Most tartják az év utolsó választását

Az idei év utolsó időközi önkormányzati választását tartják Vízváron, ahol polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A Somogy vármegyei településen szeptember 26-án oszlott fel a helyi képviselő-testület.

Fotó: Sonline

A község polgármesteri székéért három független jelölt indul: a legutóbbi választáson győztes Vodenyák Endre, valamint Kozma László és Némethné Gyergyák Mária.

A négy képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a szavazásra jogosult több mint 400 helybéli egy szavazókörben voksolhat.

A Békés vármegyei Sarkadkeresztúron román nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

Le akarták mondatni a polgármestert

A vízvári testület még szeptemberben oszlatta fel magát, így egészen az új polgármester megválasztásáig és az új képviselő-testület felállításáig ügyvivői feladatkörben folytatja munkáját az önkormányzat testülete és a polgármester is – számolt be a Sonline.

Vízvár képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén felszólította Vodenyák Endrét, a település polgármesterét, hogy mondjon le. Indoklásukban az állt, hogy megítélésük szerint

a település vezetőjével nem lehet együtt dolgozni, hogy a választópolgári visszajelzések és a képviselők tapasztalatai alapján a polgármester magatartása sérti a köz bizalmát.

Mindezek mellett pedig több vádat is megfogalmaztak ellene, ami Vodenyák Endre elmondása szerint nem minősülnek bűncselekménynek és szabálysértésnek, illetőleg vádaikat nem tudták alátámasztani valós bizonyítékokkal.

A polgármestert több vád is érte a testület részéről, amit meg is fogalmaztak a beadványban. Vodenyák Endre elmondta, az ő maga által összehívott fórumon – amit a rendkívüli testületi ülés előtt folytatott le, mely során az feloszlatta magát – mindent meg tudott válaszolni, minden lépését meg tudta indokolni.

– A költségvetésünk rendben van, nyilván iparűzési adó gondjaink nekünk is vannak, de ez nem csak Vízvár települését érinti, hanem számos más települést is. Mindezek mellett rengeteg nyertes pályázatunk van és volt, és nagyon sok mindent pénz nélkül is megcsináltunk, társadalmi munkában, közösségi összefogásnak köszönhetően – tette hozzá a lemondott polgármester.