Nem mindennapi programokat kínál a Repülőtér éjszakája + videó

Az Aeropark idén is megnyitja kapuit egy felejthetetlen éjszakára. A Repülőtér éjszakája nemcsak egy átlagos éjszaka, hanem egy nem mindennap megtapasztalható esemény, amely révén a szárnyalás szerelmesei még közelebb kerülhetnek a repülők és repterek világához.

Erős Hunor
2025. 08. 16. 10:46
Fotó: JBeni Forrás: Facebook/Aeropark
A repülés iránt érdeklődőknek és a téma szerelmeseinek egyaránt érdekes és izgalmas programokkal készül az Aeropark. A Repülőtér éjszakája idén egy még különlegesebb esemény lesz, ugyanis most lett 75 éves a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Az augusztus 16-án, szombaton délután négy órakor kezdődő eseményen az érdeklődők megtudhatják, mi szükséges ahhoz, hogy egy 180 férőhelyes repülőgép két út között mindössze 30 percet töltsön a földön, és időben induljon a következő járatra, két pilótaiskola kitelepülése pedig megmutatja, hogy milyen út vezet a vitorlázó repülőgépektől a mai nagy utasszállítók pilótafülkéjéig. 

Aeropark Repülőtér Éjszakája
A Repülőtér éjszakája izgalmas látnivalókat tartogat az érdeklődőknek Fotó: Facebook/Aeropark 

Mindemellett a légiforgalmi irányítás kulisszatitkaiba is beavatják a látogatókat, de lesz helikopterlandolás a történelmi repülőgépek között, amelyek mellett repülőtéri oldtimerekkel és különféle reptéri járművekkel is lehet találkozni.

Az este egyik fő látványossága a közel 70 éves Il–14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása lesz 18, 20 és 22 órakor.

Emellett a látogatók több alkalommal testközelből nézhetik meg, hogyan üzemel egy kisméretű sugárhajtómű, a repülőmúzeum szakemberei pedig a legendás „kukacbombázó” Kamov 26-os helikopter motorját is működésbe hozzák. Miközben azt is megmutatják, hogy mi mindenre képes a szárnyas autóbusznak becézett Jak–40-es. Valamint olyan járműveket is bemutatnak, amelyek télen-nyáron meghatározó szerepet játszanak a repülőtér betonján.

A közösségi médiából jól ismert pilóták, légiutas-kísérők, légiforgalmi irányítók, repülőtértervezők az esti színpadi beszélgetések során egyebek közt azt is elmondják, hogy mi minden történik a háttérben, amíg az utas a járata felszállását várja, hogyan változott Ferihegy az elmúlt 75 évben, és hány ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy egy repülőgép biztonsággal teljesítse az útját.

A reptérlátogatások a Liszt Ferenc-repülőtér kulisszái mögé engednek majd bepillantást. A repülőtér éjszakáján megnyílnak az 1-es terminál, valamint az Aeroplex hangárainak kapui, 

illetve egy Embraer 120-as utasszállítóval újra elindulnak az országnéző sétarepülések.

Akit érdekel a nosztalgiarepülés, annak lesz lehetősége megélni szenvedélyét, ugyanis ismét Ferihegyről teljesít majd sétarepüléseket a világ egyetlen repülőképes, idén már 76 éves Li–2-es repülőgépe.

A Repülőtér éjszakája nem egy átlagos éjszaka

A repülés és az idén 75 éves ferihegyi repülőtér mind a mai napig sokak számára misztikus világ. Ennek kulisszái mögé enged betekintést ezen a hétvégén az Aeropark repülőmúzeum és számos partnere. Az eseményen nemcsak a jelenbe, de a múltba is betekintést nyerhetnek a látogatók.

Nem csak a jövő pilótáit és légiforgalmi irányítóit várják különböző standokkal és képzésajánlatokkal. Aki a repülőtér kulisszái mögött dolgozna, annak a NAV Repülőtéri Igazgatósága toborzóponttal készül, valamint izgalmas kiállítással mutatják be a ferihegyi vámosok, pénzügyőrök nem hétköznapi munkáját. Mindemellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs szakemberei is a helyszínen lesznek, hogy a téma iránt érdeklődők is megtalálhassák a számításaikat.

Az érdeklődők különleges történeteket is hallhatnak, amelyeken keresztül még közelebb kerülhetnek a repülés mindennapjaihoz. Aki nem tudja elképzelni, hogy milyen életformát jelent bekerülni a repülés világába, annak Hajdu Gergely kapitány és Józsa Dóra légiutas-kísérő sok minden más mellett erről is mesél. A 75 éves repülőtér forgatagáról Valentínyi Kalatin, a Budapest Airport vezérigazgató-helyettese beszél.

A HungaroMet standján pedig a repülésmeteorológia világába lehet betekintést nyerni.

A látogatók találkozhatnak majd Horváth Sándorral, a Malév egykori Tu–154-es főpilótájával, Darida Tamás és Trandóni Béla oktatókapitánnyal, Molnár Lajos légiforgalmi irányítóval, és az Aeropark filmjeinek népszerű szereplőivel. Mindemellett rengeteg történettel érkezik Somogyi-Tóth Gábor repülőtértervező, Somogyi-Tóth Dániel pedig a komolyzene és a repülés ezernyi kapcsolódásáról mesél majd.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Aeropark)

