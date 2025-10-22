Bajnokok LigájaEintracht FrankfurtArne SlotkezdőcsapatokKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Egyetlen magyar kezd a Liverpool BL-meccsén, Carragher tévedett Szoboszlairól

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Liverpool Németországban lép pályára. A Frankfurt–Liverpool találkozó előtt a vendégek vezetőedzője, Arne Slot is kihirdette a kezdőcsapatát, amelyben egy magyar – Szoboszlai Dominik – szerepel. Kerkez Milos ezúttal a kispadon indít.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 19:51
Arne Slot kihirdette a Liverpool kezdőcsapatát a frankfurti BL-mérkőzésre (Fotó: AFP/Oli Scarff)
A Liverpool a bajnoki rajt után hét sikerrel kezdte az idényt, azóta viszont sorozatban négy mérkőzést vesztett el. A Bajnokok Ligája alapszakaszában is a Galatasaray elleni vereség követte a nyitófordulóban aratott győzelmet, Arne Slot vezetőedző együttese pedig szerdán a szintén hullámvölgyben lévő Eintracht Frankfurt vendégeként javítana a formáján . A Vörösök két magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az eddigi két BL-meccsen is szerepet kapott, a Frankfurt–Liverpool találkozó előtt kihirdetett kezdőcsapat alapján pedig Szoboszlai ezúttal is a pályán lesz – Kerkez ugyanakkor a kispadon kezd.

Szoboszlai Dominik a Frankfurt–Liverpool BL-találkozón is ott van Arne Slot kezdőcsapatában
Szoboszlai Dominik a Frankfurt–Liverpool BL-találkozón is ott van Arne Slot kezdőcsapatában (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

A Sky Sports exliverpooli szakértője, Jamie Carragher várakozásaival ellentétben tehát Szoboszlai Dominik is helyet kapott a kezdőcsapatban, amelyben a This Is Anfield felszólítása sem teljesült, hiszen nem cserélődött ki a szinte teljes együttes a Manchester United elleni vereség során látotthoz képest. Öt helyen így is lett változás.

A Frankfurt–Liverpool BL-mérkőzés kezdőcsapatai

Arne Slot az alábbi tizenegy játékost küldi pályára Frankfurtban:

Giorgi Mamardasvili – Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson – Szoboszlai Dominik, Curtis Jones, Florian Wirtz – Cody Gakpo, Alexander Isak, Hugo Ekitiké.

A szintén hárompontos Frankfurt edzője, Dino Toppmöller a következő játékosokkal indítja el a mérkőzést:

A 21 órakor kezdődő találkozó a Liverpool nyáron igazolt francia csatárának, Hugo Ekitikének igencsak különleges lesz, ugyanis az előző másfél évet Frankfurtban töltötte, ahol 64 meccsen 26 gólt szerzett, mielőtt 95 millió euróért a szigetországi sztárcsapathoz szerződött.

