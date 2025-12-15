Tisza PártCsepelTisza-szigetMagyar Péter

Egymásnak ugrottak a tiszások Csepelen

Nyílt levelekben kezdett háborúzni a csepeli Tisza-szigetek egyik alapítója. Az írás egy, a csepeli Tisza-szigetek működését érintő döntési folyamat körülményeit kifogásolja, és személyes, offline egyeztetést sürget a történtek tisztázása érdekében.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 20:31
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az aktivista közösségi oldalán közzétett nyílt levélben az alapító szerint a kifogásolt döntés során nem kapott lehetőséget érdemi párbeszédre, noha végig következetesen kiállt a közössége mellett, és támogatta annak tagjait.

A levélben úgy fogalmaz: a döntés előkészítése és kezelése közvetett csatornákon zajlott, nem nyílt egyeztetés keretében, miközben a folyamatban jelentős befolyáskülönbségek is megjelentek.

A levélíró szerint fiatalabb, tapasztalatlanabb szereplők érintettsége esetén fokozott felelősség hárul mind a helyi, mind az országos döntéshozókra. A nyílt levél ugyan nem nevez meg konkrét szereplőket, ugyanakkor egyértelműen arra utal, hogy a Tisza-szigetek vezetői és a Tisza Párt elnöksége, illetve a csoportokon belüli kommunikáció egyoldalúan és diktatórikusan zajlik. 

Ennek a problémának a feloldása érdekében a levél végén a tiszás aktivista személyes találkozót kér Magyar Pétertől és dr. Kátai-Németh Vilmostól, a Tisza Párt csepeli képviselőjelöltjétől. 

Mindez annak kapcsán különösen érdekes, hogy Magyar Péter bevallása szerint a Tisza Párthoz szervezetileg nem tartoznak hozzá a Tisza-szigetek, a problémák megoldását mégis a párt két politikusára bíznák. 

Nem ez az első eset, hogy problémák adódtak a csepeli Tisza-szigetek soraiban. Mint ismert, abban a kerületben is három jelölt-jelöltet indított a Tisza Párt az előválasztáson. Közülük ketten, dr. Derecskei Zsuzsanna és dr. Kátai-Németh Vilmos ügyvédek, míg Győrfi Krisztina vállalkozó. Egyedül utóbbinak van közéleti múltja és egy kevés politikai tapasztalata. 

De vélt vagy valós viselt dolgai miatt többen bejelentéseket tettek miatta a Tisza etikai bizottságánál.

A bejelentésnél továbbment a párt egyik szimpatizánsa, aki egy, a közöségi médiában megosztott videóban tálalt ki a jelöltaspiránsról. 

Győrfi Krisztinát szívem szerint be sem tettem volna a jelöltek közé. Amit az elmúlt több mint egy év alatt tett a csepeli szigetekben, az sok esetben destruktív, megosztó, aljas, gerinctelen kétszínű árulás. Tudtommal többször, többen jelentették őt a Tisza etikai bizottságának, én magam is feljelentettem őt etikai vétség miatt

– jelentette ki az aktivista. Elmondta, Győrfi Krisztina az egyik csepeli Tisza-sziget kapcsolattartóját „tőrbe csalta”, majd megalázta félnyilvánosan a zárt körű szigettalálkozón, amit követően több tag is kilépett a jelöltaspiráns szigetéből. 

Nem vagyok gerinctelen, sunyi, aljas és talpnyaló sem. Győrfi Krisztináról ugyanezt nem mondanám el, mert ő szerintem ezekkel a tulajdonságokkal mind rendelkezik. Tehát gerinctelen, talpnyaló. És az a véleményem, hogy sunyi is

– jelentette ki a csepeli Tisza-sziget egyik tagja. Hozzátette, a képviselőjelölt-jelölt véleménye szerint egy „álnok, kétszínű, megalázásra hajlamos, gerinctelen, saját érdekei által vezérelt és azt kielégíteni óhajtó emberi testben született lélek”.

Nem a hölgy az első tiszás aktivista, aki kiállt a nyilvánosság elé, miután csalódott a Tisza Pártban. Amint arról már korábban is beszámoltunk, Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns-versenyében, azt állította, egyre több Tisza-sziget oszlik fel, és a folyamat a jövőben csak gyorsulni fog. A fiatalember arról is beszélt, hogy miután a Tisza-szigetek jelezték Magyar Péternek a párt vezetésével kapcsolatos aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkából. Úgy érezték, hogy nem számít a véleményük, kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbod péter ákos

Ismerjük ezeket

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu