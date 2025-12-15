Egymásnak ugrottak a tiszások Csepelen

Az aktivista közösségi oldalán közzétett nyílt levélben az alapító szerint a kifogásolt döntés során nem kapott lehetőséget érdemi párbeszédre, noha végig következetesen kiállt a közössége mellett, és támogatta annak tagjait.

A levélben úgy fogalmaz: a döntés előkészítése és kezelése közvetett csatornákon zajlott, nem nyílt egyeztetés keretében, miközben a folyamatban jelentős befolyáskülönbségek is megjelentek.

A levélíró szerint fiatalabb, tapasztalatlanabb szereplők érintettsége esetén fokozott felelősség hárul mind a helyi, mind az országos döntéshozókra. A nyílt levél ugyan nem nevez meg konkrét szereplőket, ugyanakkor egyértelműen arra utal, hogy a Tisza-szigetek vezetői és a Tisza Párt elnöksége, illetve a csoportokon belüli kommunikáció egyoldalúan és diktatórikusan zajlik.

Ennek a problémának a feloldása érdekében a levél végén a tiszás aktivista személyes találkozót kér Magyar Pétertől és dr. Kátai-Németh Vilmostól, a Tisza Párt csepeli képviselőjelöltjétől.

Mindez annak kapcsán különösen érdekes, hogy Magyar Péter bevallása szerint a Tisza Párthoz szervezetileg nem tartoznak hozzá a Tisza-szigetek, a problémák megoldását mégis a párt két politikusára bíznák.

Nem ez az első eset, hogy problémák adódtak a csepeli Tisza-szigetek soraiban. Mint ismert, abban a kerületben is három jelölt-jelöltet indított a Tisza Párt az előválasztáson. Közülük ketten, dr. Derecskei Zsuzsanna és dr. Kátai-Németh Vilmos ügyvédek, míg Győrfi Krisztina vállalkozó. Egyedül utóbbinak van közéleti múltja és egy kevés politikai tapasztalata.

De vélt vagy valós viselt dolgai miatt többen bejelentéseket tettek miatta a Tisza etikai bizottságánál.

A bejelentésnél továbbment a párt egyik szimpatizánsa, aki egy, a közöségi médiában megosztott videóban tálalt ki a jelöltaspiránsról.

Győrfi Krisztinát szívem szerint be sem tettem volna a jelöltek közé. Amit az elmúlt több mint egy év alatt tett a csepeli szigetekben, az sok esetben destruktív, megosztó, aljas, gerinctelen kétszínű árulás. Tudtommal többször, többen jelentették őt a Tisza etikai bizottságának, én magam is feljelentettem őt etikai vétség miatt

– jelentette ki az aktivista. Elmondta, Győrfi Krisztina az egyik csepeli Tisza-sziget kapcsolattartóját „tőrbe csalta”, majd megalázta félnyilvánosan a zárt körű szigettalálkozón, amit követően több tag is kilépett a jelöltaspiráns szigetéből.

Nem vagyok gerinctelen, sunyi, aljas és talpnyaló sem. Győrfi Krisztináról ugyanezt nem mondanám el, mert ő szerintem ezekkel a tulajdonságokkal mind rendelkezik. Tehát gerinctelen, talpnyaló. És az a véleményem, hogy sunyi is

– jelentette ki a csepeli Tisza-sziget egyik tagja. Hozzátette, a képviselőjelölt-jelölt véleménye szerint egy „álnok, kétszínű, megalázásra hajlamos, gerinctelen, saját érdekei által vezérelt és azt kielégíteni óhajtó emberi testben született lélek”.