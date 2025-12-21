Elon Musk ismét egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy az első ember legyen a Földön, akinek a vagyona meghaladja az ezermilliárd dollárt. A Delaware-i Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy Musk visszakaphatja 2018-as, 139 milliárd dollár értékű Tesla részvényopcióit, ezzel a vagyona átlépte a hétszázmilliárd dolláros szintet – írja a Sky News.
Felfoghatatlan szintet ért el a világ leggazdagabb emberének a vagyona
Elon Musk vagyona hatalmas mértékben nőtt, miután a Delaware-i Legfelsőbb Bíróság pénteken visszavont egy korábbi bírósági döntést. A Tesla vezérigazgatója ezzel nem csak minden korábbi rekordot megdöntött, de közelebb került ahhoz is, hogy elsőként lépje át vagyona az ezermilliárd dolláros küszöböt. Azonban nem vezet egyenes út pénzhez, Musknak előbb öt vállalást kell teljesítenie.
A Forbes milliárdosok indexe szerint a Tesla vezérigazgatójának vagyona pénteken 749 milliárd dollárra (247 312 milliárd forint) emelkedett, így Musk lett az első ember, aki elérte ezt a szintet. Már most is ő a világ leggazdagabb embere, és körülbelül ötszázmilliárd dollárral gazdagabb, mint a második leggazdagabb – a Google társalapítója, Larry Page.
2018-ban Musk egy 56 milliárd dollár értékű részvényopciót kapott, de egy 2024-ben született bírósági ítélet szerint a kompenzáció nem volt szabályos. Akkor, Kathaleen McCormick bíró összeférhetetlenséget állapított meg és az érvelése szerint a részvényesek elől eltitkolták a legfontosabb tényeket, amikor az igazgatóságban a terv jóváhagyásáról szavaztak.
Pénteken az állami legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a részvényopciók visszavonása miatt a Tesla-vezér nem kapott kompenzációt a hat év munkájáért és erőfeszítéseiért, és hogy McCormick bíró helytelenül és méltánytalanul járt el a 2024-es döntésében.
Musk stílusához híven nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az opciói visszaállításáról, de a közösségi média platformján, az X-en azt írta, hogy „igazolták”. Ha Musk a 2018-as csomagban szereplő összes részvényopciót lehívja, részesedése a Tesla-ban a jelenlegi 12,4 százalékról 18,1 százalékra nő majd.
További Külföld híreink
A teljes összeg kifizetéséhez azonban Musknak az elkövetkező évtizedben öt mérföldkövet kell elérnie:
- 20 millió Tesla autó és egymillió robot leszállítása
- 10 millió előfizetés elérése a Tesla önvezető funkciójára
- 1 millió önvezető Robotaxi üzembe helyezése
- 400 milliárd dollár nyereség elérése
- A Tesla piaci értéke eléri 8,5 billió dollárt
A megállapodás értelmében Musk nem kap fizetést munkájáért, de ha minden kitűzött célt teljesít, több mint 400 millió darab Tesla-részvény üti a markát. Ha pedig a vállalat értéke eléri a kitűzött – 8,5 billió dolláros – szintet, akkor Musk vagyona meghaladja majd az 1000 milliárd dollárt – ami 330 ezer milliárd forintnak felel meg. Viszonyításként a magyar GDP 2024-ben 81 ezer milliárd forint volt.
Borítókép: A leggazdagabb ember a Földön (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás: Ukrajnában azért imádkoznak, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást
Ukrajnában azért imádkoznak és azért gyújtanak gyertyát, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.
Orbán Balázs: A következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk
A békének, a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz–KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Magyar Péter ukrán kém barátja fegyverekkel körülvéve fotózkodott az ukrán katonai hírszerzéssel
Tseber Roland Ivanovics, akire Magyar Péter kijevi útján „testvéreként” hivatkozott, információk szerint rendszeresen juttat el fegyvereket az ukrán hadseregnek.
Bart De Wever keményen odaszólt a Politico újságírójának + videó
A belga miniszterelnök nyilvánosan tette helyre a lap munkatársát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás: Ukrajnában azért imádkoznak, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást
Ukrajnában azért imádkoznak és azért gyújtanak gyertyát, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.
Orbán Balázs: A következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk
A békének, a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz–KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Magyar Péter ukrán kém barátja fegyverekkel körülvéve fotózkodott az ukrán katonai hírszerzéssel
Tseber Roland Ivanovics, akire Magyar Péter kijevi útján „testvéreként” hivatkozott, információk szerint rendszeresen juttat el fegyvereket az ukrán hadseregnek.
Bart De Wever keményen odaszólt a Politico újságírójának + videó
A belga miniszterelnök nyilvánosan tette helyre a lap munkatársát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!