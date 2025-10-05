A németek szerint Wirtz máris menekülhet Liverpoolból, a Real Madrid lecsaphat

  • Magyar Nemzet
Egyelőre inkább frusztráló, mint élvezetes Florian Wirtz teljesítménye Angliában. Így fogalmaz a német Sport Bild, amely szerint Wirtz állandó kritikák kereszttüzében áll a Liverpool játékosaként. A lap máris arról ír, hogyan menekülhetne Liverpoolból a 125 millió eurós sztár, és állítólag a Real Madrid ugrásra kész: Xabi Alonso kérte, hogy tartsák szemmel Florian Wirtz helyzetét.

Florian Wirtz jövő nyáron a Real Madridban köthet ki, ha Liverpoolban nem megy neki? Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
A Liverpool a nyáron 125 millió euróért igazolta le a német futball egyik legnagyobb értékét a Bayer Leverkusentől. Florian Wirtz az angol bajnok kedvéért kikosarazta a Bayern Münchent, most viszont korábbi edzője, Xabi Alonso dobhat neki mentőövet. A német Sport Bild szerint ugyanis a Real Madrid akár már jövő nyáron lecsaphat Wirtzre.

Florian Wirtz máris búcsút inthet a Liverpoolnak? A Real Madrid állítólag készenlétben áll
Florian Wirtz máris búcsút inthet a Liverpoolnak? A Real Madrid állítólag készenlétben áll (Fotó: Middle East Images/Yagiz Gurtug)

Nem úgy indult Wirtz liverpooli kalandja, ahogyan azt ő maga és mások is várták. A 125 millió eurós ár miatt is nagyok voltak az elvárások vele szemben, de ezeknek egyelőre nem tudott megfelelni. A 22 éves német játékos hét Premier League-meccsen egyetlen gólt és gólpasszt sem jegyez, a frusztrációt pedig csak fokozza, hogy a Liverpool a legutóbbi három mérkőzését elvesztette.

Florian Wirtz a Real Madrid radarján? Így menekülhet Liverpoolból

A Sport Bild máris arról ír, hogy Wirtz hogyan menekülhetne Liverpoolból. Mindössze néhány hónap után ez önmagában komoly tanulsággal bír: a németek ezek szerint nem biztosak benne, hogy idővel jelentősen javulhat Wirtz angliai megítélése a gyenge kezdés után.

A lap szerint a Real Madrid, pontosabban Xabi Alonso dobhat mentőövet a fiatal középpályásnak. Ezt írják:

Xabi Alonso, a Real Madrid edzője állítólag kérte a klub vezetőségét, hogy a Florian Wirtz körüli helyzetet szorosan figyelemmel kísérjék. Ha a német válogatott játékos nem tud helytállni Liverpoolban, akkor a hírek szerint 2026 nyarán Madridba igazolhat. Alonso jól ismeri Wirtzet a Leverkusenben töltött közös időszakukból, és ismeri a benne rejlő lehetőségeket.

Azt is hozzáteszik, hogy a Real Madridnál Toni Kroos tavalyi visszavonulása óta vágynak egy hasonló motorra a középpályán, és ezt a szerepet Wirtz tölthetné be.

Wirtz leverkuseni statisztikája Xabi Alonso irányításával:

  • 119 meccs
  • 38 gól
  • 43 gólpassz

 

