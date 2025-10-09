Florian Wirtz messze van attól, hogy a Liverpool legdurvább német kudarca legyen

A Liverpool története legdrágább igazolásába vágott bele, amikor Florian Wirtz kegyeit kereste. A 22 éves német támadó középpályásért 125 millió eurót fizetett a Premier League címvédője a Bayer Leverkusennek, és ezzel Wirtz klubrekordot döntött. Igaz, csak néhány hétig lehetett övé a csúcs, mert a Liverpool még ezen a nyáron megvette 145 millióért a svéd Alexander Isakot is. Ez azonban nem mérsékelte a várakozásokat Wirtz játékával kapcsolatban, ám a német egyelőre keveset mutatott meg a Bundesligában látott virtuóz megoldásaiból a Premier League-ben.

Florian Wirtz nehezen kezdett a Liverpool mezében, de vannak előtte jó német példák a Premier League-ben (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

A bizalmat eddig szinte feltétel nélkül élvezte Florian Wirtz a Liverpoolban. Arne Slot edző egyből a tízes posztra tette őt a kezdőben, amelyen az előző idényben sokszor Szoboszlai Dominik futballozott. A magyar játékos részben Wirtz miatt a csapat jolly jokere lett, mindig oda tették, ahol a szükség volt az úr, többször jobbhátvéd is volt. Eközben a német nem igazán találta a helyét a karmesteri szerepben, ami miatt Angliában rengeteg kritikát kapott, szakértők követelték ki a kezdőből, és a legutóbbi három Premier League-fordulóban Wirtz kétszer már csak csere volt.

Mindez egyenes következménye annak, hogy az első négy forduló mindegyikében úgy töltött több mint 80 percet a pályán, hogy a teljesítményével nem feltétlenül szolgált erre rá. Wirtz jelenleg hét Premier League-meccsen egyetlen gólt és gólpasszt sem tud felmutatni.

Persze ez nem csak az ő hibája. Jelen pillanatban a Liverpool csapatként is gödörben van, a zsinórban elvesztett legutóbbi három mérkőzés után szól a vészcsengő. Az előző idény kulcsemberei közül többen, élükön a gólkirály Mohamed Szalah-val formán kívül játszik, ami nem könnyíti meg az új igazolások beilleszkedését sem.

Pár hónap után korai lenne leírni Wirtzet. Egyrészt volt már egy-két villanása, amivel megmutatta, hogy a Premier League-ben sem felejtett el futballozni. Legutóbb, a Chelsea ellen 2-1-re elvesztett rangadón élményszámba menő sarkazással hozta ziccerbe Szalah-t, aki azonban kihagyta az ordító helyzetet – ha belövi, napokig Wirtz zseniális gólpassza lett volna a téma.