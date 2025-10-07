Szoboszlai Wirtzet és Szalahot lehagyta, már csak a csapatkapitánnyal néz farkasszemet

Szoboszlai Dominik harmadik liverpooli idényében már nincs abban semmi meglepő, hogy a csapat kezdőjében van hétről-hétre, meccsről-meccsre. Arne Slot vezetőedző bizalma töretlen a magyar válogatott csapatkapitánya iránt, ezt jól mutatja, hogy az idényben jobbhátvédnek sem félti bedobni a legnagyobb mérkőzéseken – lásd Arsenal elleni Premier League-rangadó, amelyet éppen Szoboszlai hatalmas szabadrúgásgólja döntött el.

Szoboszlai Dominik a Chelsea ellen is végig a pályán volt Fotó: Adam Davy / PA Wire

Szoboszlai Dominik és a csapatkapitány a Liverpool különleges listáján

Az októberi válogatottszünetig a Vörösök 11 tétmérkőzést játszottak az idényben – ebbe beleértve az augusztusi Angol Szuperkupát is a Wembleyben, amelyet a Liverpool büntetők után elvesztett. A bajnokságban hét, a Bajnokok ligájában kettő, míg a Ligakupán egy mérkőzést játszott a Mersey-parti együttes. A Ligakupa-összecsapást most vegyük ki a számításból, hiszen a Southampton ellen Slot egy teljesen rotált csapatot küldött a pályára. A maradék tíz találkozón mindössze két játékos volt a pályán az elejétől a végéig.

Virgil van Dijk

Szoboszlai Dominik

Sokáig ezen a listán ott volt a brazil kapus, Alisson is, ugyanakkor a Galatasaray elleni BL-meccsen megsérült, így a nála már szokásosnak mondható hat-nyolc hetes kihagyás vár rá. Addig a nyáron érkező grúz, Giorgi Mamardasvili pótolja – már a hétvégi, Chelsea ellen elvesztett mérkőzésen is ott volt a kezdőben. Az egyiptomi Mohamed Szalah is csak a török bajnok ellen kezdett a padon, azonkívül minden meccsét végigjátszotta, pedig idáig ő is látványosan formán kívül játszik.

A nyáron még sok cikk született arról , hogy Szoboszlait vajon kiszorítja-e a szintén támadó középpályás, a 125 millió euróért érkező Florian Wirtz.

Nos, nyugodtan kijelenthetjük, hogy erről szó sincs. S az eddig mutatott teljesítményük alapján Slotnak esze ágában sincs ezen változtatnia. Szoboszlai a csapat mindenese lett, aki a kulimunkát is elvégzi.

Mindeközben Wirtz – aki szeptemberben két bajnokin is csak csere volt – továbbra is gól és gólpassz nélkül áll a PL-ben, noha utóbbi sokkal inkább csapattársai miatt van, amiért a passzait nem váltották gólra.