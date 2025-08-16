légierőhelikopterbemutatóhonvédség

Látványos légi bemutatót tartottak Szolnokon + videó

A légierő olyan képességeket épít, amelyek a következő évtizedekben alapjaiban határozzák meg az mai nemzedéket követők szolgálatát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 15:04
Forrás: Facebook/MH Kiss József 86. Helikopterdandár
– A légierő legfontosabb értéke, hogy megbecsüljük egymást – hangsúlyozta Bali Tamás dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság légierő-parancsokhelyettese a légierő-haderőnem és repülőfegyvernem napján az MH Kiss József 86. Helikopterdandár bázisán. A dandártábornok emlékeztetett: a magyar légierő nagyon hosszú utat járt be a történelem során, jelentősége pedig a 19. század vége óta folyamatos és vitathatatlan.

helikopter
Fotó: Facebook/MH Kiss József 86. Helikopterdandár

A haderőfejlesztésnek köszönhetően számos tényező változott a légierőben mind eszközpark, mind képességek tekintetében, amik nagy kihívások elé állítják a jelen és jövő légierős szakembereit – fogalmazott Bali Tamás. Hangsúlyozta: 

Olyan képességeket építünk, amelyek a következő évtizedekben alapjaiban határozzák meg az utánunk jövők szolgálatát.

– A légierő legfontosabb értéke az, hogy megbecsüljük egymást. Mindenkinek fontos a kötelessége, mindenki becsülettel hajtja végre a feladatait; ezért tudjuk maradéktalanul biztosítani hazánk légterének védelmét – zárta ünnepi gondolataitBali Tamás dandártábornok. Az állománygyűlésen ezután elismeréseket adtak át.

A nap azonban a Repülők emlékparkjában indult: koszorúzással a hazáért, a hon légvédelméért és a magyar repülésért életüket áldozók tiszteletére felállított emlékműnél. 

Idén augusztus 15-én, a repülősök védőszentje, Nagyboldogasszony napján tartotta a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár az alakulat napját is.

A nyugállományú bajtársak mellett így a dandár katonáinak családja előtt is megnyitotta kapuit a laktanya, izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várva mindenkit.

A programok hivatalos nyitányaként Kovács Krisztián ezredes, az alakulat parancsnoka köszöntötte a látogatókat. – Amit ma látnak a levegőben az egyszerre a múltunk, a jelenünk és a jövőnk – mondta az ezredes, utalva többek között a Mi–17-es és a Mi–24-es típus áthúzására, melyek évtizedekig voltak a helikopteres repülés szimbólumai.

Bár ezek a gépek csak a múltban jelentették a légierő gerincét, a mai napig szolgálnak, így egyben a jelenhez is kapcsolódnak. A „most” azonban a jövővel is szorosan összefonódik, ahogy azt a teljes H145M- és H225M-flotta hirdeti. 

Az alakulat eszközparkját statikus bemutató mellett dinamikus bemutatóval is szemléltették, amelynek része volt az augusztus 20-i légi parádé műsora is.

Borítókép: Az eseményen készült kép (Fotó: Facebook/MH Kiss József 86. Helikopterdandár)

