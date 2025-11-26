belháborúTisza PártbanszimpatizánsMagyar Péter

Belháború kezdődött a Tisza Pártban

A nyilvánosság szeme láttára kezdett belháborúba a Tisza Párt Csepelen. A párt egyik jelöltje ellen kezdett kampányolni Magyar Péter szimpatizánsa.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 17:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csepelen is három jelöltjelöltet indított a Tisza Párt az előválasztáson. Közülük ketten, dr. Derecskei Zsuzsanna és dr. Kátai-Németh Vilmos ügyvédek, míg Győrfi Krisztina vállalkozó. 

A Tisza Párt csepeli jelöltjei (Forrás: Facebook)

Egyedül utóbbinak van közéleti múltja, és egy kevés politikai tapasztalata. 

De vélt vagy valós viselt dolgai miatt többen bejelentéseket tettek miatta a Tisza etikai bizottságánál.

A bejelentésnél továbbment a párt egyik szimpatizánsa, aki egy, a közöségi médiában megosztott videóban tálalt ki a jelöltaspiránsról. 

Győrfi Krisztinát szívem szerint be sem tettem volna a jelöltek közé. Amit az elmúlt több mint egy év alatt tett a Csepeli-szigetekben, az sok esetben destruktív, megosztó, alja, gerinctelen kétszínű árulás. Tudtommal többször, többen jelentették őt a Tisza etikai bizottságának, én magam is feljelentettem őt etikai vétség miatt

– jelentette ki az aktivista. Elmondta, Győrfi Krisztina az egyik csepeli Tisza-sziget kapcsolattartóját „tőrbe csalta”, majd megalázta félnyilvánosan a zárt körű szigettalálkozón, amit követően több tag is kilépett a jelöltaspiráns szigetéből. 

Nem vagyok gerinctelen, sunyi, aljas és talpnyaló sem. Győrfi Krisztináról ugyanezt nem mondanám el, mert ő szerintem ezekkel a tulajdonságokkal mind rendelkezik. Tehát gerinctelen, talpnyaló. És az a véleményem, hogy sunyi is

– jelentette ki a csepeli Tisza-sziget egyik tagja. Hozzátette, a képviselőjelölt-jelölt véleménye szerint egy „álnok, kétszínű, megalázásra hajlamos, gerinctelen, saját érdekei által vezérelt és azt kielégíteni óhajtó emberi testben született lélek”.

Nem a hölgy az első tiszás aktivista, aki kiállt a nyilvánosság elé, miután csalódott a Tisza Pártban. Amint arról már korábban is beszámoltunk, Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns versenyében, azt állította, egyre több Tisza-sziget oszlik fel, és a folyamat a jövőben csak gyorsulni fog. A fiatalember arról is beszélt, hogy miután a Tisza-szigetek jelezték Magyar Péternek a párt vezetésével kapcsolatos aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkából. Úgy érezték, hogy nem számít a véleményük, kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu