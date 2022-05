Szalah elárulta, melyik klubnál folytatja a következő idényben

Mané egyelőre hallgat

A Liverpool egy másik sztárjának, Sadio Manénak is 2023 nyarán jár le a szerződése. A szenegáli játékost is megkérdezték szerdán a jövőjéről, Szalahhoz hasonlóan azonban ő is úgy érezte, jelenleg nem az ő sorsa a legfontosabb téma.

– A Bajnokok Ligája döntője után majd nyilvánosságra hozom, hogy maradok-e a Liverpoolnál avagy sem – fogalmazott Mané a Sky Sports televíziónak.