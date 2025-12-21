Felfoghatatlan szintet ért el a világ leggazdagabb emberének a vagyona

A Forbes milliárdosok indexe szerint a Tesla vezérigazgatójának vagyona pénteken 749 milliárd dollárra (247 312 milliárd forint) emelkedett, így Musk lett az első ember, aki elérte ezt a szintet. Már most is ő a világ leggazdagabb embere, és körülbelül ötszázmilliárd dollárral gazdagabb, mint a második leggazdagabb – a Google társalapítója, Larry Page.

2018-ban Musk egy 56 milliárd dollár értékű részvényopciót kapott, de egy 2024-ben született bírósági ítélet szerint a kompenzáció nem volt szabályos. Akkor, Kathaleen McCormick bíró összeférhetetlenséget állapított meg és az érvelése szerint a részvényesek elől eltitkolták a legfontosabb tényeket, amikor az igazgatóságban a terv jóváhagyásáról szavaztak.

Pénteken az állami legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a részvényopciók visszavonása miatt a Tesla-vezér nem kapott kompenzációt a hat év munkájáért és erőfeszítéseiért, és hogy McCormick bíró helytelenül és méltánytalanul járt el a 2024-es döntésében.

Musk stílusához híven nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az opciói visszaállításáról, de a közösségi média platformján, az X-en azt írta, hogy „igazolták”. Ha Musk a 2018-as csomagban szereplő összes részvényopciót lehívja, részesedése a Tesla-ban a jelenlegi 12,4 százalékról 18,1 százalékra nő majd.