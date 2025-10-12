florian wirtzLiverpoolJürgen Klopp

A Liverpool bajban, Wirtz szenved – Klopp megmondta a magáét

Azok után, hogy a Bundesligában királlyá koronázták, a Premier League-ben Florian Wirtz az egyik legtöbbet kritizált játékos. A német középpályás még gól és gólpassz nélkül áll az angol bajnokságban, de Jürgen Klopp szerint csak idő kérdése, hogy Wirtz a Liverpool mezében is bizonyítson.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 14:18
Florian Wirtz ritkán remekel a Liverpool mezében Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Florian Wirtzet választották a Bundesliga legjobb játékosának az utolsó két németországi idényében, amióta azonban Angliába tette át a székhelyét, kritikák kereszttüzébe került a 22 éves középpályás. A riválisok szurkolói azért nevetik ki, hogy gól és gólpassz nélkül áll a Liverpoolban (a BL-ben és a PL-ben nem, de az Angol Szuperkupában azért volt egy asszisztja), a szakértők pedig amiatt, mert elveszett a Premier League-ben, csak ritkán látni szép megmozdulásokat tőle.

Kloppnak nincsenek kétségei afelől, hogy Wirtz megmutatja a tehetségét
Kloppnak nincsenek kétségei afelől, hogy Wirtz megmutatja a tehetségét. Fotó: DPA

 

Wirtz ritka, mint a fehér holló

Bár a 125 millió euróért klubot váltó Wirtz még élvezi Arne Slot vezetőedző bizalmát, a legutóbbi három bajnokiból két alkalommal csak a kispadon kezdett a német. A Liverpool korábbi menedzsere, Jürgen Klopp azonban óva int mindenkit attól, hogy túl korán mondjon ítéletet a Bayer Leverkusennél még szárnyaló játékosról. – Felfújják az egészet egy kicsit. Igaz, a Liverpool zsinórban három meccset is elbukott, ami meglehetősen szokatlan, de egyébként megesik ilyesmi az életben. És ilyenkor az emberek ilyen témákat vesznek elő. Rengetegszer beszéltek már rólam is így, de elég régóta vagyok a szakmában ahhoz, hogy tudjam, a klubon belül nem törődnek ilyen véleményekkel – szögezte le a PL- és BL-győztes német szakember, aki nagyra tartja honfitársát.

Évszázadonként egyszer születik olyan tehetség, mint Florian. Előbb vagy utóbb minden mérkőzésen bizonyítani fogja ezt, pont úgy, ahogyan azt Leverkusenben is tette.

Kíváncsian várjuk, hogy Kloppnak igaza lesz-e.

 

 

