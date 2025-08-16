Háború UkrajnábanOroszországUkrajna

Tovább nyomul előre az orosz hadsereg Ukrajnában

Folytatódik az orosz előrenyomulás. A jelentések szerint újabb területeket szereztek meg Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 15:30
Ukrán katonák Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elfoglalta az orosz hadsereg Vorone települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében és Kolodjazit a donyecki régióban – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. Egyre rosszabbul állnak a dolgok a fronton Ukrajnában.

Egy katona valahol a front közelében Ukrajnában
Egy katona valahol a front közelében Ukrajnában 
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni, a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. 

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített objektumok között sorolt fel több lőszer-, hadianyag- és drónraktárt, 13 egyéb páncélozott harcjárművet, egy vontatott 155 milliméteres löveget, öt irányított légi bombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 169 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. Asztarhany, Volgográd, Groznij és Vlagyikavkaz repülőterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.