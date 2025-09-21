Rendkívüli

Nem halogatható tovább a Petőfi hid felújítása

A kormánypártok javaslata szerint a bicikliutak és a pesti alsó rakpart felújítására szánt forrásokat átcsoportosítanák a Petőfi híd felújítására.

Gábor Márton
2025. 09. 21. 21:32
Sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

RADICS Béla
Radics Béla, a Fidesz–KDNP  képviselője a Petőfi híd felújítását sürgeti (MTI/Bruzák Noémi)

A politikus kiemelte: a Petőfi hídhoz több mint egy évtizede nem nyúltak hozzá, és amennyiben rendelkezésre állnak olyan uniós források, amelyeknél egyébként az átcsoportosítás a bizottsággal történő egyeztetést követően megvalósulhatna, akkor tegyük meg, és kezdjünk neki a Petőfi híd felújításának.

Szerinte jelen pillanatban több olyan fejlesztés is zajlik és több olyan pályázatot is nyert a főváros, amelyek vonatkozásában uniós pénzek érkeznek Budapestre. Úgy látja, ezeket a pénzeket a Petőfi hídra kellene költeni.

A budapesti bringasztráda és a rakpart felújítása is nagyon égető kérdés, de egyik sem annyira, mint a Petőfi híd

– jelentette ki Radics Béla. Komoly problémának nevezte, hogy 2019-et követően nem történt olyan felújítás vagy kivitelezés Budapesten, ami említésre méltó lenne. Kizárólag olyan projekteket adtak át, amelyek még Tarlós István polgármestersége alatt kezdődtek.

– Mivel a hidak, különösen a Petőfi híd, amely a legforgalmasabbak között van, állandó terhelés alatt vannak, magától értetődő kellene hogy legyen, hogy folyamatosan karbantartsák őket és tervezzék a felújításukat – tette hozzá a politikus. 

1/22 20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet

 

Amint arról már beszámoltunk, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi híd és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.

 

Százezer autó naponta

A Petőfi hídon kilencven-százezer jármű halad át naponta. Ez a hidat a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalává teszi, főként, mivel a belső kerületeket köti össze a budai oldallal, ahol a rakpartokon, valamint a Nagykörúton és vonzáskörzetében intenzív a forgalom.

Ennek a terhelésnek a kezelésére azonban a híd állapota már nem ideális. A legutóbbi vizsgálatok komoly korróziós károsodásokat tártak fel az acélszerkezeteken, illetve problémák vannak az elöregedett burkolattal és a vízelvezető rendszerrel is. A szakértők már évekkel ezelőtt sürgettek egy átfogó felújítást, de a teljes körű renoválás továbbra is várat magára.

A főváros szerint a felújítások késlekedésének legfőbb oka, hogy nincs elegendő forrás a teljes körű rekonstrukciók finanszírozására. A fővárosi önkormányzat költségvetésének helyzete és az egyéb projektek miatt a hidak állapotának javítása hátrébb került a prioritási listán. Mindez annak ellenére történt, hogy a Tarlós István vezette főváros már 2019-ben megkezdte a Petőfi híd felújításának előkészítését.

A BKK közlése szerint a Lánchidat követően a Petőfi híd lehet a következő Duna-híd a fővárosban, amelyet felújítanak.

A beruházás részeként nemcsak a híd, de a kapcsolódó hídfőterek is megújulhatnak: megtörténhet a budai Goldmann György tér és a pesti Boráros tér akadálymentesítése, valamint kisebb léptékű építési beavatkozások. A Petőfi hídnak a közúti, kerékpáros- és közösségi közlekedési tengelyek miatt jelentős szerepe van a város életében, a Boráros tér pedig a közösségi közlekedési hálózat fontos átszállási csomópontja, ami azonban jelenlegi állapotában funkcióit korlátozottan, nem megfelelő színvonalon teljesíti, így szükséges a felújítása – írta hivatalos oldalán a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK 2020-ban társadalmi egyeztetést is tartott a híd és a környező közterületek felújításával kapcsolatban, azonban ezt követően gyakorlatilag eltűnt a műtárgy felújításának kérdése a napirendről.

Borítókép: Petőfi híd (Fotó: Havran Zoltán)


