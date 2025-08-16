Megrázó képeken a 47-es főúton történt baleset + videó

Brutális baleset történt a 47-es főúton szombat hajnalban Derecske és Sáránd között. Két autó frontálisan karambolozott, a becsapódás ereje akkora volt, hogy az egyik autóból a motor is kiszakadt – közölte a Haon.

Fotó: Haon/Tóth Imre

A balesetező autók sofőrjeit a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki járműveikből.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint

az egyik autó utasa könnyebb sérüléseket szenvedett, önerejéből el tudta hagyni a szétroncsolódott járművet, azonban a súlyos sérüléseket szenvedett sofőrökkel együtt őt is kórházba szállították.

A baleseti helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben.

A balesetről készült további képeket és videót ide kattintva megtekinthetik a Haon cikkében.