Szombat este bosszút állnának Kijevért a Vörösök

A Liverpool támadója azt is kijelentette, hogy jövőre is a klub játékosa lesz, Sadio Mané viszont csak a ma esti finálé után ígért választ erre a kérdésre – esetében a Bayern Münchent rebesgetik következő állomáshelyként. Papíron mindkettejüket 2023 nyaráig köti szerződésük a Vörösökhöz, s Jürgen Klopp az esti döntőben még biztosan számíthat mindkét afrikai sztártámadóra. A német edző maga is jól emlékszik a négy évvel ezelőtti eseményekre.

Jürgen Klopp idén két trófeát már nyert a Liverpoollal. Fotó: EPA/Peter Powell

– Kegyetlen este volt, nehezünkre esett feldolgozni. Kicsit olyan volt az egész, mintha három keréken autóztunk volna ott. Néhány játékosunk csak éppen a döntőre gyógyult fel, Szalahot pedig nem tudtuk pótolni, miután megsérült.

Én nem hiszek a bosszúban, de megértem ezt az érzést. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy jó dolog, ha ez hajt minket

– szögezte le Klopp, aki két döntőt már megnyert a szezonban csapatával: a Ligakupa és az FA-kupa fináléjában is tizenegyespárbaj döntött a Liverpool javára a Chelsea-vel szemben.

Szalah sérülése mellett a két klub előző döntője Loris Karius két bakijáról és a csereként beszállt Gareth Bale két góljáról marad emlékezetes. A német kapus már nem tagja a Liverpool keretének, de a walesi szélső sem valószínű, hogy pályára lép: tavasszal eddig huszonhárom játékpercet kapott Carlo Ancelottitól.

Az olasz mester sokkal inkább számít az előző Real–Liverpool-döntő másik madridi gólszerzőjére, Karim Benzemára. A francia támadó a PSG elleni nyolcaddöntős párharcot szinte egymaga fordította meg mesterhármasával, majd a Chelsea és a Manchester City elleni hosszabbításban is ő szerezte a továbbjutást érő találatot.

– Egész tavasszal olyan klubok ellen játszottunk, amelyek azt gondolták, hogy megnyerik a Bajnokok Ligáját, mi mégis búcsúztattuk a Paris Saint-Germaint, a Chelsea-t és a Manchester Cityt is. A döntő számomra igazi derbi lesz, hiszen továbbra is kötődöm az Evertonhoz – idézte fel előző, liverpooli állomáshelyét is a finálé előtt Ancelotti, aki csúcsra hajt: ő lehet az első edző, aki négyszer is megnyeri a BEK/BL-serleget, miután 2003-ban és 2007-ben a Milannal, 2014-ben a Real Madriddal ünnepelhetett.

Karim Benzema (középen) tizenöt találatával már biztosan gólkirályként zárja a BL-idényt. Fotó: Europress/AFP/Javier Soriano

A csapatokat tekintve már régóta a Realé a rekord, a spanyol klub tizennegyedik végső sikerét érné el a sorozatban, míg a Liverpool utolérné a hét trófeával az örökrangsorban második helyen álló Milant.

Az angoloknak az idei sorozatban nem kellett olyan drámákat átélniük, mint a Real híveinek. A Liverpool százszázalékos mérleggel abszolválta az egyik legnehezebbnek tűnő csoportot az Atlético, a Porto és a Milan ellen, majd a kieséses szakaszban valamennyi párharcában kétgólos előnyt szerzett a visszavágóra, így megalapozva az Inter, a Benfica és a Villarreal búcsúztatását.

Mégsem a Liverpool lehet pihentebb a ma esti finálé előtt, ugyanis amíg a Vörösök az utolsó pillanatig harcoltak a bajnoki címért – végül egy ponttal a Manchester City mögött zártak –, s megnyertek egy százhúsz perces FA-kupa-finálét a Chelsea ellen, addig a Real Madridnak a május 4-i BL-elődöntő visszavágója óta nem volt valódi tétmeccse, hiszen a spanyol bajnoki címet már négy fordulóval a zárás előtt bebiztosította.