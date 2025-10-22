SalahJamie CarragherWayne RooneykritikaLiverpool FC

Fáraóból rabszolga: Szalah előre megmondta Slotnak, ennek így rossz vége lesz

Egyes szakértők máris kitennék a Mohamed Szalah-t a Liverpool FC kezdőcsapatából, miután az egyiptomi támadó önmagához képest szolid teljesítményt nyújt manapság. A 33 éves labdarúgó 11 tétmérkőzésen három gólt szerzett és ugyanannyi gólpasszt adott a 2025/2026-os idényben, a legutóbbi négy fellépésén nem tudott betalálni. Nem csupán a mutatói maradnak el jelentően a megszokottól, valahogy nem találja a helyét az átalakulófélben lévő angol bajnokcsapatban. Mi okozhatta Szalah visszaesését, és tényleg kiszorulhat Arne Slot együtteséből, esetleg elhagyhatja Szoboszlai Dominikéket? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Liverpool frankfurti és a brentfordi Bajnokok Ligája-, illetve Premier League-meccsei előtt.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 22. 5:37
Mohamed Szalah nem találja a helyét a Liverpoolban
Mohamed Szalah nem találja a helyét a Liverpoolban Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
A Manchester United ellen a 85. percben lehívta a pályáról Mohamed Szalah-t Arne Slot. Ilyen sem történt még a szezonban az egyiptomi klasszissal, aki az előző hét PL-meccsén végig a pályán volt. Azzal, hogy a Manchester Unitedtől hazai pályán kapott ki 2-1-re a Liverpool, s sorozatban három angol bajnokit és egy Bajnokok Ligája-találkozót is elveszített, felerősödtek azok a hangok, melyek szerint változtatni kell. A kezdőcsapatból legutóbb az egy vagyonért vásárolt , 130 millió euró értékűre taksált Florian Wirtz már kimaradt, s az eddig szent és sérthetetlen egyiptomi fáraónak is hasonló sorsot jósolnak a hozzáértők. 

Az isztambuli BL-meccsen a kispadra szorult Szalah
Az isztambuli BL-meccsen a kispadra szorult Szalah Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Szimbolikus lecserélés
 

– Azt gondolom, elérkeztünk oda, hogy Szalah ne legyen automatikus kezdő minden héten! Ez komoly dilemma a menedzser számára a jövőre nézve. Nem gondolom, hogy Szalah-nak olyan státusza kellene legyen, mint Virgil van Dijknak, hogy ő az első név a csapatban 

– idézte Jamie Carragher kíméletlen állásfoglalását a Ripost. A Liverpool egykori legendás védője a Sky Sports stúdiójában arról értekezett, hogy a Vörösök két nehéz idegenbeli meccs elé néznek – a Bajnokok Ligájában Frankfurtban, majd a bajnokságban a Brentford ellen –, s nem hiszi, hogy Szalahnak mindkettőn kezdenie kellene. – Az Anfielden természetesen mindig ott a helye, mert ott a csapat uralja a játékot, és a kapu közelében rendre veszélyes. De idegenben, ahol a szélsőknek sokkal többet kell dolgozniuk hátrafelé, talán nem ő a legjobb megoldás.

Szalah előre megmondta

Jamie Carragher a fején találta a szöget. Legalábbis egy lényeges összefüggésre rávilágított: a védekezésben finoman szólva sem Mohamed Szalah a leghasznosabb játékosa a Liverpoolnak. Hogy mennyire akar, egyáltalán tud-e segíteni ebben a szegmensben, nem a mi tisztünk eldönteni. A letámadásoknál nyilván aktív, a kapust vagy a szélső védőket gyorsaságával zavarja, hibára készteti, párharcokat már kevésbé vállal. Minden relatív, hiszen mostanában úgy kellene kivennie a részét az ellenfelek megfékezéséből, hogy korábban, a Jürgen Klopp-érában gyakorlatilag a gólszerzés és a támadás volt a fő feladata. Arne Slottal már beszélt a problémáról.

Sokat beszéltünk a szezon elején, azt akarta, hogy mélyen védekezzek, de őszinte voltam vele. Azt mondtam neki: »Megkérhetsz, hogy menjek be a tizenhatosunkon belülre, de a számaim teljesen megváltoznak majd«

 – tárta fel a hátteret maga Mohamed Szalah, aki előre jelezte, ára lesz a változtatásnak.

Szalah és Arne Slot összhangja megbomlani látszik
Szalah és Arne Slot összhangja megbomlani látszik Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Mi áll a visszaesés hátterében?

