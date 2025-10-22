Slot otthon hagyta az egyik sztárját, újabb csapás a Liverpool csapatára

Nagyon nehéz helyzetben van a Liverpool, amely sorozatban négy tétmeccset veszített, ilyenre legutóbb tizenegy éve volt példa. S bizony a helyi média azt is megnézte, hogy a csapat sorozatban ötször legutóbb 72 éve kapott ki, most ezt a csúfságot kellene elkerülni. Ám a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában az Eintracht Frankfurt otthonában nem ígérkezik könnyű feladatnak megtörni a pocsék sorozatot. S Arne Slot csapatának rosszul indult a németországi túrája. Tegnap a repülőjáratának technikai problémája adódott, Szoboszlai, Kerkez és a többiek végül este 19.51-kor szálltak fel a 80 perces járatukra. A jelentős késés miatt Frankfurtban a Pool hivatalos sajtótájékoztatója is elmaradt. Slot még Liverpoolban elmondta, hogy az utazási probléma nem okozhat problémát számukra, elutazás előtt otthon rendben edzettek.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője nehéz helyzetben van Fotó: ANADOLU

– Edzettünk az AXA-ban, normális esetben néhány órával korábban mentünk volna Frankfurtba, most néhány órával később fogunk. De ez soha nem lehet kifogás az adott meccsre – jegyezte meg Slot.

Arne Slot: Gravenberch sajnos még nem áll készen

A médiának feltűnt, hogy erről az edzésről Ryan Gravenberch hiányzott, és a középpályán meghatározó holland játékos nem is utazott el Frankfurtba. Vasárnap a Manchester United ellen hazai pályán 2-1-re elveszített meccsen a 62. percben Curtis Jones váltotta, és most kiderült, hogy ez nem taktikai csere volt. A meccsen Gravenberch bokasérülést szenvedett, és emiatt ma este nem lesz bevehető.