Kiderült, kit javasol helyettesének Karácsony Gergely

A bíróság felszólítására reagálva Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére előterjeszti a helyettesekről szóló javaslatot. Lapunk információi szerint a főpolgármester Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest fogja jelölni a tisztségre előterjesztésében.

Tüttő Kata és Barabás Richárd a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A politikust megválasztásában ugyanakkor lapunk értesülései szerint egyik nagy frakció sem támogatja, így Tüttő Katának szinte nulla esélye van a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésében.

Ugyanakkor ez a helyzet még változhat, hiszen amint arról már korábban beszámoltunk, a főpolgármester pénteken egyeztet az összes fővárosi frakcióval a főpolgármester-helyettes választással kapcsolatban.