Az UEFA megbüntetheti a Liverpoolt Szoboszlai hiányzása miatt?

A Liverpool megsértette a szabályzat egyik pontját a Bajnokok Ligájában azzal, hogy hétfőn késve érkezett meg Németországba, így nem tartotta meg a kötelező sajtótájékoztatót az Eintracht Frankfurt elleni, ma esti idegenbeli meccs előtt. Arne Slot edző mellett Szoboszlai Dominik volt a kijelölt játékos a sajtótájékoztatóra, a hiányzásuk miatt büntethet az UEFA.

2025. 10. 22. 8:07
Szoboszlai is hiányzott a BL-meccs előtti sajtótájékoztatóról, de az UEFA talán nem bünteti meg a Liverpoolt Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Az angol Mirror című lap arról közölt cikket, hogy a Liverpool az UEFA szankciójával nézhet szembe, amiért elmaradt a klub sajtótájékoztatója a Frankfurt elleni BL-meccs előtt. Az angol bajnok hétfőn utazott Németországba, ám technikai probléma miatt késve tudott felszállni a gépe , így elmaradt a Frankfurtban este fél nyolcra tervezett sajtótájékoztató, amelyre Arne Slot edző mellett Szoboszlai Dominikot várták a játékosok képviseletében.

Minden csapatnak kötelező sajtótájékoztatót tartania a BL-meccseket megelőző napon, a Liverpool ezt a szabályt megszegte tegnap. Egész pontosan a Bajnokok Ligája versenyszabályzatának 48. cikkelyében írják le, hogy a csapatoknak legkésőbb az adott mérkőzés előtti este meg kell érkezniük a helyszínre, és időben teljesíteniük kell médiakötelezettségeiket – írja az Origo.

Korábbi tendenciák szerint pénzbüntetést járhat azért, ha egy klub megszegi a médiakötelezettséget a BL-meccs előtt, de a Mirror szerint a Liverpool megúszhatja az UEFA büntetését.

Mint írják, Szoboszlaiék ártatlanok voltak a késést okozó problémában, a technikai gond nem a Liverpool felelőssége volt. Ha az UEFA hivatalos küldötte úgy dönt, hogy ezt belefoglalja a jelentésébe, a fegyelmi testület hozza meg a végső, várhatóan felmentő döntést.

Szoboszlai a sajtótájékoztató helyett a reptéren adott interjút a Liverpool honlapjának, amelyben elmondta, nagyon szeretnének a zsinórban elvesztett négy meccs után javítani, mert ilyen sorozat még nem volt a karrierjében. Arne Slot is megszólalt:

Normális esetben néhány órával korábban mentünk volna Frankfurtba, most néhány órával később vagyunk. De ez nem lehet kifogás a Frankfurt ellen.

 

