet nyer, hogy Szoboszlai részben miért játszotta végig a Liverpool első tíz bajnokiját. Klopp először november ötödikén (!), a Luton elleni 1-1 során cserélte le a magyar játékost. Mindaddig az El-ben egy meccsen sem kezdett. No persze Klopp töretlen bizalma mögött az is állt, hogy Szoboszlai munkabírása már ekkor kiemelkedő volt, a liverpooli szurkolók kedvence lett gyorsan – s erre még egyet rárakva gólokkal és gólpasszokkal segítette az együttest.

Szoboszlai Dominik bombagólja a Leicester City ellen 2023 őszén
Szoboszlai Dominik bombagólja a Leicester City ellen 2023 őszén  Fotó: PETER POWELL / AFP

Az erős kezdés azonban később bekérte az árát. Szoboszlai combhajlító-sérülés miatt kétszer egy hónapot hagyott ki – a kettő között a Chelsea-nek fejelt gólt a bajnokságban –, így lemaradt februárban a Liverpool győztes Ligakupa-döntőjéről is. Hihetetlen, de sérülés miatt ez volt a legutolsó kihagyott meccsei, pedig azóta közel 18 hónap eltelt.

Szoboszlai a 2024/25-ös idényben Slot érkezésével a támadó középpályás posztján találta magát. Akkor már szeptember végén lecserélte a holland edző – először a még Kerkez Milossal felálló Bournemouth ellen az ötödik forduló 61. percében –, de a kezdőből így is kirobbanthatatlan volt. A tendencia szerint Szoboszlai Dominik bírja a kettős terhelést, sőt, ő maga is elmondta több interjúban, hogy azt szereti, ha egy héten két meccset játszik. A magyar válogatott szemüvegén át nézve is csak jó hír, hogy folyamatos játéklehetőségeket kap – a hol már persze másik kérdés –, ugyanakkor a sorozatos 90 percek előbb-utóbb bekérhetik az árukat. A Chelsea elleni meccsen is a magyar drukkerek a szívükhöz kaptak, amikor a középpályás a földön maradt egy ütközés után. 

Slot az előző idényben sem arról volt híres, hogy a kispadon lévő játékosokhoz előszeretettel nyúl, és közel 500 millió euró elköltése után alig látszik, hogy ez változna – Ibrahima Konaté sérülése a Chelsea elleni meccsen a keret megfelelő rotálásával elkerülhető lett volna.

Mi a helyzet Kerkez Milossal?

A nyáron érkezett magyar balhátvéd idáig a bajnokságban mind a hét meccsen kezdett, ugyanakkor háromszor lecserélte őt Slot. Ebből kétszer Kerkez sárga lapja volt az ok, emlékezetes a Burnley ellen történtek. A szeptemberi meccsen a holland még a 38. percben lehozta a besárgult Kerkezt, miután félt, hogy kiszórja magát a játékosa. A Chelsea elleni hétvégi meccsen pedig fáradtság miatt jött le a 21 éves balbekk az 55. percben.

Kerkez két meccsen volt csere: az Atlético Madrid elleni Bl-meccsen, illetve a már említett Ligakupa-találkozón – ekkor a klubot már kilenc éve erősítő skót balhátvéd, Andy Robertson kezdett. 

Jól látszik, hogy a közel 50 millió euróért érkező védő élvezi Slot bizalmát Robertsonnal szemben. Már csak a sárga lapok számát kéne csökkentenie…

A Sky Sports a múlt héten Szoboszlaival és Kerkezzel készített videót:

