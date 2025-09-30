  • Magyar Nemzet
Páros lábbal beleszállt Wirtzbe és ebbe Szoboszlait is belekeverte az angol legenda

Az angol futball és a Manchester United korábbi legendás csatára, Wayne Rooney határozott véleményt fogalmazott meg a Liverpool méregdrága nyári igazolásáról. Florian Wirtz szerinte nem találja a helyét a csapatban, látványosan gyengén kezdett és rontja a Liverpool egyensúlyát, amikor a pályán van. Rooney azt is kijelentette, hogy ő Szoboszlai Dominiket választaná Wirtz helyett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 6:48
Florian Wirtz újabb pofont kapott, Rooney szerint Szoboszlai jobb nála Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A korábbi 120-szoros angol válogatott, ötszörös Premier League-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Manchester United-csatár, Wayne Rooney a saját, BBC-n futó műsorában, a The Wayne Rooney Show-ban elemezte Florian Wirtz eddigi teljesítményét. Rooney keményen kritizálta a Liverpool 125 millió eurós nyári igazolását, és Szoboszlai Dominik nevét is szóba hozta.

Florian Wirtz legutóbb sem játszott jól, a Liverpool játékához Szoboszlai jobban illik Rooney szerint.
Florian Wirtz legutóbb sem játszott jól, a Liverpool játékához Szoboszlai jobban illik Rooney szerint. Fotó: BEN STANSALL / AFP

– A Liverpool általában nem csinálja ezt, de most gyakorlatilag egy teljesen új támadósort igazolt le, és ott van még Mohamed Szalah is – vázolta fel a helyzetet Rooney a BBC oldalán. –Mindannyian versenyképesek, mindannyian jól akarnak teljesíteni. Wirtz egyelőre nem teljesít olyan jól, de nagyszerű képességei vannak.

A Liverpool befürdött a méregdrága némettel?

Wirtz egyelőre adós a jó és eredményes játékkal , Arne Slot pedig keresi a helyét. Kezdetben tízest játszott, legutóbb a Crystal Palace ellen pedig a bal szélen kezdett. Egyelőre sehol sem megy neki, 8 meccsen nulla gól és egy gólpassz áll a neve mellett, de ami ennél nagyobb baj, hogy látványosan szenved a pályán.

– Nem látom a helyét a csapatban, pedig rengeteg pénzbe került – jelentette ki Rooney. – Szerintem Wirtz valójában rontja a Liverpool egyensúlyát és játékstílusát. Persze ő egy topjátékos, és biztos vagyok benne, hogy egyre jobb lesz, de lassan kezdett, és ezt nem lehet tagadni. Időbe telik megérkezni ebbe a ligába, nem az ár a lényeg. Az a baj, hogy nem látom, hol a helye a Liverpool rendszerében.

Szoboszlai vagy Wirtz? Wayne Rooney megadta a választ

Rooney azzal adta meg a kegyelemdöfést Wirtznek, amikor szóba hozta Szoboszlai Dominiket, aki átvette a német helyét tízesként.

– Ha választanom kell közte és Szoboszlai között, akkor egyértelműen Szoboszlait választom – fogalmazott Rooney.

Tény és való: Szoboszlai ebben az idényben a Liverpool egyik legjobbja. A csapat ma este (21.00) Isztambulban a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lép pályára.

