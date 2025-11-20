Karácsonyék nem vesznek róla tudomást: 2030-ig romos állapotban maradhat a Petőfi híd

– Már 2014 óta tudjuk, hogy fel kell újítani a Petőfi hidat. Tarlós István főpolgármester készíttetett is egy menetrendet, amely szerint a Lánchíd után a Petőfi híd felújítását kell elkezdeni. Erre Karácsony Gergely főpolgármesternek hat éve volt. A helyzet ma már ennél is sokkal rosszabb – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Kiemelte,

jelenleg nincsenek engedélyes tervek a Petőfi híd felújítására. A tervezési közbeszerzés nagyjából kétmilliárd forintba kerülne jelen árfolyamon, ez hat évvel ezelőtt nyilván jóval kevesebb lett volna. Budapesten minden évben van egymilliárd forint közösségi költségvetésre, lennie kell kétmilliárd forintnak a Petőfi híd felújításának megtervezésére.

A politikus szerint a városvezetés teljes egészében negligálta a híd műszaki állapotának kérdését, miközben napról napra drágul a műtárgy felújítása.

A Fidesz-frakció folyamatosan próbálja napirenden tartani a híd kérdését. Nem véletlen az, hogy a ciklus eleje óta arra teszünk folyamatosan javaslatot, hogy az Európai Uniótól kapott Budapestnek járó forrásokat ténylegesen olyan fejlesztésekre költsük el, amelyekre szükség van. A fővárosnak ugyanis van arra 400 millió forintja, hogy megterveztesse a nagykörúti bringasztrádát, a Petőfi hídra viszont nincs forrása. Ez nonszensz

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. A képviselő arra a kérdésre, hogy mikor tudná leghamarabb megvalósítani a főváros a híd felújítását, elmondta: ha ma megkezdenék a felújítás előkészítését, akkor sem tudná megvalósítani a főváros 2026-ban a közbeszerzést, és nem lenne engedélyes terve. A kivitelezés pedig 2028–29-nél hamarabb nem tudna elkezdődni akkor sem, ha most kezdene el ezen dolgozni a főváros.