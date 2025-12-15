Csődöt jelentett a Luminar, miután bukta a Volvo-szerződést

A lézeralapú autóipari szenzorokat – elsősorban LiDAR-rendszereket – gyártó Luminar Technologies Inc. csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, nem sokkal azután, hogy elveszített egy fontos megrendelést a svéd Volvo Car AB-tól. Az orlandói székhelyű vállalat hétfőn nyújtotta be a csődvédelmi kérelmét a texasi déli kerületi bíróságon - közölte a Bloomberg.

A Luminar Technologies csődvédelmi bejelentése nem egyszerűen egy „rosszul sikerült negyedév” vége, hanem látványos tünete annak, hogy az autóipari piac 2025-re belépett a konszolidáció, az árleszorítás és beszállítói kockázatkezelés korszakába. A Luminar történetében a Volvo nem csak egy ügyfél volt, hanem referencia és volumenígéret: az a fajta kapcsolat, ami a beszállítói bizalmat, a gyártási felfutást és a finanszírozhatóságot is megtámasztja. Ehhez képest a Luminar SEC-beadványa szerint a Volvo 2025. november 14-i hatállyal hirtelen felmondta a 2020-as keretmegállapodást. Ezt a cég november közepén kommunikálta is a piacon.

Fotó: JHVEPhoto / Shutterstock

A Volvo–Luminar törés azt mutatja, hogy az autógyártók egyre kevésbé akarnak egyetlen beszállítóra támaszkodni a kritikus érzékelésben. A Luminar–Volvo ügy nyilvánosan is konfliktusossá vált, ami felerősíti az iparági mintát: több beszállító, több opció, agresszívabb szerződéses feltételek (teljesítési, szállítási, minőségi és felelősségi oldalról).

A cég csődkérelme szerint a Luminar 100–500 millió dollár közötti eszközállománnyal, illetve 500 millió és 1 milliárd dollár közötti kötelezettséggel rendelkezik. A számok egyértelműen jelzik: a vállalat pénzügyi mozgástere beszűkült, a működés fenntartása és az adósságszolgálat egyszerre vált nehezen kezelhetővé.

Gyors értékesítésre készülnek

A csődeljárást megelőzően a Luminar megállapodott a Quantum Computing Inc.-vel arról, hogy 110 millió dollár készpénzért eladja leányvállalata, a Luminar Semiconductor Inc. részvényeit. A társaság közlése szerint az ügylet a csődeljárás során olyan jogszszabály szerinti értékesítési folyamat része lehet, ami által a megállapodás nyitott magasabb vagy kedvezőbb ajánlatokra is.