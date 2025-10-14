Rendkívüli

Manchesteri körökből mondtak ítéletet Wirtzről: Nem értenek a futballhoz

Nincs könnyű helyzetben Florian Wirtz, akivel szemben óriási átigazolási díja miatt hatalmasak az elvárások. A német középpályás keveset mutatott meg a tudásából a Premier League-ben, ezért sokan úgy tartják, a Liverpool egy rakás pénzt kidobott az ablakon. Ilkay Gündogan nem ért egyet ezen véleményekkel, ő másképp látja Wirtz helyzetét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 9:45
Florian Wirtznek ki kell zárnia a külső világ zaját Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A napokban a csapat egykori menedzsere, Jürgen Klopp próbálta elhallgattatni a kritikusokat , és megnyugtatni a liverpooliakat, hogy Florian Wirtz idővel felveszi a Premier League ritmusát, akkor pedig megmutatja, hogy a német edző miért gondolja róla, hogy százévente egyszer születik ilyen kaliberű játékos. Wirtzcel elsősorban magas vételára miatt nagyok az elvárások, hiszen 125 millió eurójába került a Liverpoolnak, és a Bayer Leverkusen korábbi klasszisát azért is előveszik, mert hét forduló után gól és gólpassz nélkül áll a PL-ben (kulcspasszokból azért bőven van neki).

Ilkay Gündogan és Florian Wirtz korábban csapattársak voltak a német válogatottban
Ilkay Gündogan és Florian Wirtz korábban csapattársak voltak a német válogatottban (Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA)

A Premier League-ben túl gyorsan ítélkeznek

Klopp után egy másik német, a korábban a nagy rivális Manchester Cityt erősítő Ilkay Gündogan védte meg Wirtzet. A Galatasaray középpályása szerint a kritikusok túlzásba esnek.

– Flo magas átigazolási díja miatt egyértelmű volt, hogy Angliában rendkívül gyorsan nagyon hangosak lesznek a kritikusok – sajnos manapság így működik ez az üzlet. Nem Flo hibája, hogy ennyibe került, de közben persze érthető, hogy az emberek sokat várnak tőle. Ugyanakkor azt olvastam, hogy minden sorozatot figyelembe véve egyetlen Premier League-játékos sem hozott létre több helyzetet nála. Szeretném, ha alaposabb elemzéseket hoznának, és nem csak a gólokra és gólpasszokra koncentrálnának. Aki nem látja Flo kivételes kvalitását, az nem ért sokat a futballhoz – osztott ki mindenkit a német válogatottól tavaly visszavonult futballista.

Gündogan: Wirtznek ki kell zárni a külvilág zajait

Gündogan arra biztatja Wirtzet, zárja ki ezeket a hangokat, és vágjon vissza nekik olyan teljesítménnyel, amellyel az elmúlt két idényben kiérdemelte a Bundesliga legjobbjának járó címet.

Ennyi idő elteltével átigazolási kudarcnak nevezni a megvásárlását abszolút túlzás. Biztos vagyok benne, hogy jönni fognak a gólok és a gólpasszok, ha nem októberben, akkor novembertől kezdve. Ezen a világon egyetlen játékos vagy ember sem tudja teljesen kizárni a külső zajokat, ezek mindig hatással vannak rád. Ennek ellenére hiszek benne, hogy Flo hatalmas tehetsége révén túljut ezen az időszakon. Ez a német válogatottnak is rendkívül fontos lenne. Személy szerint nincs sok kétségem, ez csak idő kérdése 

– szögezte le Gündogan a Bildnek adott interjújában.

Az idényben sokáig veretlen Liverpoolnak is fontos lenne Wirtz formába lendülése. A csapattól elpártolt a szerencse, és míg korábban hajrágólokkal gyűjtötte a győzelmeket, most általában kései találatokkal kap ki. Egymás után háromszor hasalt el, és a válogatottszünet előtt az első helyet is elbukta a PL-ben az Arsenallal szemben. Vasárnap (17.30, tv: Spíler1) a Manchester United elleni rangadón javíthat. Ez nem lesz könnyű, már csak azért sem, mert a Liverpool a válogatottszünetek után hagyományosan visszaesik, most pedig talán néhány kulcsjátékosára sem számíthat Arne Slot vezetőedző.

 

