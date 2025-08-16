Tovább nyomul előre az orosz hadsereg Ukrajnában

Elfoglalta az orosz hadsereg Vorone települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében és Kolodjazit a donyecki régióban – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. Egyre rosszabbul állnak a dolgok a fronton Ukrajnában.

Egy katona valahol a front közelében Ukrajnában

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni, a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített objektumok között sorolt fel több lőszer-, hadianyag- és drónraktárt, 13 egyéb páncélozott harcjárművet, egy vontatott 155 milliméteres löveget, öt irányított légi bombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 169 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. Asztarhany, Volgográd, Groznij és Vlagyikavkaz repülőterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)