Már nem kell sokat várni a Xiaomi elektromos autóira Európában

A mobiltelefonjairól ismert kínai márka négykerekűi már hihetetlenül népszerűek Kínában, ezért itt az ideje külföldön is szerencsét próbálni velük.

Gulyás Péter
2025. 08. 21. 17:31
Xiaomi YU7 Forrás: Xiaomi Auto
A kínai technológiai óriás, a Xiaomi 2027-ben tervezi megkezdeni az elektromos autóinak értékesítését Európában. A leginkább szórakoztatóelektronikai cikkek (elsősorban az okostelefonok és tabletek) gyártójaként ismert vállalat 2023-ban mutatta be első – és egyben elektromos – autóját, az SU7 szedánt, és ekkor jelentette be, hogy a világ öt legnagyobb autógyártója közé kíván tartozni. A második, szintén elektromos autójával, a 2025-ben bemutatott YU7 SUV-val a Xiaomi Auto a kínai autópiac egyik leggyorsabban növekvő autómárkájává vált: 

több mint 80 ezer járművet adott el az elmúlt negyedévben, ami közel 200 százalékos éves növekedést jelent.

Most az jelentette be a cég, hogy hamarosan lefekteti az alapokat az autói nemzetközi exportjának megkezdéséhez.

William Lu, a cég elnöke a nemzetközi médiának elmondta, hogy 2027-ben terveznek belépni az európai autópiacra, ezt hangsúlyozandó meg is osztotta egy német rendszámú SU7 fotóját a Weibo-fiókján. Lu szerint a vállalat az európai bevezetés kutatási és előkészítési fázisában van, a vezető még nem adott meg konkrét részleteket az időzítésekről vagy az Európában forgalmazni tervezett modellekről. A Xiaomi elektromos járművei valószínűleg a prémium szegmensbe tartoznak majd Európában is, tekintettel a nagy motorteljesítményükre és a magas szintű technológiájukra.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Fotó: Xiaomi Auto

Mielőtt azonban külföldre exportálná villanyautóit, a vállalatnak komoly termelési problémákkal kell szembenéznie pekingi gyárában. Az SU7-re a várakozási idő jelenleg 41 hét, és az újabb YU7-re most leadott megrendeléseket is több mint egy évig nem fogják tudni teljesíteni. 

Állítólag 240 ezer megrendelést vettek fel a szabadidő-autóra a júniusi bemutatót követő 18 órán belül

– nagyrészt az alacsony, 13 millió forintnak megfelelő induló árnak köszönhetően –, ami elmaradásokhoz vezetett. A közösségi médiában a késedelmekkel kapcsolatos kritikákra reagálva Lei Jun, a Xiaomi vezérigazgatója azt javasolta, hogy a csalódott vásárlók fontolják meg a rivális termékek választását. „Ha gyorsan kell autót venni, más Kínában gyártott járművek is elég jók” – mondta, kiemelve az Xpeng G7-et, a Li Auto i8-at és még a Tesla Model Y-t is – amelyet „nagyszerű autónak” nevezett. 

Az első két típus iránti nagy keresletnek köszönhetően a Xiaomi elektromosjármű-üzletága több mint 900 milliárd forintnak megfelelő bevételt termelt az elmúlt pénzügyi negyedévben – mondta Lu a gyorsjelentésben. Hozzátette azonban, hogy a vállalat végső soron továbbra is veszteségesen működik, miután eddig már több mint 1370 milliárd forintnak megfelelő összeget fektetett be az autógyártó üzletág elindításába.

 

