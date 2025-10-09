  • Magyar Nemzet
  „Mit művelsz?" – a klublegenda a liverpoolinak üzent, aki felbőszítette a szurkolókat
LiverpoolTrent Alexander-ArnoldReal MadridSteven Gerrard

„Mit művelsz?" – a klublegenda a liverpoolinak üzent, aki felbőszítette a szurkolókat

A korábban liverpooli csapatkapitányi karszalagról álmodozó Trent Alexander-Arnold az előző idény végén úgy döntött, hogy a Real Madrid kedvéért elhagyja nevelőklubját. A Vörösök legendáját, Steven Gerrardot is megkörnyékezte annak idején a Real Madrid, de a középpályás nem engedett a csábításnak, és sajnálja, hogy Alexander-Arnold nem követte a példáját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 6:35
Steven Gerrard szerint Trent Alexander-Arnold nagy kockázatot vállalt azzal, hogy a Real Madridba igazolt Fotó: NurPhoto/JOSE BRETON
A Liverpool a nyáron egymás után igazolta le a nevesebbnél nevesebb játékosokat, ez részben elhomályosította azt is, hogy mi történt az előző idény végén. A klub saját nevelésű futballistája, Trent Alexander-Arnold bejelentette, hogy húsz év után továbbáll a csapattól. Azt meg lehet érteni, hogy egy (akkor még) 26 éves játékos miután mindent megnyert, új kihívásokra és kalandokra vágyik, de a szurkolóknál azzal kihúzta a gyufát, hogy a végsőkig „sumákolt”, csak az idény végéhez közeledve árulta el, hogy nem hosszabbít Liverpoolban, miközben már vélhetően régóta tudta, hogy a Real Madridhoz igazol. Erről árulkodott az is, hogy az új klubjánál való bemutatása során a spanyoltudását is megcsillogtatta… Ráadásul, mivel a szerződése lejártával távozott, a Liverpool elvileg egy fityinget sem látott volna érte, ez is szúrta a szurkolók szemét, még ha a Real Madrid végül tízmillió eurót át is utalt az angoloknak azért, hogy idő előtt megkaphassa őt, és már a klubvilágbajnokságon is magára húzhassa a fehér mezt.

Steven Gerrard sajnálja, hogy Trent Alexander-Arnold nem az ő útját követte
Steven Gerrard sajnálja, hogy Trent Alexander-Arnold nem az ő útját követte Fotó: AFP/GLYN KIRK

Liverpooli kapitányság helyett Real Madrid

Így a Liverpoollal elért eredményei ellenére a városban nehéz szívvel gondolnak a csapatból Gary Linker szerint nagyon hiányzó Trent Alexander-Arnoldra. Az angol védő korábban mindig azt mondogatta, hogy a klubnál akarja eltölteni a pályafutását, Steven Gerrard útját követni, aki helyi srácként hosszú-hosszú éveken keresztül a Vörösök csapatkapitánya volt, és a levezetést jelentő egy éven kívül más együttesben nem is szerepelt. Neki is voltak híres kérői, de kitartott a Liverpoolnál, és ő nem tartja jó döntésnek, hogy honfitársa nem követte a példáját.

– Ha nem Liverpool-szurkolóként gondolkozom, akkor azt mondom: bármelyik játékos fejét megszédíti, ha a Barcelona vagy a Real Madrid bejelentkezik érte. Utóbbi engem is megkeresett, Mourinho idejében, és ez megzavarta a fejemet. Nem kapott akkora nyilvánosságot, mint a Chelsea-eset, mert gyorsan le lett zárva – az időzítés és amit a Real Madrid elvárt tőlem, hogy átigazoljak, nem volt megfelelő – idézte fel Rio Ferdinand podcastjában a legendás középpályás, aki 2004-ben majdnem a Chelsea játékosa lett. – A Real Madrid és a Barcelona – akár tetszik, akár nem – két óriási klub. Ha megkeresnek, az hatással van az emberre. Bárki is vagy, így lesz, ha nem, akkor nem vagy ember. Szóval 

megértem Trent helyzetét. Az egyik legjobb barátja is ott játszik, talán új kihívást akar, miután mindent megnyert Liverpoolban. De Liverpool-szurkolóként azt kérdezem: Mit művelsz? Az egyik legjobb európai csapatban játszottál. Olyan trófeákat hódítottál el, amelyekről én még most is csak álmodom. BL-t nyertél, és az egyik kulcsember vagy. A szurkolók imádnak. Erre mit teszel?

– tette hozzá Gerrard, aki sosem nyerte meg a Premier League-et, miközben Alexander-Arnold kétszeres angol bajnokként igazolt Spanyolországba.

Gerrard szerint Alexander-Arnold nagy kockázatot vállalt

A legutóbb Szaúd-Arábiában dolgozó edző szerint a történtek ugyanakkor nem jogosítják fel a szurkolókat arra, hogy zaklassák a jobbhátvédet.

– Egyrészt megértem. Én is megkaptam ezeket a kritikákat, és a következő játékos, aki a Real Madriddal vagy Barcelonával flörtöl, ugyanígy jár. Ezt a játékot milliók nézik, pénzt áldoznak rá, a közösségi médiában követik. Kritika mindig lesz, de ami túlmegy a határon az a zaklatás, a gyűlölet, azokkal nem értek egyet – magyarázta Liverpool büszkesége.

Gerrard arról is elmondta a véleményét, mit hozhat a jövő az éppen sérüléssel küszködő Alexander-Arnold számára Madridban. 

Szerintem nagy kockázatot vállalt. Nagyszerű futballista, rendkívül tehetséges. Az egyik legjobban passzoló játékos, akit valaha láttam, és játszottam pár hasonlóval. Beckham és Scholes szintjén van, ezt nyugodtan mondhatom. De elhagyni a Liverpoolt a pályafutása csúcsán, amikor új szerződést ajánlanak neki, szerintem ez egy nagy kockázat volt. Remélem, hogy bejön a terve, mert nagyon kedvelem a srácot. Én a helyében ezt nem tettem volna meg.

 

 


 

