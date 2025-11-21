Tüttő Katát jelöli helyettesének Karácsony Gergely

Lapunk korábbi értesülésének megfelelően Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek Karácsony Gergely, aki ezt a közösségi médiában ma be is jelentette.

– A Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg. Ez tovább nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetünket, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett. Tavaly ilyenkor Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot, a jobbkezemet és az egykori ellenfelemet jelöltem erre a feladatra. Most teszek egy másik javaslatot. Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely.

A politikus kiemelte,

2026-os parlamenti választás előtt pedig eleve szinte lehetetlennek tűnik feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet. Ezért azt javaslom a közgyűlésnek, csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszunk helyettest. Utána úgyis új, remélhetőleg sokkal jobb korszak kezdődik a főváros életében. Kata pedig azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a bíróság felszólítására reagálva Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére előterjeszti a helyettesekről szóló javaslatot. Lapunk információi szerint a főpolgármester Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest fogja jelölni a tisztségre előterjesztésében.

A politikus megválasztásában ugyanakkor lapunk értesülései szerint egyik nagy frakció sem támogatja, így Tüttő Katának szinte nulla esélye van a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésében.

Ugyanakkor ez a helyzet még változhat, hiszen amint arról már korábban beszámoltunk, a főpolgármester pénteken egyeztet az összes fővárosi frakcióval a főpolgármester-helyettes választással kapcsolatban.