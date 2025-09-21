Nem halogatható tovább a Petőfi hid felújítása

Sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Radics Béla, a Fidesz–KDNP képviselője a Petőfi híd felújítását sürgeti (MTI/Bruzák Noémi)

A politikus kiemelte: a Petőfi hídhoz több mint egy évtizede nem nyúltak hozzá, és amennyiben rendelkezésre állnak olyan uniós források, amelyeknél egyébként az átcsoportosítás a bizottsággal történő egyeztetést követően megvalósulhatna, akkor tegyük meg, és kezdjünk neki a Petőfi híd felújításának.

Szerinte jelen pillanatban több olyan fejlesztés is zajlik és több olyan pályázatot is nyert a főváros, amelyek vonatkozásában uniós pénzek érkeznek Budapestre. Úgy látja, ezeket a pénzeket a Petőfi hídra kellene költeni.

A budapesti bringasztráda és a rakpart felújítása is nagyon égető kérdés, de egyik sem annyira, mint a Petőfi híd

– jelentette ki Radics Béla. Komoly problémának nevezte, hogy 2019-et követően nem történt olyan felújítás vagy kivitelezés Budapesten, ami említésre méltó lenne. Kizárólag olyan projekteket adtak át, amelyek még Tarlós István polgármestersége alatt kezdődtek.

– Mivel a hidak, különösen a Petőfi híd, amely a legforgalmasabbak között van, állandó terhelés alatt vannak, magától értetődő kellene hogy legyen, hogy folyamatosan karbantartsák őket és tervezzék a felújításukat – tette hozzá a politikus.