Eintracht FrankfurtLiverpoolBajnokok LigájaToppmöller

A Liverpool ellen sokakat megdöbbentő húzással készül az Eintracht Frankfurt + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában ma este az Eintracht Frankfurt a Liverpool csapatát fogadja, amely a legutóbbi négy tétmeccsét elveszítette. A németek vezetőedzője, Dino Toppmöller ezzel nem foglalkozik, szerinte a Liverpool a meccs egyértelmű esélyese. Az Eintracht trénere a meccs előtt meglepő bejelentéssel szolgált: kapust cserél, Kaua Santos helyett Michael Zetterer véd ma este.

2025. 10. 22. 11:08
Az Eintracht Frankfurt trénere, Dino Toppmöller bátor játékot ígér a Liverpool ellen is Fotó: ARNE DEDERT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a Liverpool gödörben van, a legutóbbi négy tétmeccsét elveszítette, az Eintracht Frankfurt csapatánál is vannak gondok. A Bundesligában múlt vasárnap otthon 2-2-re végzett a Freiburg ellen, előtte pedig 3-0-ra kikapott a Bayern München vendégeként. A németek a BL-ben az alapszakasz első fordulójában hazai pályán 5-1-re nyertek a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen, a második körben azonban 5-1-re kikaptak az Atlético Madrid otthonában. Dino Toppmöller vezetőedző aktuális bosszúsága azonban a Freiburg elleni meccs, amelyen hiába vezettek már a második percben, az ellenfél fordított, és csak a 87. percben egyenlítettek. A tréner tegnap bejelentette, hogy kapuscsere mellett döntött: a Liverpool ellen már nem Kaua Santos, hanem Michael Zetterer véd.

Az Eintracht Franfurt a Galatasarayt elinézte, a Liverpool azonban keményebb dió lesz (Fotó: AFP)
Az Eintracht Franfurt a Galatasarayt elintézte, a Liverpool azonban keményebb dió lesz. Fotó: AFP

– Úgy gondolom, Kauának most egy lépést hátra kell lépnie, még ha ettől ő nincs elragadtatva – jegyezte meg Toppmöller.

A Frankfurt brazil kapusa a csapat legutóbbi öt meccsén 18 gólt kapott, ami kétségkívül borzalmas statisztika. Ebben benne van a Madridban bekapott ötös, a Mönchengladbach otthonában négyszer mattolták, de azt az őrült meccset az Eintracht 6-4-re megnyerte. S az Union Berlin elleni hazai 4-3-as vereség alkalmával is Santos védett.  Zetterer a szezonban öt meccsen állt a kapuban, ezeken hét gólt kapott. A csapat szurkolói közül sokan megdöbbentek a kapuscsere miatt, szerintük a sok bekapott gól miatt nem lehet csak Santost hibáztatni.

Mi tagadás, az Eintracht Frankfurt meccsein nem unatkoznak a szurkolók. A Bundesliga tabelláján hét forduló után tíz ponttal hetedik együttes gólkülönbsége 19-18. Csak az éllovas Bayern München szerzett több gólt, 27-et, a legtöbbet pedig az egész mezőnyből az Eintracht kapta.

 

Toppmöller: A Liverpool a favorit

– Mi egy olyan csapat vagyunk, amely futballozni akar, és erről nem fogunk lemondani, ezt a bátor stílust meg kell őriznünk – szögezte le Dino Toppmöller a mai meccset felvezető sajtótájékoztatóján.

A németek trénere ugyanakkor leszögezte, hogy ma a Liverpool elleni meccsen a stabil védekezés kulcsfontosságú lesz, mert a találkozó favoritja a Liverpool. – Egy világklasszis csapattal fogunk szembenézni – szögezte le Toppmöller, hozzátéve, hogy nem tévesztheti meg őket a Vörösök mostani rossz szériája. – A Manchester United elleni 2-1-es vereségük is inkább egy 4-2-es Liverpool-győzelemnek tűnt számomra. Valamiért azonban mostanában nincs szerencséjük. Minden meccsükön jobb csapat voltak, mint azok, amelyektől kikaptak, és több helyzetük is volt.

A mai találkozó pikantériája, hogy Hugo Ekitiké a nyáron a Frankfurtból igazolt a Liverpoolba.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu