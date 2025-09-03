LánchídDunabaloldali városvezetésÁrpád hídBudapest KözútrozsdaBudapestBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉSBALOLDALI VÁROSVEZETÉSPetőfi híd

Felzabálja a rozsda a főváros hídjait

Csak a felújított Lánchíd van jó állapotban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 19:04
Petőfi híd (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
Nagyon rossz állapotban vannak a fővárosi hidak – állapították meg a Budapest Közút képviselői, a Vitézy Dávid vezette fővárosi klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság ülésén a Népszava beszámolója szerint, amit a Mandiner szemlézett. 

A 2025 első félévében végzett vizsgálat alapján a fővárosi Duna-hidak közül három átépítendő vagy szerkezeti megerősítésre szoruló állapotban van, három – szigeteléssel, burkolat-, korlát- és dilatációcserével járó – felújítást igényel, további három megérett a a betonfelületek és szegélyek javítására, korlátfestésre, három esetében a kisebb kezdődő bevonati hibákat kellene kezelni, és csupán egy – a nemrég felújított Lánchíd – van jó állapotban.

A főmeder felett átívelő hidak közül a Petőfi és az Árpád híd állapota a legrosszabb. Mindkettőn kiterjedt korróziós károk láthatók.

A Petőfi hidat utoljára 1979–80-ban újították fel, az acélszerkezetek korrózióvédelmi bevonata már 45 éves, kétszeresen túl van az optimális időtávon.

A Budapest Közút már 2021-ben azt írta, hogy az átkelő korrózióvédelme és a korlátok szegecselt kötései nagy részben tönkrementek, az acélszerkezetben jelentős anyaghiányok és károsodások keletkeztek, a hídfőhelyiségek áznak. Úgy vélték, hogy a felújítás tervezését a Lánchíd kivitelezésével párhuzamosan el kellene indítani. De ez azóta se történt meg.

 

