Akadályozza az átvilágítást Karácsony Gergely

– Jelenleg ott tartunk, hogy a közgyűlés megszavazta azt a bizottságot, amely az átvilágítást levezényli. Most következik a műszaki tartalom meghatározása és véglegesítése, ami az elsődleges feladata ennek a bizottságnak – tájékoztatta lapunkat Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője arról az átvilágításról, amelyet a fővárosi cégeknél folytatnak le a közeljövőben.

Ezt követően a közbeszerzést kell lefolytatni. Ezek után lehet határidőket megszabni a nyertes vállalkozó számára a szerződésben. A közbeszerzést a főpolgármesteri hivatal írja ki a bizottság által előkészített műszaki tartalom és a javasolt közbeszerzési eljárásrend szerint, amit a Fővárosi Közgyűlés fog elfogadni.

Kiemelte: a szakmai kritériumok a beszerzés részét képezik, az indikatív ajánlatok szerint több mint félmilliárd forint, de ez függ a végleges műszaki tartalomtól. A zárolt fedezet meghaladja az egymilliárd forintot erre a célra.

Mindehhez azért hozzátartozik, hogy csak ebben az évben a vizsgálandó öt nagy cég, a BKV, BKK, BKM, BFVK és a BGYH több mint 230 milliárd forint fővárosi forrás fölött diszponált, és ez csak egy év. Míg a vizsgálati időszak az elmúlt öt évet fogja át

– emelte ki a Fidesz–KDNP politikusa. A képviselő szerint fontos kiemelni, hogy éppen a Budapest Brandnél feltárt, mintegy 300 milliónyi megkérdőjelezhető költés mutat rá arra, hogy ha a főváros egyik legkisebb cégénél ilyen léptékű problémákat detektált a vizsgálóbizottság, akkor érdemes arra költeni, hogy tisztán lássanak a képviselők a nagyságrendekkel több forrás fölött rendelkező nagy cégeinknél.

Mint arról korábban beszámoltunk, a budapesti cégeknél a döntés szerint független szakértők vizsgálhatják meg, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette Városházához tartozó cégek az elmúlt években. Az elfogadott előterjesztés szerint a cél az, hogy növeljék az átláthatóságot és feltárják a pénzügyi visszásságokat.

A Fidesz-frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: mire költötték el Karácsonyék a közpénzt.

Eközben a Budapest anyagi viszonyainak tisztázásával megbízott Domokos László szerint Kiss Ambrus főigazgató, korábbi főpolgármester-helyettes hónapok óta akadályozza a főváros pénzügyi átvilágítását. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi elnöke a közösségi médiában arról írt, hogy a főváros üzleti titokra hivatkozva nem adta át gazdasági társaságainak felügyelőbizottsági dokumentumait, és kétszer azt is megakadályozta, hogy Domokos szakértői betekintsenek ezekbe az iratokba.

Vajon miért nem ismerhetjük meg ezeket a dokumentumokat? Mit tartalmaznak – vagy mit rejtenek el?

– tette fel a kérdést Domokos, aki a kialakult helyzet miatt nyílt levelet is írt Kiss Ambrusnak és Karácsony Gergely főpolgármesternek is.