Szalah csak Liverpoolban szenved, Angliát elhagyva ért el nagy sikert

Mohamed Szalah két gólnál és két gólpassznál jár hét forduló után az angol bajnokságban, de az utóbbi időben nem volt túl hatékony a szurkolók nagy kedvence. A Chelsea elleni vesztes rangadón is több ígéretes helyzetet elpuskázott Szalah, aki a válogatottszünet idejére elhagyta Liverpoolt, hogy aztán szerda este Egyiptom válogatottjában lépett pályára Dzsibuti otthonában világbajnoki selejtezőn. Az egyiptomi játékos bizakodhatott, mivel jó emlékei lehettek az ellenfélről.

Mohamed Szalah (pirosban) az első félidőben is betalált a vb-selejtezőn Dzsibuti ellen. Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Szalah két gólt rúgott

2023 őszén Egyiptom 6-0-ra gázolta le Dzsibutit, azon a meccsen a Liverpool támadója hatszor talált be a kelet-afrikai ország legjobbjainak. Az A-csoport élén álló egyiptomiak szerda este is óriási elánnal vetették bele magukat a mérkőzésbe, és az al-Jazira támadójának, Ibrahim Abelnek a jobblábas lövésével már a 9. percben megszerezték a vezetést. A gólpasszt Zizo adta. Alig hat percnek kellett eltelnie, és újabb gólt szerzett Egyiptom: Trézéguet remek átadása után Mohamed Szalah elé került a labda, és a Liverpool játékosa a tizenhatosról a kapu közepébe lőtte a labdát. Az első félidőben több találat nem született.

A második játékrész sokáig eseménytelenül zajlott, majd a 85. percben ismét Szalah villant: Marván Atíja remek passzát követően az egyiptomi klasszis ismét egy jobblábas lövéssel mattolta Omar Mahamoud kapust.

Egyiptom kijutott a vb-re

Egyiptom 3-0-ra nyert Dzsibuti otthonában, és hét győzelem mellett két döntetlennel az A csoport élén áll továbbra is a 18 pontos Burkina Faso és 12 pontos Sierra Leone előtt. De ami ennél is fontosabb:

Egyiptomot már egy rivális sem taszíthatja le az első helyről, így Marokkó és Tunézia után harmadik afrikai országként kijutott a 2026-os világbajnokságra.

Az említett trió és a házigazdák, azaz Kanada, Mexikó, illetve az Egyesült Államok mellett Ausztrália, Irán, Üzbegisztán, Jordánia, Dél-Korea, Japán, Argentína, Brazília, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay és Új-Zéland kvalifikálta magát eddig a vb-re.