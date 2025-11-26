Karácsony GergelySzentkirályi AlexandrakormányhelyettesFővárosi Közgyűlés

A fővárosiak nem szenvedhetnek Karácsonyék miatt, Szentkirályi Alexandrának van egy javaslata

A budapesti Fidesz elnöke szerint a kormánynak segítenie kell, a fővárosiak ugyanis nem szenvedhetnek egy rossz, felelőtlen városvezetés miatt.

Gábor Márton
2025. 11. 26. 9:37
– Attól függetlenül, hogy a fővárosnak milyen volt a vezetése az elmúlt hat évben, a budapestiek azt érdemlik, hogy legyen egy jól működő városuk, amiben nem állhat meg az élet, ahol nem állíthatja le a főpolgármester a tömegközlekedést – jelentette ki egy, a Fővárosi Közgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatón Szentkirályi Alexandra.

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kiemelte:

Nem lehet, hogy hatévnyi pénzelherdálással nem számol el a főpolgármester. Az átvilágítási szakértő dokumentumából kiderült, hogy Budapest több száz millió forintot költött el a fővárosban, nagyon megkérdőjelezhetetlen módon.

Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosiaknak kell segíteni, akik nem szenvedhetnek egy rossz, felelőtlen városvezetés miatt, ugyanakkor annak is utána kell járni, hogy hogyan került a főváros ebbe a helyzetbe.

Az nem járja, hogy a kormány kisegíti a fővárost, utána pedig ugyanazt a herdáló működést folytatjuk tovább

– jelentette ki a frakcióvezető. Tüttő Kata főpolgármester-helyettesnek jelölésével kapcsolatban Szentkirályi kiemelte, a kérdést balliberális belügynek tartja. 

A főváros jelenlegi vezetése úgy néz ki, hogy Karácsony Gergely mögé a többséget a Tisza-frakció, a DK, és Vitézy Dávid adja. A kérdés, hogy a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzat legnagyobb frakciója, a Tisza Párt vállal-e ezért felelősséget, hogy megszavazzák ezt a helyettest

– emelte ki a politikus, majd pedig problémának nevezte, hogy bő egy év alatt oda sikerült eljutni, hogy törvénytelenül működik a főváros. 

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

