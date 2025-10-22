A Liverpool ellen sokakat megdöbbentő húzással készül az Eintracht Frankfurt + videó

Miközben a Liverpool gödörben van, a legutóbbi négy tétmeccsét elveszítette, az Eintracht Frankfurt csapatánál is vannak gondok. A Bundesligában múlt vasárnap otthon 2-2-re végzett a Freiburg ellen, előtte pedig 3-0-ra kikapott a Bayern München vendégeként. A németek a BL-ben az alapszakasz első fordulójában hazai pályán 5-1-re nyertek a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen, a második körben azonban 5-1-re kikaptak az Atlético Madrid otthonában. Dino Toppmöller vezetőedző aktuális bosszúsága azonban a Freiburg elleni meccs, amelyen hiába vezettek már a második percben, az ellenfél fordított, és csak a 87. percben egyenlítettek. A tréner tegnap bejelentette, hogy kapuscsere mellett döntött: a Liverpool ellen már nem Kaua Santos, hanem Michael Zetterer véd.

Az Eintracht Franfurt a Galatasarayt elintézte, a Liverpool azonban keményebb dió lesz. Fotó: AFP

– Úgy gondolom, Kauának most egy lépést hátra kell lépnie, még ha ettől ő nincs elragadtatva – jegyezte meg Toppmöller.

A Frankfurt brazil kapusa a csapat legutóbbi öt meccsén 18 gólt kapott, ami kétségkívül borzalmas statisztika. Ebben benne van a Madridban bekapott ötös, a Mönchengladbach otthonában négyszer mattolták, de azt az őrült meccset az Eintracht 6-4-re megnyerte. S az Union Berlin elleni hazai 4-3-as vereség alkalmával is Santos védett. Zetterer a szezonban öt meccsen állt a kapuban, ezeken hét gólt kapott. A csapat szurkolói közül sokan megdöbbentek a kapuscsere miatt, szerintük a sok bekapott gól miatt nem lehet csak Santost hibáztatni.

Mi tagadás, az Eintracht Frankfurt meccsein nem unatkoznak a szurkolók. A Bundesliga tabelláján hét forduló után tíz ponttal hetedik együttes gólkülönbsége 19-18. Csak az éllovas Bayern München szerzett több gólt, 27-et, a legtöbbet pedig az egész mezőnyből az Eintracht kapta.

Toppmöller: A Liverpool a favorit

– Mi egy olyan csapat vagyunk, amely futballozni akar, és erről nem fogunk lemondani, ezt a bátor stílust meg kell őriznünk – szögezte le Dino Toppmöller a mai meccset felvezető sajtótájékoztatóján.

A németek trénere ugyanakkor leszögezte, hogy ma a Liverpool elleni meccsen a stabil védekezés kulcsfontosságú lesz, mert a találkozó favoritja a Liverpool. – Egy világklasszis csapattal fogunk szembenézni – szögezte le Toppmöller, hozzátéve, hogy nem tévesztheti meg őket a Vörösök mostani rossz szériája. – A Manchester United elleni 2-1-es vereségük is inkább egy 4-2-es Liverpool-győzelemnek tűnt számomra. Valamiért azonban mostanában nincs szerencséjük. Minden meccsükön jobb csapat voltak, mint azok, amelyektől kikaptak, és több helyzetük is volt.

A mai találkozó pikantériája, hogy Hugo Ekitiké a nyáron a Frankfurtból igazolt a Liverpoolba.