Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

„A csatatéren nincs megoldás. Ott csak halottak vannak. Tárgyalni kell” – írta bejegyzésében Menczer Tamás. Mint fogalmazott:
A tárgyalás csökkenti a harmadik világháború kockázatát. A tárgyalás hozza el a béke esélyét. Ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó. Az nagyon jó. Ki az a megveszekedett háborúpárti, aki ennek az ellenkezőjét állítja?
A politikus hozzátette, a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt, és kiemelte:
Orbán Viktornak megint igaza lett.
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)