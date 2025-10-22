Szoboszlai DominikArne SlotLiverpool FC

Arne Slot megöli Szoboszlait ezzel a döntésével, kemény kritika Angliából

A korábbi angol válogatott csatár, Chris Sutton kemény kritikával illette a Liverpool vezetőedzőjét, Arne Slotot, amiért Szoboszlai Dominikot játszatja a számára idegen jobbhátvéd poszton. Sutton szerint ezzel a döntéssel a holland szakember megöli a magyar középpályás játékát és lendületét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 7:12
Szoboszlai és Arne Slot a Liverpool kucsfigurái Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyári átigazolási időszakban a Liverpool elvesztette egyik kulcsemberét, hiszen a jobbhátvéd Trent Alexander-Arnold a Real Madridba igazolt. Papíron a helyére érkezett a Bayer Leverkusentől Jeremie Frimpong, így Arne Slot két eredendően jobbhátvéddel – Frimponggal és Conor Bradley-vel – vágott neki az idénynek. Ennek ellenére Slot több mérkőzésen is Szoboszlai Dominiket játszatta a védelem jobb oldalán, ami a korábbi angol válogatott csatár, Chris Sutton szerint óriási hiba.

Szoboszlai jobbhátvédként való szerepeltése hiba Arne Slot részéről?
Szoboszlai jobbhátvédként való szerepeltése hiba Arne Slot részéről? Fotó: AFP

Sutton a BBC Sport Monday Night Club című műsorában így fogalmazott:

A jobbhátvéd pozíció egy káosz… Szoboszlait ott szerepeltetni, miközben ő az egyik legjobb középpályásuk, ez egyszerűen megöli őt. Slot ezzel elveszi a játékától mindazt, amiben igazán erős.

A számok alátámasztják Sutton kritikáját: Szoboszlai a Liverpool idénybeli 12 mérkőzéséből négyen jobbhátvédként kezdett. Az Arsenal ellen ez bejött, Szoboszlai onnan is a mezőny legjobbja volt, de nem mindig sült el jól: a Galatasaray elleni BL-meccsen róla fújták be a mindent eldöntő tizenegyest, miközben Frimpong előtte játszott jobbszélsőként, és nem működött a játék.

 

Arne Slot még nem döntött az állandó jobbhátvédről

Az idény eddigi 12 tétmeccsén három játékos osztozott a jobbhátvéd szerepén – mindannyian négyszer kezdtek ott:

Ez jól mutatja, hogy Slot még nem találta meg a stabil megoldást erre a posztra.

Bradley nem tudta megismételni az előző idénybeli biztató játékát, Frimpong pedig a Premier League-ben mindössze egyszer kezdett eddig a Liverpoolban.

 

Szoboszlai helye a Liverpool középpályáján van

Sutton szerint a magyar válogatott csapatkapitánya akkor tudja igazán segíteni a Liverpoolt, ha középen, támadó középpályásként játszhat: energiája, fizikuma és kreativitása ott érvényesül a legjobban.

Sutton szerint Slotnak végre döntést kell hoznia Frimpong és Bradley között, hogy stabilitást teremtsen a védelem jobb oldalán, Szoboszlait pedig vissza kell helyeznie a középpályára, ahol valóban a csapat motorja lehet.

– Slotnak rendet kell tennie ezen a poszton. Ha folytatja ezt a kísérletezést, azzal nemcsak Szoboszlait, hanem az egész Liverpoolt visszafogja – zárta a gondolatait Sutton.

A Liverpool ma este az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában, zsinórban négy elveszített meccs után.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu