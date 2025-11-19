Orbán Viktor kemény üzenete Brüsszelnek: Hiába zsarolnak minket, nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem! + videó

„A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum! Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem!” – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is mellékelt, amelyen bejátszotta Magyar Péter két emberének a kijelentését a migrációról. Az egyik a Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András, aki arról beszél, hogy a nyugdíjasok támogatása helyett bevándorlókra van szükség.

Orbán Viktor leszögezte: Hiába zsarolnak minket, Magyarországra nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem (Forrás: Facebook)

– Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet ötvenmilliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani – hangoztatta Simonovits. Hasonlóképpen fogalmazott Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője is, aki arról beszélt: „A hozzáálláson kell változtatni, tehát, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.

Orbán Viktor ezzel szemben videójában hangsúlyozta, amíg a nemzeti kormány van hatalmon, addig zéró tolerancia van az illegális bevándorlással szemben.

Én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül, vagy még úgy sem

– jelentette ki. Emlékezetes, a miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen is kifejtette álláspontját a kérdésben. Mint mondta, Magyarország egzisztenciális létezésének legnagyobb fenyegetése a háború és a migráció.

– A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, mert a háború megöl, a migráció pedig megváltoztat bennünket. Nem leszünk többé magyarok. Vagy lehet, hogy így fogják hívni, de az már nem lesz az – magyarázta. A kormányfő nem lát Európában egyetlen olyan országot sem, amely beengedte a migránsokat és boldogabb tőle. Leszögezte: a homogenitás érték, és nem kell feladni. Brüsszel ezt hátránynak gondolja, ezért cseréli ki a lakosságot.