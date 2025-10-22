Arne Slot megöli Szoboszlait ezzel a döntésével, kemény kritika Angliából

A nyári átigazolási időszakban a Liverpool elvesztette egyik kulcsemberét, hiszen a jobbhátvéd Trent Alexander-Arnold a Real Madridba igazolt. Papíron a helyére érkezett a Bayer Leverkusentől Jeremie Frimpong, így Arne Slot két eredendően jobbhátvéddel – Frimponggal és Conor Bradley-vel – vágott neki az idénynek. Ennek ellenére Slot több mérkőzésen is Szoboszlai Dominiket játszatta a védelem jobb oldalán, ami a korábbi angol válogatott csatár, Chris Sutton szerint óriási hiba.

Szoboszlai jobbhátvédként való szerepeltése hiba Arne Slot részéről? Fotó: AFP

Sutton a BBC Sport Monday Night Club című műsorában így fogalmazott:

A jobbhátvéd pozíció egy káosz… Szoboszlait ott szerepeltetni, miközben ő az egyik legjobb középpályásuk, ez egyszerűen megöli őt. Slot ezzel elveszi a játékától mindazt, amiben igazán erős.

A számok alátámasztják Sutton kritikáját: Szoboszlai a Liverpool idénybeli 12 mérkőzéséből négyen jobbhátvédként kezdett. Az Arsenal ellen ez bejött, Szoboszlai onnan is a mezőny legjobbja volt, de nem mindig sült el jól: a Galatasaray elleni BL-meccsen róla fújták be a mindent eldöntő tizenegyest, miközben Frimpong előtte játszott jobbszélsőként, és nem működött a játék.

Arne Slot még nem döntött az állandó jobbhátvédről

Az idény eddigi 12 tétmeccsén három játékos osztozott a jobbhátvéd szerepén – mindannyian négyszer kezdtek ott:

Conor Bradley négy meccs,

Jeremie Frimpong négy meccs,

Szoboszlai Dominik négy meccs.

Ez jól mutatja, hogy Slot még nem találta meg a stabil megoldást erre a posztra.