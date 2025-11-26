Belháború kezdődött a Tisza Pártban

Csepelen is három jelöltjelöltet indított a Tisza Párt az előválasztáson. Közülük ketten, dr. Derecskei Zsuzsanna és dr. Kátai-Németh Vilmos ügyvédek, míg Győrfi Krisztina vállalkozó.

A Tisza Párt csepeli jelöltjei (Forrás: Facebook)

Egyedül utóbbinak van közéleti múltja, és egy kevés politikai tapasztalata.

De vélt vagy valós viselt dolgai miatt többen bejelentéseket tettek miatta a Tisza etikai bizottságánál.

A bejelentésnél továbbment a párt egyik szimpatizánsa, aki egy, a közöségi médiában megosztott videóban tálalt ki a jelöltaspiránsról.

Győrfi Krisztinát szívem szerint be sem tettem volna a jelöltek közé. Amit az elmúlt több mint egy év alatt tett a Csepeli-szigetekben, az sok esetben destruktív, megosztó, alja, gerinctelen kétszínű árulás. Tudtommal többször, többen jelentették őt a Tisza etikai bizottságának, én magam is feljelentettem őt etikai vétség miatt

– jelentette ki az aktivista. Elmondta, Győrfi Krisztina az egyik csepeli Tisza-sziget kapcsolattartóját „tőrbe csalta”, majd megalázta félnyilvánosan a zárt körű szigettalálkozón, amit követően több tag is kilépett a jelöltaspiráns szigetéből.

Nem vagyok gerinctelen, sunyi, aljas és talpnyaló sem. Győrfi Krisztináról ugyanezt nem mondanám el, mert ő szerintem ezekkel a tulajdonságokkal mind rendelkezik. Tehát gerinctelen, talpnyaló. És az a véleményem, hogy sunyi is

– jelentette ki a csepeli Tisza-sziget egyik tagja. Hozzátette, a képviselőjelölt-jelölt véleménye szerint egy „álnok, kétszínű, megalázásra hajlamos, gerinctelen, saját érdekei által vezérelt és azt kielégíteni óhajtó emberi testben született lélek”.

Nem a hölgy az első tiszás aktivista, aki kiállt a nyilvánosság elé, miután csalódott a Tisza Pártban. Amint arról már korábban is beszámoltunk, Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns versenyében, azt állította, egyre több Tisza-sziget oszlik fel, és a folyamat a jövőben csak gyorsulni fog. A fiatalember arról is beszélt, hogy miután a Tisza-szigetek jelezték Magyar Péternek a párt vezetésével kapcsolatos aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkából. Úgy érezték, hogy nem számít a véleményük, kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni.