Akadályozza az átvilágítást Karácsony Gergely

Hamarosan külsős szakértők vizsgálhatják át a fővárosi önkormányzati cégeket. Az Állami Számvevőszék korábbi elnöke azonban a közösségi médiában arról írt, hogy a főváros üzleti titokra hivatkozva nem adta át gazdasági társaságainak felügyelőbizottsági dokumentumait, és kétszer azt is megakadályozta, hogy Domokos szakértői betekintsenek ezekbe az iratokba. Szepesfalvy Anna, a kormánypártok fővárosi képviselője lapunknak elmondta: a Fővárosi Közgyűlés megszavazta azt a bizottságot, amely a vizsgálat műszaki tartalmát határozza meg és előkészíti a közbeszerzést.

Gábor Márton
2025. 11. 14. 5:45
– Jelenleg ott tartunk, hogy a közgyűlés megszavazta azt a bizottságot, amely az átvilágítást levezényli. Most következik a műszaki tartalom meghatározása és véglegesítése, ami az elsődleges feladata ennek a bizottságnak – tájékoztatta lapunkat Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője arról az átvilágításról, amelyet a fővárosi cégeknél folytatnak le a közeljövőben.

 

Ezt követően a közbeszerzést kell lefolytatni. Ezek után lehet határidőket megszabni a nyertes vállalkozó számára a szerződésben. A közbeszerzést a főpolgármesteri hivatal írja ki a bizottság által előkészített műszaki tartalom és a javasolt közbeszerzési eljárásrend szerint, amit a Fővárosi Közgyűlés fog elfogadni.

 Kiemelte: a szakmai kritériumok a beszerzés részét képezik, az indikatív ajánlatok szerint több mint félmilliárd forint, de ez függ a végleges műszaki tartalomtól. A zárolt fedezet meghaladja az egymilliárd forintot erre a célra.

Mindehhez azért hozzátartozik, hogy csak ebben az évben a vizsgálandó öt nagy cég, a BKV, BKK, BKM, BFVK és a BGYH több mint 230 milliárd forint fővárosi forrás fölött diszponált, és ez csak egy év. Míg a vizsgálati időszak az elmúlt öt évet fogja át

 – emelte ki a Fidesz–KDNP politikusa. A képviselő szerint fontos kiemelni, hogy éppen a Budapest Brandnél feltárt, mintegy 300 milliónyi megkérdőjelezhető költés mutat rá arra, hogy ha a főváros egyik legkisebb cégénél ilyen léptékű problémákat detektált a vizsgálóbizottság, akkor érdemes arra költeni, hogy tisztán lássanak a képviselők a nagyságrendekkel több forrás fölött rendelkező nagy cégeinknél.

Mint arról korábban beszámoltunk, a budapesti cégeknél a döntés szerint független szakértők vizsgálhatják meg, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette Városházához tartozó cégek az elmúlt években. Az elfogadott előterjesztés szerint a cél az, hogy növeljék az átláthatóságot és feltárják a pénzügyi visszásságokat. 

A Fidesz-frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: mire költötték el Karácsonyék a közpénzt.

Eközben a Budapest anyagi viszonyainak tisztázásával megbízott Domokos László szerint Kiss Ambrus főigazgató, korábbi főpolgármester-helyettes hónapok óta akadályozza a főváros pénzügyi átvilágítását. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi elnöke a közösségi médiában arról írt, hogy a főváros üzleti titokra hivatkozva nem adta át gazdasági társaságainak felügyelőbizottsági dokumentumait, és kétszer azt is megakadályozta, hogy Domokos szakértői betekintsenek ezekbe az iratokba.

 Vajon miért nem ismerhetjük meg ezeket a dokumentumokat? Mit tartalmaznak – vagy mit rejtenek el?

 – tette fel a kérdést Domokos, aki a kialakult helyzet miatt nyílt levelet is írt Kiss Ambrusnak és Karácsony Gergely főpolgármesternek is.

A főváros helyzete nyáron vált rendkívül bizonytalanná, júniusban emiatt egyeztetés is indult a kormány és a városvezetés között Budapest pénzügyeiről. A kormány azt kérte, kaphasson teljes képet a fővárosi önkormányzat gazdálkodásáról, az átvilágítás feladatát pedig Domokos Lászlóra bízták. A volt ÁSZ-elnök munkához is látott, és szeptember végén megjelent a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium honlapján az első előzetes megállapításokat tartalmazó jelentés. 

A dokumentum szerint „megállapítható Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi fizetésképtelensége, amely valójában egy technikai csőd”.

 De szerepel benne az is, hogy a főváros évek óta többet költ, mint amennyi a bevétele, és Budapest önkormányzatának pénzügyi helyzete mintegy öt éve folyamatosan romlik.

