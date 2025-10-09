  • Magyar Nemzet
Florian Wirtz messze van attól, hogy a Liverpool legdurvább német kudarca legyen

Nem Florian Wirtz lenne az első német futballista, aki megégeti magát a Premier League-ben. A Liverpool 125 millió eurós nyári szerzeményét egy-két hónap után még korai lenne leírni, de az kétségtelen, hogy Wirtz gyengébben kezdett Angliában, mint azt remélték. Az utóbbi időben több ígéretes német Bundesliga-sztár is csődöt mondott a Premier Leauge-ben, elég csak Timo Werner vagy Niclas Füllkrug nevét említeni. Wirtz előtt ugyanakkor egy rakás pozitív német példa is akad, egyelőre ilyen a vele együtt Angliába érkező Nick Woltemade is.

Szalay Attila
2025. 10. 09. 5:12
Florian Wirtz besült a Liverpoolban, Nick Woltemade robbant a Newcastle-ben eddig. Megnéztük, hogy a német futballisták mire mentek a Premier League-ben. Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Liverpool története legdrágább igazolásába vágott bele, amikor Florian Wirtz kegyeit kereste. A 22 éves német támadó középpályásért 125 millió eurót fizetett a Premier League címvédője a Bayer Leverkusennek, és ezzel Wirtz klubrekordot döntött. Igaz, csak néhány hétig lehetett övé a csúcs, mert a Liverpool még ezen a nyáron megvette 145 millióért a svéd Alexander Isakot is. Ez azonban nem mérsékelte a várakozásokat Wirtz játékával kapcsolatban, ám a német egyelőre keveset mutatott meg a Bundesligában látott virtuóz megoldásaiból a Premier League-ben.

Florian Wirtz nehezen kezdett a Liverpool mezében, de vanank előtte jó német példák a Premier League-ben
Florian Wirtz nehezen kezdett a Liverpool mezében, de vannak előtte jó német példák a Premier League-ben (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

A bizalmat eddig szinte feltétel nélkül élvezte Florian Wirtz a Liverpoolban. Arne Slot edző egyből a tízes posztra tette őt a kezdőben, amelyen az előző idényben sokszor Szoboszlai Dominik futballozott. A magyar játékos részben Wirtz miatt a csapat jolly jokere lett, mindig oda tették, ahol a szükség volt az úr, többször jobbhátvéd is volt. Eközben a német nem igazán találta a helyét a karmesteri szerepben, ami miatt Angliában rengeteg kritikát kapott, szakértők követelték ki a kezdőből, és a legutóbbi három Premier League-fordulóban Wirtz kétszer már csak csere volt.

Mindez egyenes következménye annak, hogy az első négy forduló mindegyikében úgy töltött több mint 80 percet a pályán, hogy a teljesítményével nem feltétlenül szolgált erre rá. Wirtz jelenleg hét Premier League-meccsen egyetlen gólt és gólpasszt sem tud felmutatni.

Persze ez nem csak az ő hibája. Jelen pillanatban a Liverpool csapatként is gödörben van, a zsinórban elvesztett legutóbbi három mérkőzés után szól a vészcsengő. Az előző idény kulcsemberei közül többen, élükön a gólkirály Mohamed Szalah-val formán kívül játszik, ami nem könnyíti meg az új igazolások beilleszkedését sem.

Pár hónap után korai lenne leírni Wirtzet. Egyrészt volt már egy-két villanása, amivel megmutatta, hogy a Premier League-ben sem felejtett el futballozni. Legutóbb, a Chelsea ellen 2-1-re elvesztett rangadón élményszámba menő sarkazással hozta ziccerbe Szalah-t, aki azonban kihagyta az ordító helyzetet – ha belövi, napokig Wirtz zseniális gólpassza lett volna a téma.

Másrészt a német még mindig fiatal, mindössze 22 éves, ráadásul életében először él külföldön, mi több, először hagyta el szűkebb pátriáját is, hiszen Kölnben nevelkedett, onnan került mintegy negyven kilométerrel arrébb, a szinte szomszédos Leverkusenbe. Ehhez képest Szoboszlai már 16 évesen elhagyta a család biztonságot adó közelségét, amikor Salzburgba került, és Anglia már a harmadik külföldi állomása volt Ausztria és Németország után.

Ilyen szempontból Szoboszlai sokkal tapasztaltabb volt, mint Wirtz, amikor 2023-ban becsekkolt a Premier League-be, de azért emlékezhetünk, hogy korábban Lipcsében neki is voltak nehezebb időszakai.

