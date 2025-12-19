Több kulcsfontosságú választókerületben is jelentős hátrányban vannak a Tisza jelöltjei

Közvélemény-kutatási adataival a Magyar Péterékhez kötődő manipulációs kerekasztal rendre azt sulykolja, hogy a Tisza Párt a választási győzelemre is esélyes a Fidesszel szemben. Ezek az adatok arra is alkalmasak, hogy elrettentsék a többi ellenzéki párt politikusait attól, hogy elinduljanak a jövő évi országgyűlési választáson.

A Tisza jelöltjeinek ismertségéről és népszerűségéről azonban kevés szó esik – nyilván nem véletlenül. Ugyan Magyar Péter naponta hirdeti magát előre a választás győztesének, információink szerint politikusainak jelentős része egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy a következő ciklusban országgyűlési képviselő lesz. Az aktuális kutatási eredmények szerint a helyben sem ismert, ráadásul hallgatásra utasított jelöltek mellett még a párt egyes előtérbe tolt arcai sem feltétlenül teljesítik azokat az elvárásokat, amiket pártvezető támaszt feléjük.

Nem jók a botránykatona kilátásai

Úgy tudjuk, különösen nehéz helyzetben van Ruszin-Szendi Romulusz, aki olyan választókerületben indul, amelyet a korábbi választásokon nagyon jelentős fölénnyel nyert meg a jobboldal. Ruszin-Szendit a Tisza már honvédelmi miniszter-jelöltként pozicionálta, aki a sorkatonaság bevezetésével, közterületi fegyverviselésével és ukrán kapcsolataival szerepelt elsősorban a hírekben. Ezek az ügyek a közvélemény-kutatások szerint negatívan érintették személyes népszerűségét. A tiszás politikus támogatottsága 27 százalék a hajdúszoboszlói választókerületben, míg az előző három választáson győztes Bodó Sándor továbbra is 50 százalék feletti eredményre számíthat.

Tapolcában nagyon vezet Navracsics

A Magyar Péterék győzelmi reményei nem csak a Tiszántúlon nem lehetnek vérmesek. A Balaton-felvidék nyugati részét, és egyebek mellett Ajkát, Tapolcát és Sümeget is magában foglaló Veszprém 3-as számú választókerületét egyszer, 2015-ben elveszítette a Fidesz, amikor a korábbi országgyűlési képviselő halála miatt kellett időközi választást tartani. Azután azonban a kormánypárti jelöltek újra győztek, legutóbb, 2022-ben Navracsics Tibor. Információink szerint a miniszter esélyei ezúttal is kedvezőek, támogatottsága 50 százalék feletti, gyakorlatilag a 2022-es eredményének (50,70 százalék) szintjét tartja. Mindeközben a Tisza támogatottsága csak 31 százalék – a párt egy ajkai orvost, Balatincz Pétert indítja a tapolcai választókerületben.