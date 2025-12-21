részvénybírósági döntésMuskTeslaleggazdagabb

Felfoghatatlan szintet ért el a világ leggazdagabb emberének a vagyona

Elon Musk vagyona hatalmas mértékben nőtt, miután a Delaware-i Legfelsőbb Bíróság pénteken visszavont egy korábbi bírósági döntést. A Tesla vezérigazgatója ezzel nem csak minden korábbi rekordot megdöntött, de közelebb került ahhoz is, hogy elsőként lépje át vagyona az ezermilliárd dolláros küszöböt. Azonban nem vezet egyenes út pénzhez, Musknak előbb öt vállalást kell teljesítenie.

András János
2025. 12. 21. 9:32
A leggazdagabb ember a Földön Fotó: ALLISON ROBBERT Forrás: AFP
Elon Musk ismét egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy az első ember legyen a Földön, akinek a vagyona meghaladja az ezermilliárd dollárt. A Delaware-i Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy Musk visszakaphatja 2018-as, 139 milliárd dollár értékű Tesla részvényopcióit, ezzel a vagyona átlépte a hétszázmilliárd dolláros szintet – írja a Sky News.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A Forbes milliárdosok indexe szerint a Tesla vezérigazgatójának vagyona pénteken 749 milliárd dollárra (247 312 milliárd forint) emelkedett, így Musk lett az első ember, aki elérte ezt a szintet. Már most is ő a világ leggazdagabb embere, és körülbelül ötszázmilliárd dollárral gazdagabb, mint a második leggazdagabb – a Google társalapítója, Larry Page.

2018-ban Musk egy 56 milliárd dollár értékű részvényopciót kapott, de egy 2024-ben született bírósági ítélet szerint a kompenzáció nem volt szabályos. Akkor, Kathaleen McCormick bíró összeférhetetlenséget állapított meg és az érvelése szerint a részvényesek elől eltitkolták a legfontosabb tényeket, amikor az igazgatóságban a terv jóváhagyásáról szavaztak.

Pénteken az állami legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a részvényopciók visszavonása miatt a Tesla-vezér nem kapott kompenzációt a hat év munkájáért és erőfeszítéseiért, és hogy McCormick bíró helytelenül és méltánytalanul járt el a 2024-es döntésében. 

Musk stílusához híven nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az opciói visszaállításáról, de a közösségi média platformján, az X-en azt írta, hogy „igazolták”. Ha Musk a 2018-as csomagban szereplő összes részvényopciót lehívja, részesedése a Tesla-ban a jelenlegi 12,4 százalékról 18,1 százalékra nő majd.

A teljes összeg kifizetéséhez azonban Musknak az elkövetkező évtizedben öt mérföldkövet kell elérnie:

  • 20 millió Tesla autó és egymillió robot leszállítása
  • 10 millió előfizetés elérése a Tesla önvezető funkciójára
  • 1 millió önvezető Robotaxi üzembe helyezése
  • 400 milliárd dollár nyereség elérése
  • A Tesla piaci értéke eléri 8,5 billió dollárt

A megállapodás értelmében Musk nem kap fizetést munkájáért, de ha minden kitűzött célt teljesít, több mint 400 millió darab Tesla-részvény üti a markát. Ha pedig a vállalat értéke eléri a kitűzött – 8,5 billió dolláros – szintet, akkor Musk vagyona meghaladja majd az 1000 milliárd dollárt – ami 330 ezer milliárd forintnak felel meg. Viszonyításként a magyar GDP 2024-ben 81 ezer milliárd forint volt. 

Borítókép: A leggazdagabb ember a Földön (Fotó: AFP)