Szóval Wirtz esetében fontos a türelem, a képességeit a legtöbb szakértő továbbra sem kérdőjelezi meg, hiszen azért a Bundesligában 140 meccsen összehozott 35 gólját és 47 gólpasszát nem a szél hordta össze. Arról nem is beszélve, hogy tavaly kulcsfigura volt a Leverkusen történelmi német bajnoki címében, amit klasszis teljesítménnyel, mesterhármassal biztosított be a Werder Bremen elleni 5-0-s kiütés során.

Mire mennek a német futballisták a Premier League-ben?

Ugyanakkor kétségtelen, hogy az utóbbi időben több olyan német sztár is megégette magát a Premier League-ben, akik azelőtt szárnyaltak a Bundesligában. Az élre Timo Werner esete kívánkozik, aki 2016-ban lett az RB Leipzig játékosa, és az első lipcsei idényében 21 gólt hozott össze a bajnokságban. Werner 2020-ban már 28 gólos Bundesliga-idényre is képes volt, ami után a Chelsea 53 millió eurót fizetett érte.

Angliában Werner elvesztette a gólérzékenységét, temérdek helyzetet kihagyott, az első PL-idényében 35 bajnokin mindössze hat találatot jegyzett, de fontos szerepet játszott a Chelsea történelmi Bajnokok Ligája-győzelmében. A csatárnak azonban ez a hatalmas siker sem adott új lendületet, 2022-ben visszatért Lipcsébe, de ott sem volt már a régi, így kölcsönben a Tottenham adott neki újabb esélyt a PL-ben, de csak mellékszereplő volt, most újra Lipcsében küzd a helyéért.

Niclas Füllkrug is nagy reményekkel igazolt Angliába tavaly nyáron, amikor a West Ham United 27 millió eurót fizetett érte a Dortmundnak. Az erőcsatár remek német válogatottbeli mutatóval (24 meccs, 14 gól) érkezett, de a West Hamben egy év alatt kétszer is hosszabb időre lesérült, így mostanra sem tudta kiharcolni a helyét a kezdőben. Eddig 24 meccsen mindössze három gólja van a Premier League-ben.

Nagy pofon volt André Schürrle angliai karrierje is. Szalai Ádám korábbi mainzi csatártársa 2013-ban 22 millió euróért ment a Chelsea-be a Leverkusenből, és az első idényében még rendszeresen játszott. Annak a végén világbajnok lett a német válogatottal. Aztán vb-arannyal a nyakában kiszorult a Chelsea-ből, majd haza is tért a Bundesligába. Később a Fulhamben még tett egy próbát, de az sem volt emlékezetes, 29 évesen vissza is vonult, manapság az a hobbija, hogy mínusz 19 fokban, félmeztelenül túrázik.

Wirtzhez hasonlóan a német futball csodagyerekeinek számított egykor Marko Marin és Max Meyer, akik Anglián is keresztülfutva eltűntek a süllyesztőben. Marin 2012-ben igazolt a Werderből a Chelsea-hez, amelyben mindösszesen 16 meccsen játszott, és egyre alacsonyabban jegyzett klubokhoz került, 2021-ben a Fradiban kötött ki, majd visszavonult. Max Meyer a Schalke gyöngyszeme volt, de az áttörés nála is elmaradt, pedig 2018-ban a Crystal Palace-ban akart új lendületet venni. Hogy ez mennyire sikerült, arról csak annyit, hogy jelenleg 30 évesen Cipruson futballozik.

Havertz BL-győzelmet érő gólja, Gündogan angol bajnoki címei

A vegyes megítélésű kategóriába esik Kai Havertz és Leroy Sané Premier League-karrierje. Előbbi 2020-ban 100 millió euróért igazolt Leverkusenből a Chelsea-hez, ahol azonban Wernerhez hasonlóan sok kritika érte a játékát, ellenben a 2021-es BL-döntőben ő lőtte a győztes gólt a Manchester City ellen. Havertz két éve 75 millióért az Arsenalba igazolt, ahol fontos játékos lett, de augusztusban hosszú időre kidőlt térdsérülés miatt.

