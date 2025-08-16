Németországbanbalesetrendőr

Egy tinédzser miatt halt meg négy fiatal Németországban

Borzalmas tragédiák a német utakon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 15:15
rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Négy fiatal meghalt Németországban szombaton, mert egy 16 éves fiú az autójával lecsúszott az útról és fának ütközött. Két 14 éves lány, valamint egy 16 és egy 19 éves fiú halt meg.

Mentőautót lopott a romániai férfi (Fotó: Pixabay)
A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

Az autó a vezető szüleié volt. Ő súlyos sérülésekkel került kórházba az észak-rajna–vesztfáliai Kürtenben történt baleset után. Hogy miért tért le az útról a kocsi, egyelőre nem tudni. 

Egy másik balesetben egy huszonegy éves sofőr és vele egyidős női utasa szintén meghalt, amikor a járművük fának ütközött, miközben a rendőrök elől menekültek Németország délnyugati részén.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

