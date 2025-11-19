Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Karácsony GergelyKiss AmbrusFőpolgármesteri HivatalFővárosi KözgyűlésTüttő Katafőpolgármester-helyettes

Kiderült, kit javasol helyettesének Karácsony Gergely

Meglepő nevet húzott elő a kalapból a főpolgármester. A jelölt megválasztását azonban sem a Tisza, sem a Fidesz frakciója nem támogatja.

Gábor Márton
2025. 11. 19. 15:42
A bíróság felszólítására reagálva Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére előterjeszti a helyettesekről szóló javaslatot. Lapunk információi szerint a főpolgármester Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest fogja jelölni a tisztségre előterjesztésében. 

Tüttő Kata és Barabás Richárd a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) 

A politikust megválasztásában ugyanakkor lapunk értesülései szerint egyik nagy frakció sem támogatja, így Tüttő Katának szinte nulla esélye van a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésében. 

Ugyanakkor ez a helyzet még változhat, hiszen amint arról már korábban beszámoltunk, a főpolgármester pénteken egyeztet az összes fővárosi frakcióval a főpolgármester-helyettes választással kapcsolatban.

Mint megírtuk, a főpolgármester-helyettes választással kapcsolatban egy, a Városházán tartott háttérbeszélgetésen, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta,

a bíróság felszólította a közgyűlést, hogy harminc napon belül változtasson a törvénytelen állapoton, így a főpolgármesternek elő kell terjesztenie egy javaslatot. Amennyiben a közgyűlés elfogadja a javaslatot, megoldódik a helyzet, ha pedig nem, akkor a főispán fog főpolgármester-helyettest kinevezni.

A főigazgató elmondta, neveket még nem tud mondani, ugyanakkor a főpolgármester pénteken minden frakcióval egyeztetni fog a főpolgármester-helyettes ügyében. 

A jelöltek neve pedig várhatóan a pénteki egyeztetést követően kerülhet majd nyilvánosságra. 

Mint ismert, már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben. A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest.

Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében pedig most a főpolgármesternek javaslatot kell tennie a főpolgármester-helyettes személyére. 

Mint arról már beszámoltunk, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a kormányhivatal kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban az akkor még párbeszédes Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt akkori frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Sára Botond fővárosi főispán felhívásának lényege, hogy addig a közgyűlés törvénytelenül működik, amíg nincsen helyettese a főpolgármesternek. Az ügyben korábban már beigazolódtak lapunk értesülései, Karácsony Gergely ugyanis Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelölte a tisztségre.

Tüttő Kata, az MSZP egykori politikusa korábban a XII. kerületi önkormányzatnál politizált, 2002 óta pedig fővárosi képviselőként tevékenykedett, 2019–2024 között Karácsony Gergely városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettese volt. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