Nick Woltemade jól kezdett a Newcastle United színeiben
Nick Woltemade jól kezdett a Newcastle United színeiben (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Ami Sanét illeti, őt 2016-ban Pep Guardiola kérésére vette meg a City a Schalkétól 52 millió euróért, és kezdetben alapember volt, de idővel fokozatosan hátrébb szorult a sorban. Végül 135 meccsen 39 góllal és 44 gólpasszal távozott Manchesterből, ami nem rossz, de azóta lejtmenetben van, nyáron a Bayern Münchentől a Galatasarayhoz került.

Vannak ugyanakkor vitathatatlan német sikersztorik is a Premier League-ben. Egyelőre ezen az úton indult el Nick Woltemade is, akiért a nyáron 75 millió eurót fizetett a Newcastle United a Stuttgartnak. A Bayern München is érdeklődött a ránézésre Rudi Völler és Peter Crouch szerelemgyerekének kinéző kétméteres csatárra, de Karl-Heinz Rummenigge szerint őrültség ennyi pénzt kifizetni egy még csak az előző idényben berobbanó játékosért. Nos, a 23 éves Woltemade „őrülten” jól kezdett a PL-ben, az első négy meccsén három góllal tette le a névjegyét.

Ki nem találná senki, de a német pályára lépési PL-rekordot Robert Huth tartja 322 meccsel. A nehézkes középhátvéd részben a Chelsea-ben nevelkedett, a legnagyobb sikerét azonban a Leicester Cityvel érte el, amikor alapembere volt a 2016-os bajnokcsapatnak. A legtöbb PL-aranya Ilkay Gündogannak van, aki 2018 és 2023 között ötször volt bajnok a Manchester Cityvel, csapatkapitányként is.

Per Mertesacker az Arsenal, Antonio Rüdiger a Chelsea színeiben emelkedett a világ legjobb védői közé. Lukas Podolski és Mesut Özil pedig éveken át meghatározó játékosai voltak az Arsenalnak, utóbbi 2016-ban a Premier League gólpasszkirálya volt, bár a végén annyira összekülönbözött Mikel Artetával, hogy a távozása csúnya volt.

Voltak, akik már rutinos sztárokként érkeztek a Premier League-be: Jürgen Klinsmann 1994-ben már világbajnokként került a Tottenhamhez, és bekerült a bajnokság álomcsapatába, Michael Ballack pedig a Bayern után a Chelsea-ben is vezér volt, 2010-ben bajnok is lett, bár a 2008-ban elvesztett BL-döntő örökre kísértheti, amikor ő hiába nem hibázott a tizenegyespárbajban, mégis a Manchester United nyert.

Kik voltak Florian Wirtz német elődei a Liverpool színeiben?

A rutinos német vonalat erősítette Dietmar Hamann is, aki 1998-ban a Bayerntől került a Newcastle Unitedhez, onnan a Liverpoolhoz, végül a Manchester Cityhez. Az ő angliai pályafutásának csúcsát alighanem a Liverpool isztambuli BL-csodája jelenti, amikor ő volt az AC Milan elleni mesébe illő győzelem egyik hőse. Félidőben az olaszok 3-0-ra vezettek, Hamann ekkor állt be csereként, és kulcsszerepe volt abban, hogy a Liverpool kiegyenlített. Noha a meccs közben eltört a lábujja, Hamann a tizenegyespárbajban első liverpooliként állt a labda mögé, betalált, az angolok pedig végül győztek.

A Liverpool német játékosai közül Hamann mellett a Dortmunddal BL-győztes csatár, Karl-Heinz Riedle a ’90-es évek végén, Emre Can pedig a Jürgen Klopp kezei alatt formálódó csapatban, 2014 és 2018 között volt fontos játékos. Markus Babbel és Christian Ziege a 2000-es évek elején fordultak meg az Anfielden, de nem volt nagy hatásuk, a negatív hős azonban egyértelműen Loris Karius. A német kapus, akinek a pályafutását gyakorlatilag egy meccs tette tönkre, igaz nem akármilyen mérkőzés.

Karius a 2018-as, Real Madrid elleni BL-döntőben két látványos, gólt eredményező hibát is elkövetett a meccsen, amivel a legfőbb bűnbak lett a Liverpool 3-1-es vereségében.

Ezután döntötték el Liverpoolban, hogy 72,5 millió eurót sem sajnálhatnak Alisson megszerzésére, aki azóta is megoldja a csapat kapusgondjait. Ha Kariusra gondolunk, akkor Florian Wirtz attól nagyon messze van, hogy a Liverpool legrosszabb német játékosa címért harcba szálljon. A legjobbért pedig még mindig megvan az esélye.

