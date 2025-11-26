Karácsony GergelyFővárosi KözgyűlésVitézy Dávid

Ma sem lesz főpolgármester-helyettese Budapestnek

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén ismét napirendre kerül Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi jelölése, ám információink szerint a politikus megválasztásának gyakorlatilag nincs esélye, mivel sem a nagyobb, sem a kisebb frakciók nem támogatják Karácsony Gergely jelöltjét. A városvezetésnek a bíróság felszólítása miatt kötelező előterjesztenie a javaslatot, noha Budapest már több mint egy éve működik helyettes nélkül.

Gábor Márton
2025. 11. 26. 4:45
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
A Fővárosi Közgyűlés a mai ülésén tárgyalni fogja a főpolgármester-helyettes megválasztásával kapcsolatos javaslatot, amelyet Karácsony Gergely a bíróság felszólítására reagálva terjeszt elő. 

A főpolgármester pedig Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest fogja jelölni a tisztségre előterjesztésében. 

A politikus megválasztásában ugyanakkor lapunk értesülései szerint egyik nagy, és több kisebb frakció sem támogatja Karácsonyt, így Tüttő Katának szinte nulla esélye van a többséget jelentő 17 szavazat megszerzéséhez. 

Mint ismert, már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés tavaly november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben. A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest. Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében pedig most a főpolgármesternek javaslatot kell tennie a főpolgármester-helyettes személyére. 

Mint arról már beszámoltunk, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes megválasztását, a kormányhivatal kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Sára Botond felhívásának lényege, hogy addig a közgyűlés törvénytelenül működik, amíg nincsen helyettese a főpolgármesternek. Az ügyben korábban már beigazolódtak lapunk értesülései, Karácsony Gergely ugyanis akkor Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelölte a tisztségre.

A Fővárosi Közgyűlés emellett a mai, zárt ülésen tárgyalni fog a Sziget fesztivál közterület-használati kérelméről. A javaslat egy tízéves szerződés elfogadásáról szól, amelynek részletei nem ismertek a nyilvánosság előtt. 

Ugyanakkor a tervezetet egy keddi bizottsági ülésen már elutasították a képviselők. 

A közgyűlés tárgyalni fog egy komplex, a közterületek használatát szabályozó javaslatról. Az előterjesztés értelmében korlátoznák a közterületeken a műfű használatát, kötelezővé tennék kukák kihelyezését az ételt kínáló üzleteknek, illetve szigorítanák a pavilonok építésének lehetőségét városszerte. 

A testület ülésén emellett szó lesz a Podmaniczky Mozgalom javaslatára az Üllői úti kerékpársávok megváltoztatásáról is. A javaslat értelmében az Üllői úton a biciklisávokat szűkítenék, és két teljes sáv szélességű kerékpársáv helyett csak egy maradna meg, emellett pedig buszsávot terveznek kialakítani mindkét irányba, így megkönnyítve a főútvonalon a buszforgalmat.

Dugó az Üllői úton (Fotó: Mirkó István)

A közgyűlés mindemellett tárgyalni fog a Petőfi híd fejlesztésének megkezdéséről is. A Fidesz előterjesztése nyomán megkezdődhet a híd felújítása. Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője lapunknak elmondta, a városvezetés teljes egészében negligálta a híd műszaki állapotának kérdését, miközben napról napra drágul a műtárgy felújítása.

A Fidesz-frakció folyamatosan próbálja napirenden tartani a híd kérdését. Nem véletlen az, hogy a ciklus eleje óta arra teszünk folyamatosan javaslatot, hogy az Európai Uniótól kapott, Budapestnek járó forrásokat ténylegesen olyan fejlesztésekre költsük el, amelyekre szükség van. A fővárosnak ugyanis van arra 400 millió forintja, hogy megterveztesse a nagykörúti bringasztrádát, a Petőfi hídra viszont nincs forrása. Ez nonszensz

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. 

A képviselő arra a kérdésre, hogy mikor lehetne a legkorábban elvégezni a híd felújítását, elmondta: ha ma megkezdenék a felújítás előkészítését, akkor sem tudná megvalósítani a főváros 2026-ban a közbeszerzést, és nem lenne engedélyes terve. A kivitelezés pedig 2028–29-nél hamarabb nem tudna elkezdődni akkor sem, ha most kezdene el ezen dolgozni a főváros.

Vitézy Dávid szerint a Petőfi híd teljes felújítása nagyjából 45 milliárd forintba kerülne, erre ugyanakkor nincs pénze a fővárosnak. Éppen ezért a Fidesz javaslatához csatolt módosító indítványban egy olyan terv kidolgozására kérik fel a Budapesti Közlekedési Központot, amely szakaszosan, több részletben is végrehajtható, illetve nem tartalmazza a híd pesti és budai hídfője körül található közterületek felújítását.

Egy ilyen felújítás nagyjából 2040-ig hosszabbítaná meg a Petőfi híd élettartamát.

A frakcióvezető szerint amennyiben elfogadja a Fővárosi Közgyűlés a híd tervezésének megindítását, nagyjából 2028-ra indulhat el a felújítás.

Költségvetés 

Az ülés időpontjában küldi ki a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek a főváros vezetése a jövő évi költségvetés tervezetét. Vitézy Dávid elmondta, konstruktívan állnak a költségvetéshez, ugyanakkor komoly feltételeket fognak szabni a megszavazásához.

A frakcióvezető kiemelte, a választási programjában szereplő számos elemet is feltételként fognak szabni. Ilyen lesz az útfelújításokra szánt források megemelése, az állatvédelmi kapacitások bővítése, illetve források elkülönítése a Petőfi híd felújításának előkészítésére, valamint a BKK-rendészet fenntartására.

A költségvetés kapcsán Vitézy szerint szóba fog kerülni Karácsony Gergely kommunikációs stábjának költsége is. A frakcióvezető rámutatott: a főpolgármester jelenleg kommunikációs stáb címszó alatt politikai kifizetőhelyet működtet, és több prominens politikust, illetve közéleti személyiséget is fizetési listán tart.

A fővárosi kommunikációs stáb a Humanista mozgalom körül is felsejlik

– emelte ki Vitézy Dávid.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