A védőfeladatok növekedése persze csupán egyetlen aspektus, akad még néhány, amely magyarázhatja teljesítményének visszaesését:

Ahogy valamennyi Liverpool-játékost, Mohamed Szalah-ot is megviselte a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota elvesztése. Erről nyilvánosan nem beszélt, de egyesek úgy vélik, a portugál csapattárs és barát hiányát nem tudta feldolgozni. Augusztus közepén Jotának ajánlotta a Bournemouth elleni 4-2-es győztes meccsen szerzett gólját. Egy másik társ távozása is érzékenyen érintette az egyiptomi gólvágót. 

Talán kevesen gondolták volna, de a Real Madridhoz távozott Trent Alexander-Arnold nagy űrt hagyott maga után Liverpoolban. Hét idényen át kapott csodálatos passzokat az angol jobboldali védőtől, aki rengeteget dolgzott, hogy tehermentesítse Szalah-t.

Összeszokott kettőst alkottak, ehhez képest az egyiptomi a jobb oldalon ebben az idényben 4 különböző játékossal (Conor Bradley, Jeremie Frimpong, Szoboszlai Dominik, Wataru Endo) játszott együtt. S akkor arról még nem is beszéltünk, hogy nincs meg az összhang közte és az újak között...

Elvett vadászterület

Elsőre bármilyen furcsának tűnik, a legfőbb problémáját az újonnan érkező játékosok jelentik. Nem azért, mert elvették a helyét a csapatban, legalábbis egyelőre. Sokkal inkább azért, mert a nyáron brutális bevásárlást végrehajtott Liverpool olyan támadókat igazolt, akik teljesen megváltoztatták a játékot. Diogo Jota eleve nem volt klasszikus középcsatár, Darwin Núnez posztja szerint igen, ám nem rá épült a taktika. 

Ellenben Hugo Ekitiké és Alexander Isak leginkább a tizenhatoson belül, a kapu előterében érzi otthon magát, ezzel viszont akarva akaratlanul elveszik Szalah vadászterületének egy részét. Az egyiptominak nincsenek nagy üres területei, többnyire hátrébb jut labdához, a rá jellemző lendületes akciókhoz nem tud felgyorsulni. 

Utóbbi összefügg azzal is, hogy kisebb zónákon belül, közelebb és hatékonyabban tudnak vele szemben fellépni az ellenfelek, akik jobban kontrollálják a betöréseit. S mindehhez társul, hogy nincs csúcsformában, veszített az önbizalmából is, s talán görcsösen akar gólt rúgni. Mindent szemlélteti az a jelenet, amikor a United ellen 0-1-nél Kerkez beadását mellre vette teljesen üresen az öt és feles jobb sarkánál, külsővel gyatrán és jócskán a rövid sarok mellé trafált. Az alábbi felvételen akciónál jól látható, ketten (Wirtz és Gravenberch) is kérték a labdát ziccerben, de Szalah önző volt, mindenképpen ő akarta belőni.

Dicstelenül távozhat

Természetesen eszünk ágában sincs leírni Mohamed Szalah-t, aki legendává vált az Anfielden. A kilencedik idényét ugyan gyengén kezdte, ám kettő híján 250 gólt (!) szerzett a Liverpool mezében, s a neve mellett álló 116 assziszt mutatja, képes passzolni is... 

A mostani idényben csupán 3-3 gólnál és gólpassznál jár, a 2024/2025-ös kiírásban 34 gól és 23 gólpasszt hozott össze. A kérdés, hogy meddig bírja ezt a színvonalat nyújtani.

 Az immár 33 esztendős egyiptomi esetleges távozása az előző évadban is gyakori téma volt, ki is fakadt nyilvánosan, hogy a klub kivárt. Végül 2027 nyaráig hosszabbított, de lehet, mégsem tölti a szerződését. 

Véleményem szerint a legjobb öt Premier League-játékos között van. Úgy tűnik, mintha egy kicsit utolérte volna a sorsa. Nem lepne meg, ha januárban, vagy talán jövő nyáron elhagyná a klubot 

– nyilatkozta a Manchester United-legenda Wayne Rooney.
Ha igaza lesz, Szalah ezúttal talán nem utasítja el az arab milliárdokat. Abban azért biztosak lehetünk, hogy önként nem adja át a helyét Liverpoolban, harcolni fog Szoboszlaiék oldalán – ha lehetőséget kap, már szerda este (21.00) az Eintracht Frankfurt otthonában. 

