A két legnagyobb forgalmú budapesti híd felújítását halogatja a főváros

A főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.

Százezer autó naponta

A Petőfi hídon nagyjából 90-100 ezer jármű halad át naponta. Ez a hidat a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalává teszi, főként mivel a belső kerületeket köti össze a budai oldallal, ahol a rakpartokon, valamint a Nagykörúton és annak vonzáskörzetében intenzív a forgalom.

Ennek a terhelésnek a kezelésére azonban a híd állapota már nem ideális: a legutóbbi vizsgálatok komoly korróziós károsodásokat tártak fel az acélszerkezeteken, illetve problémák vannak az elöregedett burkolattal és vízelvezető rendszerrel is. A szakértők már évekkel ezelőtt sürgettek egy átfogó felújítást, de a teljes körű renoválás továbbra is várat magára.

A főváros szerint a felújítások késlekedésének legfőbb oka az, hogy nincs elegendő forrás a teljes körű rekonstrukciók finanszírozására. A fővárosi önkormányzat költségvetésének helyzete és az egyéb projektek miatt a hidak állapotának javítása a prioritási listán hátrébb került. Mindez annak ellenére történt, hogy a Tarlós István vezette főváros már 2019-ben megkezdte a Petőfi híd felújításának előkészítését.

A Lánchidat követően a Petőfi híd lehet a következő Duna-híd a fővárosban, amelyet felújítanak. A beruházás részeként nemcsak a híd, de a kapcsolódó hídfőterek is megújulhatnak: megtörténhet a budai Goldmann György tér és a pesti Boráros tér akadálymentesítése, valamint kisebb léptékű építési beavatkozások. A Petőfi hídnak a közúti, kerékpáros és közösségi közlekedési tengelyek miatt jelentős szerepe van a város életében, a Boráros tér pedig a közösségi közlekedési hálózat fontos átszállási csomópontja, ami azonban jelenlegi állapotában funkcióit korlátozottan, nem megfelelő színvonalon teljesíti, így szükséges a felújítása.

– írta hivatalos oldalán a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK 2020-ban egy társadalmi egyeztetést is tartott a híd és a környező közterületek felújításával kapcsolatban, azonban ezt követően gyakorlatilag eltűnt a műtárgy felújításának kérdése a napirendről.

Mihamarabb tervezni kellene

Annál is inkább el kellene indítani a felújításának tervezését, mivel a Petőfi és az Árpád híd szerkezete szinte azonos mértékben romlott. A szakemberek a Petőfi híd felújítását részesítik előnyben, de mivel két ilyen fontos fővárosi hidat egy időben nem lehet lezárni, ahhoz, hogy az évek során az Árpád híd még a kritikus állapotba kerülése előtt megújulhasson, a Petőfi híd felújítását minél hamarabb el kellene kezdeni. Egyelőre azonban még csak egy tanulmányterv született arról, hogy mit is szeretne a főváros az átkelővel kezdeni.

A Budapest Közút 2019-es komplex felmérése szerint a budapesti Duna-hidak közül a legrosszabb állapotban a Petőfi híd van, amelynek korrózióvédelme és a korlátok szegecselt kötései nagy részben tönkrementek, az acélszerkezetben jelentős anyaghiányok és károsodások keletkeztek, a hídfő-helyiségek áznak.

A Budapest Közút már öt évvel ezelőtt is azt javasolta, hogy a Lánchíd kivitelezésével párhuzamosan el kellene indítani a felújítás tervezését. A jelentés szerint egyébként az Árpád híd acélszerkezetének korrózióvédelme is tönkrement, néhány elem máris komoly károsodást szenvedett. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesként még 2023 év végén egy háttérbeszélgetésen azt állította, nincs pénze a fővárosnak a Petőfi híd felújítására. Így ezzel párhuzamosan az Árpád híd felújítása is folyamatosan csúszik, egyre drágábbá válik.

Lapunk a hidak felújítása kapcsán kérdéseket intézett a fővárosi önkormányzathoz, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor kezdődhet el a Petőfi híd felújítása. A kérdéseinkre azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.