A Real Madrid tehet mindenről? Ezért gyengélkedhet a Liverpool a legenda szerint

Sorozatban hét tétmérkőzést nyert meg a Liverpool a Community Shield elvesztése után, azóta viszont egymás után három vereség csúfítja a Vörösök mérlegét. Arne Slot együttese legutóbb a Chelsea otthonában maradt alul, az újabb kudarc után elkezdték kongatni a vészharangokat Liverpoolban.

Gary Lineker szerint a Liverpool megérzi Trent Alexander-Arnold hiányát (Fotó: AFP/Justin Tallis)

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó csapat játéka már az idény elején sem volt teljesen meggyőző, akkor viszont még a hajrában szerzett góloknak köszönhetően jöttek a sikerek. Az elmúlt hetekben viszont megfordult a tendencia, a Pool éppen a végjátékokban született találatok miatt hullajtja a pontokat, és a gárda hibái is jobban kiütköznek.

Gary Lineker szerint ő hiányzik a Liverpoolból

A játékoskorában 80-szoros angol válogatott csatár, manapság szakértőként dolgozó Gary Lineker az egyik kulcsember távozásában látja a legnagyobb különbséget az előző idényhez képest.

– Kreativitás tekintetében, de minden mást is figyelembe véve nagyon hiányzik Trent Alexander-Arnold. Korábban sokszor okozott gondot, hogy amikor fellépett a támadásokhoz, az ellenfelek kihasználták az üresen maradt területeket, azonban amit elöl adott, azt lehetetlen pótolni.

Nincs még egy olyan játékos a világon, aki ebben a pozícióban ugyanezt tudná nyújtani támadásban.

A 64 esztendős szakértő hozzátette, a csapat egyik, ha nem a legnagyobb sztárja is hiányolja a Real Madridhoz szerződött angol jobbhátvédet.

– Mohamed Szalah is megérzi a változást, különleges kapcsolat volt az övék. Ahogy már említettem, hátul sokszor megvolt a böjtje, de mindig volt valaki, aki visszalépett, és fedezte azt a területet – az előző idényben Szoboszlai Dominik, korábban pedig Jordan Henderson. Mindig azt mondtam erre, hogy ne aggódjunk amiatt, ha Alexander-Arnold elkövet néha egy-egy hibát, mert amit támadásban nyújt, az egészen hihetetlen.

Alexander-Arnold novemberben a pályán bizonyíthatná a Liverpoolnak Lineker szavait, azonban könnyen lehet, hogy elmarad a nagy találkozás.