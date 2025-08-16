Nem mindennapi programokat kínál a Repülőtér éjszakája + videó

A repülés iránt érdeklődőknek és a téma szerelmeseinek egyaránt érdekes és izgalmas programokkal készül az Aeropark. A Repülőtér éjszakája idén egy még különlegesebb esemény lesz, ugyanis most lett 75 éves a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Az augusztus 16-án, szombaton délután négy órakor kezdődő eseményen az érdeklődők megtudhatják, mi szükséges ahhoz, hogy egy 180 férőhelyes repülőgép két út között mindössze 30 percet töltsön a földön, és időben induljon a következő járatra, két pilótaiskola kitelepülése pedig megmutatja, hogy milyen út vezet a vitorlázó repülőgépektől a mai nagy utasszállítók pilótafülkéjéig.

A Repülőtér éjszakája izgalmas látnivalókat tartogat az érdeklődőknek Fotó: Facebook/Aeropark

Mindemellett a légiforgalmi irányítás kulisszatitkaiba is beavatják a látogatókat, de lesz helikopterlandolás a történelmi repülőgépek között, amelyek mellett repülőtéri oldtimerekkel és különféle reptéri járművekkel is lehet találkozni.

Az este egyik fő látványossága a közel 70 éves Il–14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása lesz 18, 20 és 22 órakor.

Emellett a látogatók több alkalommal testközelből nézhetik meg, hogyan üzemel egy kisméretű sugárhajtómű, a repülőmúzeum szakemberei pedig a legendás „kukacbombázó” Kamov 26-os helikopter motorját is működésbe hozzák. Miközben azt is megmutatják, hogy mi mindenre képes a szárnyas autóbusznak becézett Jak–40-es. Valamint olyan járműveket is bemutatnak, amelyek télen-nyáron meghatározó szerepet játszanak a repülőtér betonján.

A közösségi médiából jól ismert pilóták, légiutas-kísérők, légiforgalmi irányítók, repülőtértervezők az esti színpadi beszélgetések során egyebek közt azt is elmondják, hogy mi minden történik a háttérben, amíg az utas a járata felszállását várja, hogyan változott Ferihegy az elmúlt 75 évben, és hány ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy egy repülőgép biztonsággal teljesítse az útját.

A reptérlátogatások a Liszt Ferenc-repülőtér kulisszái mögé engednek majd bepillantást. A repülőtér éjszakáján megnyílnak az 1-es terminál, valamint az Aeroplex hangárainak kapui,

illetve egy Embraer 120-as utasszállítóval újra elindulnak az országnéző sétarepülések.

Akit érdekel a nosztalgiarepülés, annak lesz lehetősége megélni szenvedélyét, ugyanis ismét Ferihegyről teljesít majd sétarepüléseket a világ egyetlen repülőképes, idén már 76 éves Li–2-es repülőgépe.