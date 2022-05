Szalah: Vissza akarok vágni, a Realt szeretném a döntőben

Örömszavak Virgil van Dijk: Nagyon mélyről kellett visszajönnünk, de a második félidőben már úgy játszottunk, ahogy a Liverpoolnak kell, és ahogyan az egész szezonban tettük eddig. Meg kellett mutatnunk, mennyire szeretnénk döntőbe jutni. Most élvezni kell ezeket a pillanatokat. Már a hétvégén is pokolian nehéz meccset vívtunk a Newcastle United ellen, nyilvánvalóan most teljesen más volt a forgatókönyv. A Villarreal története legnagyobb meccsére készült. Rémálom lesz bármelyik csapattal is találkozni a döntőben. A Cityt nem kell bemutatni, a Premier League-ből jól ismerjük őket, és ez fordítva is igaz. Mindig kemény csatákat vívunk. A Real Madrid pedig a Real Madrid. Náluk játszik a világ talán legjobb formában lévő csatára. Meglátjuk, mit hoz a visszavágó, és ki lesz az ellenfelünk, de nincs értelme azon gondolkodni, hogy mi lesz a döntőben. Álmodni lehet, de a realitások talaján kell maradni. Fabinho: Az első gondolatom a gól előtt az volt, hogy lepasszolom a labdát, de úgy láttam, Sadio lesen van, ezért döntöttem úgy, hogy lövök. Úgy alakult, hogy ez lett a legjobb megoldás. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült gólt szereznem. Trent Alexander-Arnold: Magunknak tettük nehézzé ezt az elődöntőt. Valamiért rendre ezt csináljuk. Az első félidőben nagyon jól játszott a Villarrel, számítottunk rá, hogy majd agresszíven letámad, de egyszerűen nem találtuk ennek az ellenszerét. Aztán a szünetben rendeztük a sorokat, mindent beleadtunk, aminek végül meglett az eredménye. Két meccs alatt egy rossz félidőt megengedhetünk magunknak. Biztos, hogy nézni fogjuk a Real Madrid–Manchester City elődöntőt, és abban is biztos vagyok, hogy jó meccs lesz. Ha olyan lesz, mint a múlt héten, akkor újabb csodálatos mérkőzésnek nézünk elébe. Izgalmas lesz látni, hogy melyik csapat lesz az ellenfelünk a döntőben.