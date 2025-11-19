Végre lehet főpolgármester-helyettese Budapestnek

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén tárgyalni fog egy, a főpolgármester-helyettesek megválasztásával kapcsolatos javaslatot, ez derült ki a Városházán tartott háttérbeszélgetésen, amelyet Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója rendezett.

Fotó: Ladóczki Balázs

A politikus kiemelte:

A bíróság felszólította a közgyűlést, hogy harminc napon belül változtasson a törvénytelen állapoton, így a főpolgármesternek elő kell terjesztenie egy javaslatot. Amennyiben a közgyűlés elfogadja a javaslatot, megoldódik a helyzet, ha pedig nem, akkor a főispán fog főpolgármester-helyettest kinevezni.

A főigazgató elmondta, neveket még nem tud mondani, ugyanakkor a főpolgármester pénteken minden frakcióval egyeztetni fog a főpolgármester-helyettes ügyében.

A jelöltek neve pedig várhatóan a pénteki egyeztetést követően kerülhet majd nyilvánosságra.

Mint ismert, már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben. A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest.

Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében pedig most a főpolgármesternek javaslatot kell tennie a főpolgármester-helyettes személyére.

Mint arról már beszámoltunk, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a kormányhivatal kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.