Az UEFA megbüntetheti a Liverpoolt Szoboszlai hiányzása miatt?

Az angol Mirror című lap arról közölt cikket, hogy a Liverpool az UEFA szankciójával nézhet szembe, amiért elmaradt a klub sajtótájékoztatója a Frankfurt elleni BL-meccs előtt. Az angol bajnok hétfőn utazott Németországba, ám technikai probléma miatt késve tudott felszállni a gépe , így elmaradt a Frankfurtban este fél nyolcra tervezett sajtótájékoztató, amelyre Arne Slot edző mellett Szoboszlai Dominikot várták a játékosok képviseletében.

Szoboszlai és Slot nem voltak ott a sajtótájékoztatón, emiatt az UEFA akár meg is büntetheti a Liverpoolt. Fotó: AFP

Minden csapatnak kötelező sajtótájékoztatót tartania a BL-meccseket megelőző napon, a Liverpool ezt a szabályt megszegte tegnap. Egész pontosan a Bajnokok Ligája versenyszabályzatának 48. cikkelyében írják le, hogy a csapatoknak legkésőbb az adott mérkőzés előtti este meg kell érkezniük a helyszínre, és időben teljesíteniük kell médiakötelezettségeiket – írja az Origo.

Korábbi tendenciák szerint pénzbüntetést járhat azért, ha egy klub megszegi a médiakötelezettséget a BL-meccs előtt, de a Mirror szerint a Liverpool megúszhatja az UEFA büntetését.

Mint írják, Szoboszlaiék ártatlanok voltak a késést okozó problémában, a technikai gond nem a Liverpool felelőssége volt. Ha az UEFA hivatalos küldötte úgy dönt, hogy ezt belefoglalja a jelentésébe, a fegyelmi testület hozza meg a végső, várhatóan felmentő döntést.

Szoboszlai a sajtótájékoztató helyett a reptéren adott interjút a Liverpool honlapjának, amelyben elmondta, nagyon szeretnének a zsinórban elvesztett négy meccs után javítani, mert ilyen sorozat még nem volt a karrierjében. Arne Slot is megszólalt: