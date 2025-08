Amikor a szumó diétás koszton él – Mazda CX-60 e-Skyactiv D teszt (top 5)

Nyomatékos és szépen jár a 3,3-as dízel, miközben legalább olyan takarékos tud lenni, mint a négyhengeresek (finoman hajtva, vidéken 6 liter alatt is eljár)

Fotó: Stefler Balázs

Jellegzetesen hajógépszerű, megnyugtató dohogással kel életre a sorhatos motor, menet közben is kulturált, és sietősen vezetve fémes morgás kíséretében szívesen elforog 4700/perc fölé is. Nem olyan izompacsirta, mint a bevezetőben említett márkák csúcsdízeljei, de azért

a maga 550 Nm nyomatékával bőséges tartalékokat tud mozgósítani élvezetes vezetéshez, előzésekhez vagy sztrádás sietséghez.

Ebben a korábbinál jobb partner az újrakalibrált vezérlésű, így gyorsabban reagáló nyolcfokozatú automata váltó, mégis, a Mazda igazi szakterülete a vonulás – amit méretéhez és tudásához képest bámulatosan takarékosan, 6-7 literes átlagfogyasztással abszolvál.

Átírták a nyolcfokozatú automata váltó vezérlését, így érezhetően ügyesebben kapcsol. A 4x4 hajtás mellett van lejtmenetvezérlés is, inkább könnyű terep való a CX-60-nak

Fotó: Stefler Balázs

4. Fókuszban a futómű teljes újrahangolása

Európa szaklapjaiban számos kritika érte a CX-60 menettulajdonságait sprőd rugózása, illetve a határhelyzetben kissé hektikus viselkedése miatt. Ezen a frissítés fő feladataként változtattak a japán mérnökök: lágyabbak lettek és hosszabb utakon dolgoznak a hátsó rugók, feszesebbek a lengéscsillapítók, áthangolták az ESP-t. Érezhető, hogy ügyesebben mozog az üresen 1,9 tonnás SUV, főleg a hosszú úthullámokon, de a kátyúkon és keresztbordákon most sem lép át finoman – sajnos az adaptív gátló most is tabu, és a 20 colos felniméret sem csekély. Örömhír viszont, hogy valamivel pontosabb lett a kormányzás, a fék pedig továbbra is hatásos és finoman adagolható.

Ügyes, hogy a csomagtérajtóval együtt automatikusan felnyílik a roló. Maximum 100 kilóval terhelhető a vonóhorog, tehát két testesebb villanybringát is elbír

Fotó: Stefler Balázs

5. Részben prémium technika, tömegmárka-áron

Összességében, ha nem is tökéletes, de formája és hathengeres dízelmotorja miatt karakteres, igényes autót ismertünk meg a frissített CX-60-ban. Ráadásul az ára igen versenyképes: a 200 lóerős Prime-Line RWD alapmodell már 17 millió forinttól elérhető, ami az akciós Kia Sorentóval azonos szintet jelent, míg egy hasonló teljesítményű Skoda Kodiaq már drágább. A tesztelt 254 lovas, AWD dízel pedig minden jóval felszerelve (Homura Plus) 22,7 millióba kerül, ami szintén jó ajánlat. Egy új BMW X3 40d például közel négymillió forinttal többe kerül, és dinamikában vagy szolgáltatásokban többet nyújt ugyan, de alapáras extrákból kevesebbet – meg szerénységből is.