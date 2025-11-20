Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Árpád hídhídfőtérGoldmann György térhídPetőfi híd

Karácsonyék nem vesznek róla tudomást: 2030-ig romos állapotban maradhat a Petőfi híd

A főpolgármester évek óta tartó halogatása miatt egyre rosszabb állapotba kerül Budapest egyik legfontosabb hídja.

Gábor Márton
2025. 11. 20. 16:11
A hidak felújítása elkerülhetetlenné vált a tárca szerint.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Már 2014 óta tudjuk, hogy fel kell újítani a Petőfi hidat. Tarlós István főpolgármester készíttetett is egy menetrendet, amely szerint a Lánchíd után a Petőfi híd felújítását kell elkezdeni. Erre Karácsony Gergely főpolgármesternek hat éve volt. A helyzet ma már ennél is sokkal rosszabb – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Kiemelte,

jelenleg nincsenek engedélyes tervek a Petőfi híd felújítására. A tervezési közbeszerzés nagyjából kétmilliárd forintba kerülne jelen árfolyamon, ez hat évvel ezelőtt nyilván jóval kevesebb lett volna. Budapesten minden évben van egymilliárd forint közösségi költségvetésre, lennie kell kétmilliárd forintnak a Petőfi híd felújításának megtervezésére.

A politikus szerint a városvezetés teljes egészében negligálta a híd műszaki állapotának kérdését, miközben napról napra drágul a műtárgy felújítása.

A Fidesz-frakció folyamatosan próbálja napirenden tartani a híd kérdését. Nem véletlen az, hogy a ciklus eleje óta arra teszünk folyamatosan javaslatot, hogy az Európai Uniótól kapott Budapestnek járó forrásokat ténylegesen olyan fejlesztésekre költsük el, amelyekre szükség van. A fővárosnak ugyanis van arra 400 millió forintja, hogy megterveztesse a nagykörúti bringasztrádát, a Petőfi hídra viszont nincs forrása. Ez nonszensz

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. A képviselő arra a kérdésre, hogy mikor tudná leghamarabb megvalósítani a főváros a híd felújítását, elmondta: ha ma megkezdenék a felújítás előkészítését, akkor sem tudná megvalósítani a főváros 2026-ban a közbeszerzést, és nem lenne engedélyes terve. A kivitelezés pedig 2028–29-nél hamarabb nem tudna elkezdődni akkor sem, ha most kezdene el ezen dolgozni a főváros.

20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
1/22 20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet

Amint arról beszámoltunk, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.

Százezer autó naponta

A Petőfi hídon kilencven-százezer jármű halad át naponta. Ez a hidat a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalává teszi, mivel a belső kerületeket köti össze a budai oldallal, ahol a rakpartokon, valamint a Nagykörúton és vonzáskörzetében intenzív a forgalom.

Ennek a terhelésnek a kezelésére azonban a híd jelenlegi állapotában már nem képes. A legutóbbi vizsgálatok komoly korróziós károsodásokat tártak fel az acélszerkezeteken, illetve problémák vannak az elöregedett burkolattal és a vízelvezető rendszerrel is. A szakértők már évekkel ezelőtt sürgettek egy átfogó felújítást, de a teljes körű renoválás továbbra is várat magára.

A főváros szerint a felújítások késlekedésének legfőbb oka, hogy nincs elegendő forrás a teljes körű rekonstrukció finanszírozására. A fővárosi önkormányzat költségvetésének helyzete és az egyéb projektek miatt a hidak állapotának javítása hátrébb került a prioritási listán. Mindez annak ellenére történt, hogy a Tarlós István vezette főváros már 2019-ben megkezdte a Petőfi híd felújításának előkészítését.

A BKK közlése szerint a Lánchidat követően a Petőfi híd lehet a következő Duna-híd a fővárosban, amelyet felújítanak.

A beruházás részeként nemcsak a híd, de a kapcsolódó hídfőterek is megújulhatnak: megtörténhet a budai Goldmann György tér és a pesti Boráros tér akadálymentesítése, valamint kisebb léptékű építési beavatkozások. A Petőfi hídnak a közúti, kerékpáros és közösségi közlekedési tengelyek miatt jelentős szerepe van a város életében, a Boráros tér pedig a közösségi közlekedési hálózat fontos átszállási csomópontja, ami azonban jelenlegi állapotában funkcióit korlátozottan, nem megfelelő színvonalon teljesíti, így szükséges a felújítása – írta hivatalos oldalán a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK 2020-ban társadalmi egyeztetést is tartott a híd és a környező közterületek felújításával kapcsolatban, azonban ezt követően gyakorlatilag eltűnt a műtárgy felújításának kérdése a napirendről.

Borítókép: Petőfi híd (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu