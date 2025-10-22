Fáraóból rabszolga: Szalah előre megmondta Slotnak, ennek így rossz vége lesz

A Manchester United ellen a 85. percben lehívta a pályáról Mohamed Szalah-t Arne Slot. Ilyen sem történt még a szezonban az egyiptomi klasszissal, aki az előző hét PL-meccsén végig a pályán volt. Azzal, hogy a Manchester Unitedtől hazai pályán kapott ki 2-1-re a Liverpool, s sorozatban három angol bajnokit és egy Bajnokok Ligája-találkozót is elveszített, felerősödtek azok a hangok, melyek szerint változtatni kell. A kezdőcsapatból legutóbb az egy vagyonért vásárolt , 130 millió euró értékűre taksált Florian Wirtz már kimaradt, s az eddig szent és sérthetetlen egyiptomi fáraónak is hasonló sorsot jósolnak a hozzáértők.

Az isztambuli BL-meccsen a kispadra szorult Szalah Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Szimbolikus lecserélés



– Azt gondolom, elérkeztünk oda, hogy Szalah ne legyen automatikus kezdő minden héten! Ez komoly dilemma a menedzser számára a jövőre nézve. Nem gondolom, hogy Szalah-nak olyan státusza kellene legyen, mint Virgil van Dijknak, hogy ő az első név a csapatban

– idézte Jamie Carragher kíméletlen állásfoglalását a Ripost. A Liverpool egykori legendás védője a Sky Sports stúdiójában arról értekezett, hogy a Vörösök két nehéz idegenbeli meccs elé néznek – a Bajnokok Ligájában Frankfurtban, majd a bajnokságban a Brentford ellen –, s nem hiszi, hogy Szalahnak mindkettőn kezdenie kellene. – Az Anfielden természetesen mindig ott a helye, mert ott a csapat uralja a játékot, és a kapu közelében rendre veszélyes. De idegenben, ahol a szélsőknek sokkal többet kell dolgozniuk hátrafelé, talán nem ő a legjobb megoldás.

🗣️ Jamie Carragher: "Liverpool have got two away games - in the Champions League at Frankfurt and then they go to Brentford. I don't think Mo Salah should start both of those games.



He should always start at Anfield because Liverpool will be on top, around the edge of the box… pic.twitter.com/RESHHcHKYZ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 20, 2025

Szalah előre megmondta

Jamie Carragher a fején találta a szöget. Legalábbis egy lényeges összefüggésre rávilágított: a védekezésben finoman szólva sem Mohamed Szalah a leghasznosabb játékosa a Liverpoolnak. Hogy mennyire akar, egyáltalán tud-e segíteni ebben a szegmensben, nem a mi tisztünk eldönteni. A letámadásoknál nyilván aktív, a kapust vagy a szélső védőket gyorsaságával zavarja, hibára készteti, párharcokat már kevésbé vállal. Minden relatív, hiszen mostanában úgy kellene kivennie a részét az ellenfelek megfékezéséből, hogy korábban, a Jürgen Klopp-érában gyakorlatilag a gólszerzés és a támadás volt a fő feladata. Arne Slottal már beszélt a problémáról.

Sokat beszéltünk a szezon elején, azt akarta, hogy mélyen védekezzek, de őszinte voltam vele. Azt mondtam neki: »Megkérhetsz, hogy menjek be a tizenhatosunkon belülre, de a számaim teljesen megváltoznak majd«

– tárta fel a hátteret maga Mohamed Szalah, aki előre jelezte, ára lesz a változtatásnak.