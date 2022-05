Tragikus hős, számkivetett, testépítő – Loris Karius és a BL-döntő

Bizonyos értelemben Loris Karius pályafutása véget ért 2018. május 26-án, mindössze 24 éves korában. Aznap rendezték a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-döntőt, amely a német kapus pályafutásának nagy napja lehetett volna. Az is lett, de nem úgy, ahogy szerette volna.

Karius két látványos, gólt eredményező hibát is elkövetett a meccsen, amivel a legfőbb bűnbak lett a Liverpool 3-1-es vereségében.

Az első Karius-hiba: Karim Benzema lecsapott a lehetőségre Fotó: AFP/Sputnik/Denis Tyrin

A második félidőben a német kapus előbb Karim Benzema lábára dobta a labdát, úgy kapott gólt, majd bevédte Gareth Bale távoli lövését. Ennek köszönhetően lett sorozatban harmadszor BL-győztes a Real Madrid Cristiano Ronaldo utolsó királyi mezben lejátszott meccsén.

Akkor talán még nem sejtette Karius, de neki is az volt az utolsó mérkőzése a Liverpool mezében.

Noha az idei BL-döntő előtt még mindig téma volt Mohamed Szalah négy évvel ezelőtti – sokak szerint mérkőzést befolyásoló – sérülése, melyet az őt lerántó Sergio Ramos okozott, az viszonylag gyorsan feledésbe merült, hogy a madridiak akkori csapatkapitánya Kariust is csúnyán lekönyökölte a 2018-as döntőben.

Az eset a 48. percben, még 0-0-s állásnál történt, és az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy Karius agyrázkódást szenvedett, ami befolyásolhatta a térlátását.

Az ilyen látványos hibák miatt elvesztett BL-döntőre azonban nem létezett semmilyen mentség, a még mindig csak 28 éves német azóta számkivetett Liverpoolban.

A klub még azon a nyáron, 2018-ban 62,5 millió euróért megvette az AS Romától Alissont, aki ezzel megdöntötte Gianluigi Buffon kapusért kifizetett átigazolási rekordját, Kariust pedig kölcsönadták a török Besiktasnak.

A BL-döntős eset után a német minden hibája, amely előtte hír sem lett volna, bejárta az egész internetet. Karius láthatóan nem bírta el ezt a terhet. A Besiktasban két idény alatt ugyan 67 meccsen védett, de a végén nem marasztalták, a Liverpool 2020-ban újra kölcsönadta, ezúttal az Union Berlinnek, amelyben már csak cserekapus tudott lenni.

Karius már senkinek sem kell? Fotó: AFP/Sputnik/Denis Tyrin

Karius tavaly nyáron tért vissza az Anfield Roadra, ebben az idényben végig a klub alkalmazottja volt, de nem kapott újabb esélyt Jürgen Klopptól, aki a csapat bajnoki keretébe sem nevezte be őt.

A 2018-as BL-döntő volt Karius 49. meccse a Liverpoolban, és ötvenedik már biztos nem lesz. Az idény végén lejár a szerződése, szabadon igazolhatóvá válik.

Kérdés, kap-e még bárhol újabb esélyt. A spanyol AS-ben megjelent fotók alapján az utóbbi időben testépítéssel kezdett foglalkozni, legalábbis ha a játékpercekre már nem tudott, az izmokra erősen rágyúrt.

💥 La transformación física de Loris Karius tras ocho meses sin jugar pic.twitter.com/ne83zeSxwo — Diario AS (@diarioas) April 10, 2022

Volt már német kapus, aki testépítőnek és pankrátornak állt, a Werder Bremennel kupagyőztes, a német válogatottal vb-bronzérmes Tim Wiese tett így a 2014-es visszavonulása után.

Karius már 19 évesen a Mainz kapuját védte, Klopp talán azért bízott benne annyira, mert ő is ott futott be edzőként. A 2015–2016-os Bundesliga-idényben Karius kilenc meccsen hibátlanul védett, kifogott két büntetőt is, jól teljesített, ezután igazolta le a Liverpool Simon Mignolet mellé, miután a német edző nem volt elégedett a másik kapusával, Bogdán Ádámmal.

Az egykor ígéretesen indult pályafutás örökre nevetség tárgyává vált. Loris Karius lett a Liverpool-játékos, akire a You’ll never walk alone nem vonatkozik.

Borítókép: Loris Karius összezuhant a 2018-as BL-döntőben (Fotó: AFP/Sputnik/Denis Tyrin)