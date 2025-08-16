Trump-PutyinMenczer TamásOrbán Viktor

Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

Tárgyalás, tárgyalás, tárgyalás – írta közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás emlékeztetett: Trump tárgyalt Putyinnal, hétfőn tárgyal Zelenszkijjel, és szervezik a háromoldalú találkozót is Trump, Putyin és Zelenszkij között.

„A csatatéren nincs megoldás. Ott csak halottak vannak. Tárgyalni kell” – írta bejegyzésében Menczer Tamás. Mint fogalmazott:

A tárgyalás csökkenti a harmadik világháború kockázatát. A tárgyalás hozza el a béke esélyét. Ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó. Az nagyon jó. Ki az a megveszekedett háborúpárti, aki ennek az ellenkezőjét állítja?

A politikus hozzátette, a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt, és kiemelte:

Orbán Viktornak megint igaza lett.

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

