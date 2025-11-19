Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Kiss AmbrusvárosházaFőpolgármesteri HivatalFővárosi KözgyűlésBudapest

Végre lehet főpolgármester-helyettese Budapestnek

A bíróság felszólítására reagálva Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére előterjeszti a helyettesekről szóló javaslatot.

Gábor Márton
2025. 11. 19. 14:27
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén tárgyalni fog egy, a főpolgármester-helyettesek megválasztásával kapcsolatos javaslatot, ez derült ki a Városházán tartott háttérbeszélgetésen, amelyet Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója rendezett. 

20250129 Budapest Fővárosi Közgyűlés fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW képen: Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója
Fotó: Ladóczki Balázs

A politikus kiemelte:

A bíróság felszólította a közgyűlést, hogy harminc napon belül változtasson a törvénytelen állapoton, így a főpolgármesternek elő kell terjesztenie egy javaslatot. Amennyiben a közgyűlés elfogadja a javaslatot, megoldódik a helyzet, ha pedig nem, akkor a főispán fog főpolgármester-helyettest kinevezni.

A főigazgató elmondta, neveket még nem tud mondani, ugyanakkor a főpolgármester pénteken minden frakcióval egyeztetni fog a főpolgármester-helyettes ügyében. 

A jelöltek neve pedig várhatóan a pénteki egyeztetést követően kerülhet majd nyilvánosságra. 

Mint ismert, már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben. A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest.

Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében pedig most a főpolgármesternek javaslatot kell tennie a főpolgármester-helyettes személyére. 

Mint arról már beszámoltunk, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a kormányhivatal kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Sára Botond felhívásának lényege, hogy addig a közgyűlés törvénytelenül működik, amíg nincsen helyettese a főpolgármesternek. Az ügyben korábban már beigazolódtak lapunk értesülései, Karácsony Gergely ugyanis Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelölte a tisztségre.

A háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus a fővárosi pénzügyi helyzetével kapcsolatban kiemelte:

nyugtalanul hallgatták Navracsics Tibor nyilatkozatát, ugyanakkor semmilyen jelzés nem érkezett a kormány részéről a tárgyalások újrakezdéséről.

A főigazgató elmondta, bármikor nyitottak a tárgyalások újrakezdésére, ugyanakkor amennyiben a kormány inkasszálja a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, a főváros 33 milliárd forintos mínusszal zárja az évet. 

Kiss Ambrus elmondta, jelenleg a főváros számláján valamivel több mint kétmilliárd forint van, azonban ez az összeg mínuszba kerülhet a következő inkasszálást követően. 

 

Airbnb után lakásügynökség

A közgyűlés jövő heti ülésén több javaslatban is szó lesz a lakhatásról, illetve a lakásrezsi-támogatásról is. A javaslat értelmében jövőre a 230 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást kapó budapestiek kérvényezhetik a támogatást. 

Szintén a lakhatással kapcsolatban dönteni fog a közgyűlés egy, a terézvárosi önkormányzattal létrejövő együttműködésről is. 

A VI. kerület szerint reális lehetőség, hogy a korábban Airbnb-ként használt lakásokat hosszú távon, a fővárosi lakásügynökségen keresztül adják ki a tulajdonosok

– jelentette ki Kiss Ambrus. Hozzátette, a fővárosban jelenleg 74 ember lakik olyan lakásokban, amelyet a lakásügynökség adott ki nekik. 

A Fővárosi Közgyűlés a jövő héten zárt ülésen tárgyalni fog a Sziget Fesztivál közterület-használati kérelméről. A javaslat egy tízéves szerződés elfogadásáról szól. Kiss Ambrus kiemelte, a javaslat jelenleg is előkészítés alatt áll, így nem tud több információval szolgálni az ügyben. 

A közgyűlés tárgyalni fog egy komplex, a közterületek használatát szabályozó javaslatról. Az előterjesztés értelmében korlátoznák a közterületeken a műfű használatát, kötelezővé tennék kukák kihelyezését az ételt kínáló üzleteknek, illetve szigorítanák a pavilonok építésének lehetőségét városszerte. 

 

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu